অভিষেককে কেন 'ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন', সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার

অভিষেককে কেন 'ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন', সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার
State Moves Supreme Court: ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া রক্ষাকবচ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার।
Published : November 7, 2026 at 12:31 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: একাধিক মামলায় কেন একসঙ্গে সুরক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, এমন প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার। দীপাবলির ছুটির পর শীর্ষ আদালতে এই আবেদনের শুনানি হতে পারে বলে আদালত সূত্রে খবর।
তিনটি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 30 নভেম্বর পর্যন্ত কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না-বলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য গত 7 সেপ্টেম্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আগামী 23 নভেম্বর ফের সেই মামলার শুনানি রয়েছে হাইকোর্টে। ইতিমধ্যে গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার (মামলা শুনানির 23দিন আগে) রাজ্যের পক্ষ থেকে শীর্ষ আদালতে আপিল করা হয়েছে ৷ তাতে জানতে চাওয়া হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিক এফআইআরে কেন 'ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন' দেওয়া হয়েছে ৷
ডায়মণ্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ ছিল, রাজ্যে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই বিভিন্ন থানায় একের পর এক অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই সমস্ত অভিযোগ পুলিশ খতিয়ে না-দেখেই এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই বিজেপির কর্মী, সমর্থকরা এই অভিযোগ দায়ের করে, এমনটাই অভিযোগ মমতা তৃণমূলের সাংসদের ৷ যার মধ্যে চার, পাঁচ, ছয় বছর আগের কোনও ঘটনার ভিত্তিতে বর্তমানে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।
সেই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য গত 7 সেপ্টেম্বর নির্দেশে কার্যত হুঁশিয়ারি দেন ৷ বলা হয়, "ফের যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক এফআইআর দায়ের হয় তাহলে আদালত এরপর সামগ্রিক সুরক্ষা কবচ দেবে তাঁকে।" আপাতত বিষ্ণুপুর থানায় দু'টি ও রবীন্দ্রনগর থানায় একটি এফআইআরে আদালত অভিষেককে 30 নভেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচ দেয় । তবে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল।