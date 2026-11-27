16 বছর পর আসানসোল জেলা হাসপাতালে স্ট্যান্ডিং কমিটি, বৈঠকে উঠে এল পরিকাঠামোগত ঘাটতির চিত্র
Standing committee at Asansol District Hospital: হাসপাতালের সমস্যা, চিকিৎসকের অভাব এবং পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলি তুলে ধরা হয় বৈঠকে । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 27, 2026 at 9:13 PM IST
আসানসোল, 27 নভেম্বর: রাজ্যের বহু হাসপাতালেই রয়েছে পরিকাঠামোগত ঘাটতি ও বিভিন্ন সমস্যা । স্বাস্থ্যব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে এল রাজ্য বিধানসভার স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটি । দীর্ঘ 16 বছর পর আসানসোল জেলা হাসপাতালে রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির কোনও বৈঠক হল !
বৃহস্পতিবার কমিটির চেয়ারম্যান দুর্গা মুর্মুর নেতৃত্বে সদস্যরা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন । উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ডিং কমিটির অন্যান্য সদস্য ও বিধায়করা । তাঁদের মধ্যে ছিলেন জামুড়িয়ার বিধায়ক তথা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য বিজন মুখোপাধ্যায় ।
আসানসোল জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং জেলা স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন কমিটির সদস্যরা । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মহম্মদ ইউনুস, আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার-সহ বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা ।
বৈঠকে হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা, চিকিৎসকের অভাব এবং পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলি সরাসরি স্ট্যান্ডিং কমিটির সামনে তুলে ধরেন তাঁরা । পরে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বিভাগ ঘুরে দেখেন কমিটির সদস্যরা ।
বৈঠক শেষে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মহম্মদ ইউনুস ইটিভি ভারতকে বলেন, "হাসপাতালের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা কমিটিকে জানানো হয়েছে । তার মধ্যে অন্যতম হল, হাসপাতালে অনকোলজি বিভাগ থাকলেও রেডিয়েশন দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই । অর্থাৎ ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের জন্য এখানে রেডিওথেরাপি পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না । এই পরিষেবা চালু করা গেলে বহু রোগী উপকৃত হবেন । পাশাপাশি হাসপাতালে নিউরোলজিস্ট ও ইউরোলজিস্টের অভাব রয়েছে । নেই ইকোকার্ডিওগ্রাম করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা । ভালো কার্ডিওলজিস্টের অভাবও রয়েছে । ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ পরিষেবার ঘাটতি থেকে যাচ্ছে ।"
এছাড়াও হাসপাতালের বেড-এর সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে । মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেছেন, "প্রসূতি ও শিশু বিভাগে বেডের সংখ্যা মোটামুটি পর্যাপ্ত থাকলেও মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে বেডের যথেষ্ট অভাব রয়েছে । পরিস্থিতির চাপে অনেক সময় একই বেডে একাধিক রোগীকে রাখতে বাধ্য হতে হয় । ফলে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ।"
আসানসোল জেলা হাসপাতালের উপর রোগীর চাপ ক্রমশ বাড়ছে । শুধু পশ্চিম বর্ধমান জেলা বা আসানসোল মহকুমার বাসিন্দারাই নন, পার্শ্ববর্তী পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত এলাকার বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল । এমনকী ঝাড়খণ্ড থেকেও প্রতিদিন বহু রোগী এখানে আসেন । ফলে সীমিত পরিকাঠামো ও চিকিৎসক নিয়ে বিপুল সংখ্যক রোগীকে পরিষেবা দিতে গিয়ে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে হাসপাতালকে ।
স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান দুর্গা মুর্মু বলেছেন, "এই প্রথমবার আসানসোল জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন হল । গত প্রায় 16 বছর এই হাসপাতালে কোনও ধরনের পরিদর্শন বা এ ধরনের বৈঠক হয়নি । রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে স্বাস্থ্য পরিষেবার বাস্তব পরিস্থিতি ও সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন করতে গিয়ে গত সরকারের আমলে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গুরুতর অব্যবস্থার ছবি উঠে এসেছে ।"
দুর্গা মুর্মু আরও জানান, আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে পাওয়া সমস্ত তথ্য ও সমস্যার বিষয়গুলি নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হবে । সেই রিপোর্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে । পরিদর্শনে যে সমস্যাগুলি উঠে এসেছে, সেগুলি পর্যায়ক্রমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।
দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসকের অভাব, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অনুপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ঘাটতি নিয়ে সমস্যায় রয়েছে আসানসোল জেলা হাসপাতাল । তার মধ্যেই তিন জেলা এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রোগীদের চিকিৎসার দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে এই হাসপাতালকে । স্বাভাবিকভাবেই রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরিষেবা বজায় রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে ।
তবে স্ট্যান্ডিং কমিটির এই পরিদর্শন ও বৈঠকের পর নতুন করে আশার আলো দেখছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । তাঁদের আশা, দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি নিয়ে এবার প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে । পর্যাপ্ত চিকিৎসক নিয়োগ, বিশেষজ্ঞ পরিষেবা চালু এবং বেড ও অন্যান্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলে আগামী দিনে আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে আসানসোল জেলা হাসপাতালের পক্ষে ।