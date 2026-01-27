SIR আবহে মমতার দিল্লি সফর, পিছিয়ে গেল বিধানসভার বাজেট অধিবেশন
বুধবার সিঙ্গুরে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তার পরই তিনি দিল্লি যাবেন বলে খবর৷ তাই রাজ্য বিধানসভার বাজেট পেশ 2 ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে 5 তারিখ হবে৷
Published : January 27, 2026 at 4:31 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: রাজ্য রাজনীতিতে এসআইআর এবং আইপ্যাক অফিসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র হানা ঘিরে যখন তোলপাড় চলছে, ঠিক সেই আবহে দিল্লি সফরে যেতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, বুধবার সিঙ্গুরের পূর্বনির্ধারিত সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরেই তিনি রাজধানী দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আকস্মিক দিল্লি যাত্রার জেরে রাজ্য বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনের সূচিতে বড়সড় রদবদল আনা হয়েছে।
এতদিন পর্যন্ত স্থির ছিল যে আগামী 31 জানুয়ারি থেকে শুরু হবে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, 31 জানুয়ারির পরিবর্তে অধিবেশন শুরু হবে আগামী 3 ফেব্রুয়ারি। যেহেতু 2026 সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, তাই এই বছর রাজ্য সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে পারবে না৷ পরিবর্তে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করতে হবে৷
বিধানসভার এক আধিকারিক নতুন সূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী, 3 ফেব্রুয়ারি সোমবার বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। প্রথা মেনে প্রথম দিন শোকপ্রস্তাব পাঠের পর অধিবেশন মুলতবি হয়ে যাবে। এর পরের দিন, অর্থাৎ 4 ফেব্রুয়ারি শবে বরাতের জন্য বিধানসভা ছুটি থাকবে। এরপর 5 ফেব্রুয়ারি (বুধবার) রাজ্য সরকারের তরফে বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করা হবে৷
পরদিন 6 ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) অধিবেশনের কাজ চলবে এবং বাজেটের ওপর আলোচনা হতে পারে। এরপর 7 ও 8 ফেব্রুয়ারি শনি ও রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে। সবশেষে 9 ফেব্রুয়ারি (সোমবার) অধিবেশনের শেষদিন হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, চলতি মাসে হুগলির সিঙ্গুরে সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ তার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঙ্গুরে যাওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছে৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, সিঙ্গুর থেকেই প্রধানমন্ত্রীকে জবাব দিতে পারেন তিনি৷ আর তার পরই তাঁর দিল্লি যাত্রাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা৷ এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে উদ্দেশ্য করে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, "ভ্যানিশ কুমার তৈরি থাকুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাবেন।" তাই এবারের সফরে এসআইআর নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হবেন বলে মনে করা হচ্ছে৷
তাছাড়া বিধানসভা ভোট আসন্ন৷ সেই আবহে ইন্ডিয়ার কোনও শরিক দল, বিশেষ করে কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন কি না, সেদিকেও তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল৷