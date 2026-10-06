প্রধানমন্ত্রীর 25 বছরের জনসেবা উপলক্ষে 7 অক্টোবর সেবা জ্যোতি যাত্রা, সবাইকে সামিল হওয়ার ডাক শমীকের

প্রধানমন্ত্রীর 25 বছরের জনসেবা উপলক্ষে 7 অক্টোবর সেবা জ্যোতি যাত্রা, সবাইকে সামিল হওয়ার ডাক শমীকের
Samik Bhattachariya reacts: গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক সাফল্য থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 25 বছরের জনসেবার বিভিন্ন দিক থাকবে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রদর্শনীতে ।
Published : October 6, 2026 at 2:36 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে থাকার 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' এবং 'সেবা জ্যোতি যাত্রা' কর্মসূচির আয়োজন হয়েছে ৷ এই উপলক্ষে আগামী কাল অর্থাৎ 7 অক্টোবর সারা দেশে 'সেবা জ্যোতি যাত্রা' অনুষ্ঠিত হবে । উত্তরবঙ্গ সফরে এসে আজ এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ।
'সেবা সংকল্প অভিযান' এবং 'সেবা জ্যোতি যাত্রা' কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে তিনি বলেন, "গত 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন থেকে শুরু হওয়া ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ আগামী 17 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে । 7 অক্টোবর প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে মোদির নিরবচ্ছিন্নভাবে 25 বছর পূর্ণ হবে । সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত ।"
এই কারণে আগামী কাল পশ্চিমবঙ্গের 23টি জেলার সদর দফতরে বিজেপি কর্মীদের উপস্থিতিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে । জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য সম্প্রচারিত হবে । এরপর বিজেপি কর্মীরা বিভিন্ন দিক থেকে মশাল যাত্রা ও ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’য় অংশগ্রহণ করবেন ।
শমীক জানান, কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামেও একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে । সেখানে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক সাফল্য, গুজরাতের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থা, প্রান্তিক মানুষের কল্যাণ এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর 25 বছরের জনসেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে ।
একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকারের প্রথম 100 থেকে 140 দিনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও সাফল্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে । শমীক বলেন, "আজকের ধর্ম হল গণতন্ত্র এবং আজকের রাজনীতি হল উন্নয়ন ৷ (Today's religion is democracy and today's religion is development)। প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির গতানুগতিক পরিভাষা বদলে উন্নয়নকে রাজনীতির মূল লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । আজকের তরুণ প্রজন্ম আধুনিক জীবনযাত্রা, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ চায় । প্রধানমন্ত্রী সেই প্রত্যাশাকেই বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছেন ।"
শমীক বলেন, "বিভাজনের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে, জন্মপরিচয় বা উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে সমাজকে ভাগ না করে, ব্লক ভোটের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশের প্রয়োজন ও জাতির প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী গত 25 বছর ধরে কাজ করে চলেছেন ।"
পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা প্রসঙ্গে শমীক বলেন, "বিজেপি কর্মীদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে যে অত্যাচার ও রাজনৈতিক হিংসা হয়েছে, নতুন সরকারে সেই পরিস্থিতি বদলেছে । বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে বা বিজেপির সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের বেআইনি বা অসামাজিক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না।"
তিনি আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন, "বিজেপির তৃণমূলীকরণ হবে না ।” তৃণমূলীকরণ বলতে তিনি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি, দল পরিচালনার পদ্ধতি, সিন্ডিকেট এবং '75-25'-এর ভাগের রাজনীতিকে বোঝান শমীক । তাঁর মতে, বিজেপিতে এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনও স্থান নেই । বিজেপির কাছে নেতা নয়, দল বড় এবং তার চেয়েও দেশ বড় ৷ এটাই দলের ঘোষিত অবস্থান ।
সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে শমীক বলেন, "বিজেপির কোনও কর্মী বা নেতা অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত হলে দল তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবে । ইতিমধ্যেই এ ধরনের ঘটনায় দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"
মোদির 25 বছরের প্রশাসনিক যাত্রা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কাজ থেকে শুরু করে 2014 সালের পর প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশের জন্য তাঁর বিভিন্ন উদ্যোগ ও সাফল্য ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’ এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে ।" তিনি জানান, 7 অক্টোবরের কর্মসূচিতে বিজেপির পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে । মোদির ঐতিহাসিক 25 বছরের জনসেবার এই বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকার পাশাপাশি তাঁকে আশীর্বাদ, সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানানো হবে ।
শমীকের সংযোজন, আইন প্রণয়ন, উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং জনকল্যাণ—বিজেপি সেই দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । Uniform Civil Code-এর মতো বিষয় বিজেপির কাছে কোনও গোপন এজেন্ডা নয়, এটি দীর্ঘদিনের ঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থান এবং সেই লক্ষ্যেই দল এগিয়ে চলেছে ।