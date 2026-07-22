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তোলাবাজির অভিযোগ, মণ্ডল সভাপতিকে বহিষ্কার রাজ্য বিজেপির

যদিও অভিযুক্তের দাবি, দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷ তবে এখনও বহিষ্কারের চিঠি পাননি বলে জানিয়েছেন মণ্ডল সভাপতি ৷

GOBARDANGA BJP
বহিষ্কৃত বিজেপি মণ্ডল সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 9:15 AM IST

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গোবরডাঙা, 22 জুলাই: তোলাবাজি ও অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকা-সহ বিভিন্ন অভিযোগে বহিষ্কার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ৷ উত্তর 24 পরগনার গোবরডাঙার মণ্ডল সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করেছে রাজ্য বিজেপি ৷

রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে মণ্ডল সভাপতিকে বহিষ্কারের চিঠি পাঠানো হয় জেলা কমিটির কাছে । দলের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলেও তা পোস্ট করা হয়েছে । যদিও বহিষ্কৃত নেতার দাবি, তাঁর কাছে কোনও চিঠি পাঠানো হয়নি । তিনি পাল্টা তোপ দেগে বলেছেন, দলের অন্দরে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আশিস আগে তৃণমূল করতেন । গোবরডাঙা শহর তৃণমূলের বিভিন্ন পদেও ছিলেন । তাঁর স্ত্রী ঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের টিকিটে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন অতীতে । ওই সময় বিজেপি কর্মীদের ওপর তাঁর বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগও রয়েছে । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি কর্মীরা গোবরডাঙা সিনেমা হলের সামনে একটি পথসভা করছিলেন । অভিযোগ, আশিস তখন তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপির ওই পথসভার মাইক-চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করেছিলেন ।

WEST BENGAL BJP
মণ্ডল সভাপতিকে বহিষ্কারে রাজ্য বিজেপির অফিসিয়াল চিঠি (ইটিভি ভারত)

গোবরডাঙা শহর বনগাঁ লোকসভার অধীনে । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর জয় লাভ করেন । তার কিছুদিন পর আশিস নিজের অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন । এরপর 2020 সালে তিনি গেরুয়া শিবিরে যোগদান করে গোবরডাঙা শহর বিজেপির (গাইঘাটা চার নম্বর মণ্ডল) সভাপতির দায়িত্ব পান । মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরেই দলের অন্দরে তিনি নিজস্ব বলয় তৈরি করেন ।

2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও বনগাঁ কেন্দ্রে বিজেপি জয়লাভ করে । সেই সময় গোটা রাজ্যে তৃণমূলের শাসন থাকলেও গোবরডাঙা শহরের নিয়ন্ত্রণ কার্যত বিজেপির হাতেই চলে গিয়েছিল বলে মনে করে রাজনৈতিক মহলের একাংশ । তখন থেকেই আশিসের বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ নানারকম অভিযোগ উঠতে শুরু করে । অবশেষে গত 18 জুলাই বিজেপির রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয় । রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর করা বহিষ্কারের চিঠি জেলা কমিটির-সহ দলের বিভিন্ন শাখায় পাঠানো হয়েছে ।

বিজেপির গোবরডাঙা টাউন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি কৌশিক ব্যাপারী বলেন, "আশিস দলের সভাপতি পদ পাওয়ার পর থেকে গোবরডাঙা শহরের সংস্কৃতি নষ্ট করেছেন । তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দলীয় কর্মীদের মারধর ও অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকা-সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে । দল তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে তাঁকে বহিষ্কার করেছে । উপযুক্ত সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। দলের এই সিদ্ধান্তে কর্মীরা ভীষণ খুশি হয়েছেন ।"

গোবরডাঙা শহরের বিজেপির প্রবীণ নেতা পলাশ অধিকারী বলেন, "আমি 1989 সাল থেকে বিজেপি করি । আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলে থাকাকালীন আমাদের কর্মীদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করেছেন । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে আমাদের দল রাজ্যে ভালো ফল করার পর আশিস যোগদান করেন । কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে যান । তারপর থেকে তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত ছিলেন । আমাদের দলে অপরাধের কোনও জায়গা নেই । তাঁকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়েছে । আমি মনে করি, দল সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।"

BJP MANDAL PRESIDENT EXPELS
বিজেপি বনগাঁর ফেসবুক পোস্টে মণ্ডল সভাপতির বহিষ্কারের খবর (সোশাল মিডিয়া পোস্টের স্ক্রিনশট)

যদিও বিজেপির বহিষ্কৃত নেতা আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "দলের পক্ষ থেকে আমাকে বহিষ্কারের কোনও চিঠি পাঠানো হয়নি । কথাটা বিভিন্ন লোকের মুখে শুনছি । আমি কখনও দলের শৃঙ্খলার বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করিনি । তোলাবাজির কোনও ঘটনায় আমি জড়িত নই । দলের অন্দরে কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন । আমাদের দলে বহিষ্কার করা হলেও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা আছে । আশা করছি, আমার ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হবে ।"

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