কৃষির যান্ত্রিকীকরণে রেকর্ড বাজেট রাজ্যের, যন্ত্রপাতি কেনায় চাষিদের জন্য বিপুল ভর্তুকি

কৃষির যান্ত্রিকীকরণে রেকর্ড বাজেট রাজ্যের, যন্ত্রপাতি কেনায় চাষিদের জন্য বিপুল ভর্তুকি
Farm Mechanization Scheme: রাজ্যে 1085টি ফার্ম মেশিনারি ব্যাংক বা হাব গড়ে তোলা হবে । 100টি অত্যাধুনিক কৃষি ড্রোন বিতরণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ৷
Published : October 6, 2026 at 2:51 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং কৃষিকাজকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে বড়সড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার । একইসঙ্গে গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়েছে । এই জোড়া লক্ষ্য পূরণে 2026-27 অর্থবর্ষের জন্য 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প'-এ রেকর্ড পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করল রাজ্যের কৃষি দফতর । চলতি অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে মোট 407 কোটি টাকা ভর্তুকি হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে, যা এযাবৎকালের মধ্যে সর্বাধিক ।
কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল বলেন, "গত কয়েক বছর ধরে সরকার কৃষিকাজে প্রযুক্তির উন্নতি সাধনের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা অনেকটা বাড়িয়েছে । গত 23-24 অর্থবর্ষে আমাদের এই প্রকল্পে 1 কোটি 14 লক্ষ টাকা ছিল । সেটা এ বছরে বেড়ে 407 কোটি টাকা ভর্তুকি পাবে ।"
ফার্ম মেশিনারি ব্যাংক
কৃষি দফতরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, রাজ্যে অন্তত 500টি কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া কেন্দ্র বা সিএইচসি এবং 1085টি ফার্ম মেশিনারি ব্যাংক বা হাব গড়ে তোলা হবে । চাষের কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে 100টি অত্যাধুনিক কৃষি ড্রোন বিতরণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য । এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় 67 হাজার 585 জন কৃষক উপকৃত হবেন । পাশাপাশি, চিরাচরিত শক্তির পরিবর্তে কৃষকদের বিকল্প শক্তিতে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে 500টি সোলার পাম্পসেট বসানোর বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার বা ভর্তুকির পরিমাণও প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । বড় কৃষি যন্ত্রপাতি, যেমন-পাওয়ার টিলার, উইডার, রিপার, মাল্টিক্রপ থ্রেশার বা ট্রাক্টর চালিত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে দামের 50 শতাংশ বা সর্বোচ্চ 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি মিলবে । তবে সোলার পাম্পসেটের ক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমাণ বেড়ে হবে 60 শতাংশ ।
কৃষকদের আর্থিক সহায়তা-ভর্তুকি
অন্যদিকে, হস্তচালিত বা পদচালিত ছোট যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও 50 শতাংশ বা সর্বাধিক 10 হাজার টাকা পর্যন্ত এককালীন আর্থিক সহায়তা পাবেন কৃষকরা । নিয়ম অনুযায়ী, একজন কৃষক একই ধরনের সর্বোচ্চ দুটি কৃষি যন্ত্রপাতি কিনতে পারবেন । বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকার আরও বেশি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে । ফার্ম মেশিনারি ব্যাংক বা হাব তৈরির জন্য 30 লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রজেক্ট মূল্যের ক্ষেত্রে 80 শতাংশ হারে সরকারি অনুদান দেওয়া হবে ।
কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল বলেন, "ফার্ম মেশিনারি ব্যাংকের মাধ্যমে সেখানে 80 শতাংশ সাবসিডিতেও কোনও একজন বেকার ছেলে মনে করলে লোন নিতে পারবেন, যার মাত্র 2 লাখ টাকা দিয়ে 8 লাখ টাকার সাবসিডি অ্যাচিভ করে একটা ট্রাক্টর নিতে পারবেন । ব্যাংকে মাত্র 2 লাখ টাকা লোন দেবে, বাকি সাবসিডিটা সরকার দেবে ।"
প্রকল্প মূল্য 30 লক্ষ টাকার বেশি হলেও সর্বোচ্চ 24 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি পাওয়া যাবে । তবে 10 লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ নেওয়া বাধ্যতামূলক এবং আবেদনকারীকে অন্তত তিনটি ভিন্ন ধরনের যন্ত্র নির্দিষ্ট তালিকা থেকে বেছে নিতে হবে । কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ন্যূনতম প্রজেক্ট মূল্য ধরা হয়েছে 20 লক্ষ টাকা । এক্ষেত্রে মোট মূল্যের 40 শতাংশ সরকারি অনুদান হিসেবে মিলবে এবং আবেদনকারীকে অন্তত 25 শতাংশ নিজস্ব বিনিয়োগ করতে হবে ।
কারা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন ?
এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে কৃষি দফতর । আবেদনকারীকে অবশ্যই 'কৃষকবন্ধু (নতুন)' বা 'পিএম কিষাণ সম্মান নিধি' প্রকল্পে নথিভুক্ত থাকতে হবে এবং বয়স হতে হবে 18 থেকে 70 বছরের মধ্যে । সরকারি বা আধা-সরকারি কর্মচারীরা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন না । এছাড়া পাওয়ার টিলার ও সোলার পাম্পের ক্ষেত্রে কৃষকের নিজের নামে অন্তত আধ একর কৃষিজমির খতিয়ান বা পরচা থাকা বাধ্যতামূলক ।
বিগত চার বছরে যাঁদের পরিবার এই সুবিধা পাননি, তাঁরাই নতুন করে আবেদন করতে পারবেন । পুরো আবেদন প্রক্রিয়াই অনলাইনে সম্পন্ন হবে । 6 অক্টোবর 2026 সকাল 11টা থেকে 4 নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কৃষি দফতরের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করা যাবে । অনলাইনে পূরণ করা আবেদনপত্রের প্রিন্ট কপি সমস্ত নথিপত্র-সহ 6 নভেম্বরের মধ্যে ব্লক বা জেলাস্তরের সংশ্লিষ্ট দফতরে জমা দিতে হবে ।
মিডলম্যানকে টাকা নয়
কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল বলেন, "বিগত বছরগুলোতে কৃষকরা একটা বিধিবদ্ধ নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যন্ত্রপাতি পাননি ৷ এ বছর পূর্ণ নিয়মশৃঙ্খলাকে বজায় রেখে এবং স্বচ্ছ ও সুস্থ একটা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা কৃষকদের কাছে এই যন্ত্রপাতিগুলো পৌঁছে দেব । কোনও জায়গায় কাউকেই ভোক্তাদের একটি টাকাও বাড়তি কোনও মিডলম্যান বা কাউকে দিতে হবে না ।"
গোটা প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে জেলা অনুমোদন কমিটির উপস্থিতিতে কম্পিউটারচালিত লটারির মাধ্যমে উপভোক্তা নির্বাচন করা হবে এবং পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করা হবে । যন্ত্র কেনার পর জিও ট্যাগিং সম্পন্ন হলে সরাসরি উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিবিটি-র মাধ্যমে ভর্তুকির টাকা পৌঁছে যাবে ।