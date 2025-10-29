মন্থার প্রভাবে ভারী বৃষ্টি বঙ্গে, জমির ফসল বাঁচাতে একাধিক নির্দেশিকা কৃষি দফতরের
জমিতে জমে থাকা জল বের করতে নালা কাটতে নির্দেশ ৷ পুকুর ও ভেড়ি থেকে অতিরিক্ত জল বের করার পরামর্শ ৷
Published : October 29, 2025 at 4:14 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে ল্যান্ডফলের পর ঘূর্ণিঝড় মন্থা এখন অতিভারী নিম্নচাপ ৷ আর তা ক্রমশ উত্তর-পূর্ব দিকে এগোচ্ছে ৷ তার জেরেই ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় ৷ অসময়ের এই বৃষ্টির জেরে চাষবাসে ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছে রাজ্যের কৃষি দফতর ৷ আর সেই নিয়েই কৃষকদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল সরকার ৷ মাঠের ফসল বাঁচাতে জমা জল বের করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
কৃষি দফতর সূত্রে খবর, মন্থার প্রভাবে হওয়া অতিবৃষ্টির জেরে ধান, ডাল, সবজি-সহ সবরকম রবি ও খরিফ শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ৷ তাই সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "যে সমস্ত মাঠে ইতিমধ্যে জল জমেছে, সেখানে দ্রুত নালা কেটে অতিরিক্ত জল বের করার ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকলে ফসলের ছত্রাকঘটিত রোগের আশঙ্কা রয়েছে ৷ এর জন্য দ্রুত ছত্রাকনাশক স্প্রে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷"
ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "দানাশস্য, ডাল ও অন্যান্য ফসলের জমির চারপাশে জল আটকানো ও জমি শুকনো রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে ৷ নতুন লাগানো ধানের চারাগাছ ও সবজি ক্ষেতেও বাড়তি জল জমলে, তা দ্রুত বের করার পরামর্শ দিয়েছে কৃষি দফতর ৷ পাটের জমি জলমগ্ন হলে, দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে ৷"
তাছাড়া, মাছ চাষিদের জন্যও বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "পুকুর ও ভেড়ির অতিরিক্ত জল দ্রুত বের করে ফেলতে হবে, যাতে মাছ বাঁচানো যায় ৷ গবাদি পশুদের সুরক্ষা ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনেও নজরদারি করার কথা বলা হয়েছে ৷ কৃষকেরা কোথাও কোনও সমস্যায় পড়লে বা নতুন রোগের লক্ষ্মণ দেখা দিলে অবিলম্বে স্থানীয় কৃষি অফিস কিংবা কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক কেন্দ্রে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে ৷ সরকারি তরফে বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, "ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব কিছু জেলায় বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে ৷ এই মূহূর্তে সকল কৃষকদেরই বিশেষ সতর্ক থাকতে অনুরোধ করছি । মাঠে জল জমে থাকলে দ্রুত সরিয়ে ফেলুন ৷ কোথাও সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী কৃষি অফিসে জানান ৷ রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট দফতর সর্বদা আপনাদের পাশে আছে - যাতে জমি ও ফসল রক্ষা করা যায় ৷ প্রযুক্তিগত সহায়ক কেন্দ্র এবং জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন ৷"
বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন অত্যধিক বৃষ্টিপাতের সময় রবি ও খরিফ ফসল বাঁচাতে গ্রাউন্ড লেভেলে সুরক্ষা অবলম্বন করা জরুরি ৷ এক্ষেত্রে সরকারের পরামর্শ মেনে চললে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো যাবে ৷ পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, বিপদে যাতে সকল কৃষক সাহায্য পান, তার জন্য নির্দেশিকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ৷ সরকার এবং কৃষি দফতরের সমস্ত আধিকারিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত বলে জানানো হয়েছে ৷