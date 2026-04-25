প্রথমের চেয়ে দ্বিতীয় দফার এলাকা কম হওয়ায় বাড়বে নজরদারি, জানালেন মনোজ আগরওয়াল

প্রথমের চেয়ে দ্বিতীয় দফার এলাকা কম হওয়ায় বাড়বে নজরদারি, জানালেন মনোজ আগরওয়াল
আগামী 29 এপ্রিল রাজ্য়ে দ্বিতীয় দফার ভোট৷ তার আগে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল৷
Published : April 25, 2026 at 6:55 PM IST
বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 24 এপ্রিল: রাজ্যের বিধানসভা ভোটের দু’টি দফার মধ্যে একটি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে৷ দ্বিতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে৷ এই দফাতেই আরও বেশি নজরদারি হবে বলে জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল৷
শনিবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় যান রাজ্য়ের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক৷ সেখানে বনগাঁর মহকুমাশাসকের দফতরে আধঘণ্টা বৈঠক করেন৷ সেই বৈঠকে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন৷ এছাড়া পুলিশ-প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি৷ সেখানে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে৷
তার পরই বাইরে এসে সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি দ্বিতীয় দফায় নজরদারি বৃদ্ধির কথা বলেন৷ এদিন তাঁর কাছে আরও পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিষয়টি প্রথমে জানতে চাওয়া হয়৷ তিনি বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশন পর্যবেক্ষক দিয়েছে৷ যেখানে যতটা প্রয়োজন পড়বে, সেই মতো মোতায়েন করা হবে৷ নির্বাচন আর আটটি জেলায় বাকি আছে৷ সেখানে পর্যবেক্ষক পাঠানো হচ্ছে৷ আমাদের কাছে অতিরিক্ত 10 জন পর্যবেক্ষক আছে৷ এঁদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হবে৷ এঁদের দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণে পাঠানো হবে৷’’
গত 23 এপ্রিল (বুধবার) রাজ্যে প্রথম দফার ভোট ছিল৷ সেদিন রাজ্যের 16টি জেলার 152টি আসনে ভোট নেওয়া হয়৷ মোটের উপর শান্তিপূর্ণই হয়েছে ভোট৷ বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জায়গায় অশান্তি হয়েছে৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীও আক্রান্ত হয়েছে৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলার ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলার ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক৷ তার পর পদক্ষেপ করা হয়েছে৷ কেউ যদি সরকার, উর্দির উপর হামলা করে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে৷’’
এর পরই দ্বিতীয় দফার ভোটে নজরদারির বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হয় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে৷ উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘দ্বিতীয় দফায় স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হবে৷ কারণ, দ্বিতীয় দফায় প্রথম দফার তুলনায় বেশি বাহিনী রয়েছে৷ প্রথম দফায় 45 হাজার বুথ ছিল৷ দ্বিতীয় দফায় বুথের সংখ্যা 40 হাজার৷ দ্বিতীয় দফার এলাকা প্রথম দফার তুলনায় কম৷ তাই আরও বেশি নজরদারি হবে দ্বিতীয় দফায়৷’’ উল্লেখ্য, আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে রাজ্যের সাতটি জেলায় ভোট হবে৷ মোট আসন 142৷
এদিকে বনগাঁ মহকুমায় প্রায় 94 কিলোমিটার সীমান্তবর্তী এলাকা। যার মধ্যে প্রায় 36 কিলোমিটার সীমান্ত এখন কাঁটাতার বিহীন। অতীতে সীমান্তবর্তী এলাকায় নির্বাচনে অশান্তির নজির রয়েছে। সীমান্তবর্তী কাঁটাতার বিহীন এলাকায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে কমিশনের পক্ষ থেকে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? প্রশ্ন করা হলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, ‘‘বনগাঁতে যে কাঁটাতার বিহীন সীমান্ত রয়েছে, সেখানে বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। সীমান্তে বিএসএফ রয়েছে। নাকা চেকিং করা হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে৷’’