তোলাবাজির অভিযোগ, মণ্ডল সভাপতিকে বহিষ্কার রাজ্য বিজেপির
যদিও অভিযুক্তের দাবি, দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷ তবে এখনও বহিষ্কারের চিঠি পাননি বলে জানিয়েছেন মণ্ডল সভাপতি ৷
Published : July 22, 2026 at 9:15 AM IST
গোবরডাঙা, 22 জুলাই: তোলাবাজি ও অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকা-সহ বিভিন্ন অভিযোগে বহিষ্কার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ৷ উত্তর 24 পরগনার গোবরডাঙার মণ্ডল সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করেছে রাজ্য বিজেপি ৷
রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে মণ্ডল সভাপতিকে বহিষ্কারের চিঠি পাঠানো হয় জেলা কমিটির কাছে । দলের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলেও তা পোস্ট করা হয়েছে । যদিও বহিষ্কৃত নেতার দাবি, তাঁর কাছে কোনও চিঠি পাঠানো হয়নি । তিনি পাল্টা তোপ দেগে বলেছেন, দলের অন্দরে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আশিস আগে তৃণমূল করতেন । গোবরডাঙা শহর তৃণমূলের বিভিন্ন পদেও ছিলেন । তাঁর স্ত্রী ঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের টিকিটে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন অতীতে । ওই সময় বিজেপি কর্মীদের ওপর তাঁর বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগও রয়েছে । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি কর্মীরা গোবরডাঙা সিনেমা হলের সামনে একটি পথসভা করছিলেন । অভিযোগ, আশিস তখন তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপির ওই পথসভার মাইক-চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করেছিলেন ।
গোবরডাঙা শহর বনগাঁ লোকসভার অধীনে । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর জয় লাভ করেন । তার কিছুদিন পর আশিস নিজের অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন । এরপর 2020 সালে তিনি গেরুয়া শিবিরে যোগদান করে গোবরডাঙা শহর বিজেপির (গাইঘাটা চার নম্বর মণ্ডল) সভাপতির দায়িত্ব পান । মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরেই দলের অন্দরে তিনি নিজস্ব বলয় তৈরি করেন ।
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও বনগাঁ কেন্দ্রে বিজেপি জয়লাভ করে । সেই সময় গোটা রাজ্যে তৃণমূলের শাসন থাকলেও গোবরডাঙা শহরের নিয়ন্ত্রণ কার্যত বিজেপির হাতেই চলে গিয়েছিল বলে মনে করে রাজনৈতিক মহলের একাংশ । তখন থেকেই আশিসের বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ নানারকম অভিযোগ উঠতে শুরু করে । অবশেষে গত 18 জুলাই বিজেপির রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয় । রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর করা বহিষ্কারের চিঠি জেলা কমিটির-সহ দলের বিভিন্ন শাখায় পাঠানো হয়েছে ।
বিজেপির গোবরডাঙা টাউন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি কৌশিক ব্যাপারী বলেন, "আশিস দলের সভাপতি পদ পাওয়ার পর থেকে গোবরডাঙা শহরের সংস্কৃতি নষ্ট করেছেন । তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দলীয় কর্মীদের মারধর ও অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকা-সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে । দল তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে তাঁকে বহিষ্কার করেছে । উপযুক্ত সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। দলের এই সিদ্ধান্তে কর্মীরা ভীষণ খুশি হয়েছেন ।"
গোবরডাঙা শহরের বিজেপির প্রবীণ নেতা পলাশ অধিকারী বলেন, "আমি 1989 সাল থেকে বিজেপি করি । আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলে থাকাকালীন আমাদের কর্মীদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করেছেন । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে আমাদের দল রাজ্যে ভালো ফল করার পর আশিস যোগদান করেন । কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে যান । তারপর থেকে তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত ছিলেন । আমাদের দলে অপরাধের কোনও জায়গা নেই । তাঁকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়েছে । আমি মনে করি, দল সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।"
যদিও বিজেপির বহিষ্কৃত নেতা আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "দলের পক্ষ থেকে আমাকে বহিষ্কারের কোনও চিঠি পাঠানো হয়নি । কথাটা বিভিন্ন লোকের মুখে শুনছি । আমি কখনও দলের শৃঙ্খলার বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করিনি । তোলাবাজির কোনও ঘটনায় আমি জড়িত নই । দলের অন্দরে কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন । আমাদের দলে বহিষ্কার করা হলেও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা আছে । আশা করছি, আমার ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হবে ।"