শীতকালীন অধিবেশন পিছিয়ে ডিসেম্বরে ! SIR প্রক্রিয়াতেই জোর সরকার-বিরোধীর

শীতকালীন অধিবেশন পিছিয়ে ডিসেম্বরে ! SIR প্রক্রিয়াতেই জোর সরকার-বিরোধীর
Published : November 17, 2025 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন এ বছর নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে বসতে চলেছে । বিধানসভা ও নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নভেম্বরের পরিবর্তে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে অধিবেশন । মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে রাজ্যজুড়ে চলতে থাকা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (SIR) প্রক্রিয়া ।
গত 4 নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই SIR-এর প্রক্রিয়া ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে । এই প্রক্রিয়ায় গ্রাউন্ড লেভেলের কাজ, যাচাই-বাছাই, ভোটার নিবন্ধন ও সংশোধন - সব ক্ষেত্রেই বিধায়কদের সক্রিয় উপস্থিতি ও সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ । আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস, বিরোধী বিজেপি এবং ভাঙড়ের আইএসএফ-সহ সব পক্ষই নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকবে । ফলে বিধায়কদের SIR-এর কাজে অংশগ্রহণে সুবিধা করে দিতেই অধিবেশন পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের ব্যাখ্যা ।
পরিষদীয় দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিল 14 নভেম্বর থেকে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে । পরে তারিখ বদলে 22 নভেম্বর করার কথা ভাবা হয়েছিল । কিন্তু ভোটার তালিকা সংশোধনীর কারণে শেষ পর্যন্ত মত বদলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলবে অধিবেশন । যদিও পরিষদীয় দফতর বা বিধানসভার সচিবালয় এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি ।
আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই শীতকালীন অধিবেশনই বর্তমান বিধানসভার শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হিসেবে ধরা হচ্ছে । ফলে রাজনৈতিকভাবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শাসক এবং বিরোধী উভয় পক্ষই এই অধিবেশনকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে । বিধানসভার এক আধিকারিক জানান, শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্য সরকার কোন কোন বিল আনতে পারে এবং কোন প্রস্তাবনা গৃহীত হতে পারে, তা নিয়ে আইন দফতর ও নবান্নের মধ্যে আলোচনা চলছে ।
এই অধিবেশনের পর আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ সংক্ষিপ্ত অধিবেশন বসবে, যার মেয়াদ হতে পারে মাত্র এক সপ্তাহ । সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করবে ।