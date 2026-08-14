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নেতাজিকে নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় খুব দায়িত্বশীল হওয়া উচিত : রথীন্দ্র বোস

অনন্ত মহারাজের অনভিপ্রেত বিতর্ক উড়িয়ে কার্শিয়াংয়ে নেতাজির মিউজিয়াম থেকেই হুঁশিয়ারি স্পিকারের ৷ নেতাজি মিউজিয়ামকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার বার্তা রথীন্দ্র বোসের ৷

Rathindra Bose
কার্শিয়াংয়ের নেতাজি স্মৃতি মিউজিয়ামে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 7:35 AM IST

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কার্শিয়াং, 13 অগস্ট: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কেবল একটি নাম নন, তিনি প্রতিটি ভারতবাসীর আবেগ, পরম গর্ব এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় । ইতিহাস থেকে তাঁকে মুছে ফেলার চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা ৷ বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোসের মুখে এমনই কথা শোনা গিয়েছে । তিনি আরও জানিয়েছেন, নেতাজিকে নিয়ে কোনও বিরূপ মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না ৷ নেতাজিকে নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় খুব দায়িত্বশীল হতে হবে বলে বার্তা দেন তিনি ৷

সম্প্রতি রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ তথা জিসিপিএ নেতা অনন্ত মহারাজ নেতাজিকে নিয়ে পরপর বিতর্কিত ও অনভিপ্রেত মন্তব্য করেছেন ৷ এই নিয়ে বিতর্কে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি ৷ এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ের কোল থেকে এই কড়া প্রতিক্রিয়া জানান বিধানসভার স্পিকার ।

Rathindra Bose
কার্শিয়াংয়ের নেতাজি স্মৃতি মিউজিয়ামে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস৷ (নিজস্ব ছবি)

বৃহস্পতিবার কার্শিয়াংয়ের ঐতিহাসিক গিদ্ধা পাহাড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্মৃতি মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন স্পিকার ৷ এই স্মৃতি সংগ্রহশালাটিকে বিশ্বমানের করে তোলার এক বড় উদ্যোগেরও কথা তুলে ধরেন তিনি ।

স্মৃতি মিউজিয়াম পরিদর্শনের পর স্পিকার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘‘নেতাজি বাঙালি তথা সমগ্র ভারতবাসীর গর্ব এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য ও অবিসংবাদিত । নেতাজি সাধারণ মানুষের মননে, নয়নে ও হৃদয়ে বিরাজ করছেন এবং ইতিহাস থেকে তাঁকে কোনওভাবেই মুছে ফেলা যাবে না । দেশজুড়ে বহু মানুষ তাঁকে দেবতার মতো পুজো করেন । ফলে যে কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটেই আসুক না কেন, নেতাজিকে নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় রাখার সময় সকলের চরম দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ।’’

সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, এমন আপত্তিকর মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না, উল্লেখ করে তিনি সাফ জানিয়ে দেন যে কেউ যদি এমন অন্যায় বা অনভিপ্রেত কাজ করে থাকেন, তবে রাজ্য সরকার অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে ।

Rathindra Bose
কার্শিয়াংয়ের নেতাজি স্মৃতি মিউজিয়ামে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস৷ (নিজস্ব ছবি)

বিতর্কের আবহের মাঝে নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত এই ঐতিহাসিক স্থানটির পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার । তিনি জানান, কার্শিয়াং-এর এই মিউজিয়ামটিকে কেবল আঞ্চলিক বা রাজ্যস্তরে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং একে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে স্থান দিতে হবে । পাহাড়ে আসা দেশ-বিদেশের পর্যটকরা যাতে নেতাজির দীর্ঘ সংগ্রাম ও এই বিশেষ স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পান, তার জন্য মিউজিয়ামটির ব্যাপক আধুনিকীকরণ ও প্রচার প্রয়োজন । এই আন্তর্জাতিক মানের প্রচার ও উন্নয়নের বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে প্রস্তাব রাখবেন বলে আশ্বাস দেন ।

স্পিকারের এই কড়া বার্তা ও আন্তর্জাতিক স্তরে মিউজিয়ামটিকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাকে পূর্ণ সমর্থন ও সাধুবাদ জানিয়েছেন মিউজিয়ামের ইনচার্জ গণেশ প্রধান । তিনি জানান, পাহাড়ে আসা পর্যটকদের কাছে এটি অন্যতম প্রধান একটি কেন্দ্র হলেও উপযুক্ত প্রচারের অভাবে অনেকেই এর সঠিক ইতিহাস জানতে পারেন না । স্পিকারের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে মিউজিয়ামটি এক নতুন রূপ পাবে ।

বর্তমানে বিশেষ সরকারি ছুটি ছাড়া প্রতিদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত এই মিউজিয়াম খোলা থাকে, তবে দূর-দূরান্তের দর্শনার্থীদের কথা ভেবে সময়ে নমনীয়তা রাখে কর্তৃপক্ষ । সাম্প্রতিক বিতর্কের মুখে দাঁড়িয়ে স্পিকারের এই কঠোর অবস্থান এবং মিউজিয়ামকে বিশ্বমানচিত্রে তুলে ধরার পরিকল্পনা রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।

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NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
RATHINDRA BOSE
ANANT MAHARAJ
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
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