চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে আহত অনেকে, আপাতত বন্ধ পুজো

চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে আহত অনেকে, আপাতত বন্ধ পুজো
Stampede in Kolakata Puja: লালবাজার সুত্রের খবর ইতিমধ্যেই 25 জনকে ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
Published : October 17, 2026 at 9:45 PM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: সপ্তমীর রাতে চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোয় প্রবল ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে আহত হলেন বেশ কয়েকজন । লালবাজার সুত্রের খবর ইতিমধ্যেই 25 জনকে ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আপাতত পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
একটি সূত্রের দাবি, প্রবল ভিড়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠেন- প্যান্ডেলে আগুন লেগেছে। তার জেরে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । তবে সেটাই পদপিষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ কি না তা এখনও স্পষ্ট নয় । পুলিশের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি । ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছেন দমকলের কর্তারাও ।