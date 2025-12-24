1600 মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র-সহ 200 একরের জমিতে ছাড়পত্র মন্ত্রিসভার

1600 মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র-সহ 200 একরের জমিতে ছাড়পত্র মন্ত্রিসভার
ভোটের আগে শিল্পায়নে জোর রাজ্য সরকারের ৷ বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে ওয়্যারহাউস এবং আবাসন - একাধিক ক্ষেত্রে প্রায় 200 একরেরও বেশি জমি ব্যবহারের অনুমোদন ৷
Published : December 24, 2025 at 8:06 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: সদ্য সমাপ্ত শিল্প সম্মেলনের রেশ কাটতে না-কাটতেই রাজ্যে বিনিয়োগ ও শিল্পায়নে গতি আনতে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার । সামনেই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন । তার আগে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে ওয়্যারহাউস এবং আবাসন - একাধিক ক্ষেত্রে প্রায় 200 একরেরও বেশি জমি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হল । বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । এদিনের বৈঠকে বিদ্যুৎ, লজিস্টিকস এবং ডেয়ারি শিল্পের ক্ষেত্রেও বেশকিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
1600 মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র
রাজ্যে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বড় পদক্ষেপ নবান্নের । পিপিপি মডেলে রাজ্যে একটি 'নিউ সুপার ক্রিটিক্যাল থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট' তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেএসডব্লিউ এনার্জি লিমিটেডকে (JSW Energy Limited)। মন্ত্রী জানান, আটশো মেগাওয়াট করে দুটি ইউনিটের মাধ্যমে মোট 1600 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে । 25 বছরের জন্য এই প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংস্থাকে, যা প্রয়োজনে আরও পাঁচ বছর বাড়ানো যেতে পারে ।
লজিস্টিক হাবে 500 কোটির বিনিয়োগ
ই-কমার্স সংস্থাগুলির কাজের পরিধি বাড়াতে লজিস্টিকস বা ওয়্যারহাউসিংয়ে জোর দিচ্ছে রাজ্য । সেই লক্ষ্যে নাহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডকে (Nahar Industrial Enterprises Limited) 11.35 একর জমি দেওয়া হয়েছে । অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টের মতো সংস্থাগুলির ওয়্যারহাউসিংয়ের জন্য নাহার গ্রুপ প্রায় 500 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে জানানো হয়েছে । জানা গিয়েছে, এই ওয়্যারহাউস তৈরি হবে সিঙ্গুরে । প্রসঙ্গত, একটা সময় টাটাদের চলে যাওয়া নিয়ে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল সিঙ্গুর । সেখানে 500 কোটি বিনিয়োগ একটা নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করল ।
মাদার ডেয়ারি, কলকাতা এখন 'বাংলার ডেয়ারি'
এদিনের বৈঠকে রাজ্য দুগ্ধ শিল্প নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, 'মাদার ডেয়ারি ক্যালকাটা'-র আইনি অস্তিত্ব শেষ হল । আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এটি পুরোপুরি মিশে গেল 'বাংলার ডেয়ারি'-র সঙ্গে । অর্থাৎ, এখন থেকে মাদার ডেয়ারির যাবতীয় পণ্য ও কাজকর্ম 'বাংলার ডেয়ারি' নামেই পরিচালিত হবে ।
শিল্পতালুকে জমির অনুমোদন
এছাড়াও ডব্লিউবিআইডিসি-র (WBIDC) আওতাধীন বিভিন্ন শিল্পতালুকে জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা ৷ সেগুলি হল:
*বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে 30.42 একর ।
* জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরীতে 155 একর ।
* হরিণঘাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে 2.77 একর ।
* পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে 1.37 একর ।
পাশাপাশি, হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি পার্কের (দ্বিতীয় পর্যায়) জন্য 0.5 একর জমি এবং ডোমজুড়ে অফিস স্পেস ব্যবহারের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে । বিধানসভা ভোটের আগে এই বিপুল পরিমাণ জমি বরাদ্দ ও বিনিয়োগ প্রস্তাব রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।