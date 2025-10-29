ETV Bharat / state

মন্থার প্রভাবে ভারী বৃষ্টি বঙ্গে, জমির ফসল বাঁচাতে একাধিক নির্দেশিকা কৃষি দফতরের

জমিতে জমে থাকা জল বের করতে নালা কাটতে নির্দেশ ৷ পুকুর ও ভেড়ি থেকে অতিরিক্ত জল বের করার পরামর্শ ৷

CYCLONE MANTHA EFFECTS
প্রতীকী ছবি ৷ (ফাইল)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 4:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 অক্টোবর: অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে ল্যান্ডফলের পর ঘূর্ণিঝড় মন্থা এখন অতিভারী নিম্নচাপ ৷ আর তা ক্রমশ উত্তর-পূর্ব দিকে এগোচ্ছে ৷ তার জেরেই ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় ৷ অসময়ের এই বৃষ্টির জেরে চাষবাসে ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছে রাজ্যের কৃষি দফতর ৷ আর সেই নিয়েই কৃষকদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল সরকার ৷ মাঠের ফসল বাঁচাতে জমা জল বের করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

কৃষি দফতর সূত্রে খবর, মন্থার প্রভাবে হওয়া অতিবৃষ্টির জেরে ধান, ডাল, সবজি-সহ সবরকম রবি ও খরিফ শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ৷ তাই সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "যে সমস্ত মাঠে ইতিমধ্যে জল জমেছে, সেখানে দ্রুত নালা কেটে অতিরিক্ত জল বের করার ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকলে ফসলের ছত্রাকঘটিত রোগের আশঙ্কা রয়েছে ৷ এর জন্য দ্রুত ছত্রাকনাশক স্প্রে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷"

ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "দানাশস্য, ডাল ও অন্যান্য ফসলের জমির চারপাশে জল আটকানো ও জমি শুকনো রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে ৷ নতুন লাগানো ধানের চারাগাছ ও সবজি ক্ষেতেও বাড়তি জল জমলে, তা দ্রুত বের করার পরামর্শ দিয়েছে কৃষি দফতর ৷ পাটের জমি জলমগ্ন হলে, দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে ৷"

তাছাড়া, মাছ চাষিদের জন্যও বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "পুকুর ও ভেড়ির অতিরিক্ত জল দ্রুত বের করে ফেলতে হবে, যাতে মাছ বাঁচানো যায় ৷ গবাদি পশুদের সুরক্ষা ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনেও নজরদারি করার কথা বলা হয়েছে ৷ কৃষকেরা কোথাও কোনও সমস্যায় পড়লে বা নতুন রোগের লক্ষ্মণ দেখা দিলে অবিলম্বে স্থানীয় কৃষি অফিস কিংবা কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক কেন্দ্রে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে ৷ সরকারি তরফে বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, "ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব কিছু জেলায় বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে ৷ এই মূহূর্তে সকল কৃষকদেরই বিশেষ সতর্ক থাকতে অনুরোধ করছি । মাঠে জল জমে থাকলে দ্রুত সরিয়ে ফেলুন ৷ কোথাও সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী কৃষি অফিসে জানান ৷ রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট দফতর সর্বদা আপনাদের পাশে আছে - যাতে জমি ও ফসল রক্ষা করা যায় ৷ প্রযুক্তিগত সহায়ক কেন্দ্র এবং জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন ৷"

বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন অত্যধিক বৃষ্টিপাতের সময় রবি ও খরিফ ফসল বাঁচাতে গ্রাউন্ড লেভেলে সুরক্ষা অবলম্বন করা জরুরি ৷ এক্ষেত্রে সরকারের পরামর্শ মেনে চললে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো যাবে ৷ পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, বিপদে যাতে সকল কৃষক সাহায্য পান, তার জন্য নির্দেশিকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ৷ সরকার এবং কৃষি দফতরের সমস্ত আধিকারিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত বলে জানানো হয়েছে ৷

TAGGED:

CYCLONE MONTHA
NABANNA
AGRICULTURE DEPARTMENT
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
CYCLONE MONTHA EFFECTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.