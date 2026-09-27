সরকারি টাকায় মহাকাল মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত থেকে সরছে রাজ্য
Mahakal temple: ওই নির্দিষ্ট এলাকায় মহাকাল মন্দিরের নাম নিয়ে কোনও প্রকল্প করছে না রাজ্য সরকার । একইভাবে দুর্গাঙ্গনের ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ।
Published : September 27, 2026 at 4:09 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি করার সময় থেকেই বারবার শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, সরকার সাংবিধানিক ক্ষমতায় থেকে কোনওভাবেই কেউ মন্দির-মসজিদ তৈরি করতে পারে না । এটা আসলে সংবিধান বিরোধিতা । মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পুরনো অবস্থান থেকে এতটুকু সরছেন না তিনি । ফলে কোনওভাবেই মহাকাল মন্দির সরকারি পয়সায় তৈরি হবে না । একইভাবে দুর্গাঙ্গনের ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে একটা অনিশ্চয়তা ।
প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই দুই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন । উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দির তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি । একইভাবে দক্ষিণবঙ্গে দুর্গাঙ্গন তৈরির জন্য শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ।
মাটিগাড়া-লক্ষ্মী টাউনশিপ এলাকায় 17.40 একর জমির উপর তৈরি হওয়ার কথা ছিল এই মহাকাল মন্দিরের । নবান্ন সূত্রে খবর, ওই নির্দিষ্ট এলাকায় মহাকাল মন্দিরের নাম নিয়ে কোনও প্রকল্প করছে না রাজ্য সরকার । নতুন সরকার ক্যাবিনেট পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মহাকাল মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত থেকে তারা সরে আসছে ।
এই প্রসঙ্গে নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, নতুন সরকার লক্ষ্মী টাউনশিপ এলাকার পূর্বনির্ধারিত 17.41 একর জমিতে মহাকাল যোগা সেন্টার তৈরি করবে । যোগা সেন্টার তৈরির পেছনে সরকারের মূল উদ্দেশ্য, মূলত বাংলায় যোগের যে ঐতিহ্য রয়েছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ।
ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, "মূলত যোগের ধাত্রীভূমি এই বাংলা । বহুদিন ধরে এই বাংলার মাটিতে উপেক্ষিত ছিল যোগ । সেই জায়গা থেকে যোগকে তার ধাত্রীভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার ।" তিনি বলেন,"মহাকাল শিবমন্দির তৈরি না-করলেও ওই মহাকাল যোগ সেন্টারে শিবমূর্তি থাকছে । যোগের সঙ্গে আমাদের আদি দেবতা শিবের একটা যোগ রয়েছে । সেই জায়গা থেকেই এখানে শিব মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"
তিনি আরও জানান, গোটা বিষয়টি এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর বিবেচনাধীন রয়েছে । কারণ রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই আয়ুষ দফতরের নামে একটা আলাদা দফতর তৈরি করতে চলেছে । সেই দফতরের আওতায় যোগ এবং আমাদের প্রচলিত আয়ুষ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নিয়ে আসা হচ্ছে । এই দফতরের তরফ থেকেই উত্তরবঙ্গের এই প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করা হবে ।
দফতরটি পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ শুরু করতে দুর্গাপুজো পেরিয়ে যেতে পারে । রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আয়ুষকে আলাদা দফতর হিসাবে তৈরি করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার । নতুন এই দফতর তৈরি হলেই তার আওতায় এই মহাকাল যোগ সেন্টার বা যোগ সাধনা কেন্দ্র তৈরি হতে পারে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর ।
নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আয়ুষ মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হতে পারে । আগামী দিনে এখানে আয়ুষ মন্ত্রকের একটি শাখাও তৈরি হতে পারে বলে খবর । ফলে এই প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে একটা বড় আর্থিক সাহায্য আসতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ।
প্রসঙ্গত, এই নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন জানিয়েছেন, "সরকার তার সরকারি তহবিলে কোনওভাবেই কোনও মন্দির মসজিদ বানাতে পারে না ৷ সেই জায়গা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উত্তরবঙ্গে যে জমিতে মহাকাল মন্দির হওয়ার কথা ছিল, সেটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না । সেখান থেকে সরে আসছে রাজ্য সরকার ।"
যদিও মন্ত্রীকে দুর্গাঙ্গন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি । তবে এই একই প্রশ্নে দুর্গাঙ্গন তৈরি থেকেও কি রাজ্য সরকার সরে আসবে, সেটাই এখন দেখার ।