পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী, দেশি-বিদেশি ফুলে সাজছে মঞ্চ
রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন ৷ মোদি আসার আগে তারকেশ্বরে সাজছে সভামঞ্চ ৷ রকমারি ফুলে সাজাচ্ছেন তমলুকের শিল্পীরা ৷
Published : June 20, 2026 at 8:29 AM IST
তারকেশ্বর, 20 জুন: পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে শনিবার দুপুরে তারকেশ্বরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তার আগে দেশী বিদেশী ফুলে সেজে উঠছে সভামঞ্চ । তারকেশ্বর বালিগরিতে সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়াও জনসভা রয়েছে ৷
সেই মঞ্চকে বিশেষভাবে সাজাতে ফুল আনা হয়েছে থাইল্যান্ড, ব্যাঙ্গালোর থেকে ৷ যার মধ্যে রয়েছে অ্যান্থোরিয়াম জারবেরা, লিলি, পাঁচ রকমের গোলাপ, ব্লু ডেইজি, সঙ্গে রজনীগন্ধা, গাঁদা-সহ রকমারি ফুলের বাহার । নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার জন্য চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি ৷
তমলুক থেকে 26 জন ফুলের কারিগর মঞ্চ সাজিয়ে তোলার কাজ করছেন গত কয়েকদিন ধরে । প্রধানমন্ত্রী আসার আগেই মঞ্চ তৈরি করে জায়গা ছাড়তে হবে তাঁদের ৷ এমনই নির্দেশ রয়েছে ৷
প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে মোট পাঁচটা হ্যাঙার করা হয়েছে । পাশাপাশি পুরনো কলকাতার হলুদ ট্যাক্সি, হাতে টানা রিক্সা, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বেলুড় মঠ, মাটির দ্রব্য তৈরির কারিগর-সহ একাধিক ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা ও বাংলার সংস্কৃতির ছবি লাগানো হয়েছে সভাস্থলের চারিদিকে ।
এই বিষয়ে তমলুকের ফুলের সাজের কারিগর একাদশী সামন্তের কথায়, "ছাব্বিশে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর বড় অনুষ্ঠান । আমরা ফুলের সাজসজ্জা করার জন্য দেশ বিদেশ থেকে কয়েক হাজার ফুল এসেছি । প্রধানমন্ত্রীর সভা যেখানেই থাকে আমাদের ডাক পড়ে মঞ্চ সাজানোর ৷ সেই মতো এখানেও এসেছি ৷ কাজ শেষ করে চলে যাব ৷"
আরেক শিল্পী যতন মালিক বলেন, "আমরা তমলুক থেকে এসেছি । অনেক রকমের ফুল দিয়ে মঞ্চ সাজাচ্ছি । দিনরাত এক করে কাজ করছি যাতে সঠিক সময়ে সব তৈরি করে ফেলতে পারি ৷ এবারে নতুন সরকার তাই স্পেশালভাবে সাজানো হচ্ছে । কলকাতায় অর্ডার দিয়ে থাইল্যান্ড থেকে অ্যান্থোরিয়াম, ব্যাঙ্গোলোর থেকে লিলি, জারবেরা-সহ অন্যান্য ফুল আনা হয়েছে ।"
পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীও আনন্দিত ৷ বাংলা সফরের আগের দিন এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "20 জুন দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এদিন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করা হবে । হুগলি জেলার তারকেশ্বরে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে । বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দিতে আমি 20 ও 21 জুন বাংলায় থাকব ।"
প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, তারকেশ্বরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে ৷ কারণ ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই স্থানের যোগসূত্র রয়েছে এবং বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচিতি রক্ষায় তাঁর প্রচেষ্টার সঙ্গেও এটি জড়িত ।
মোদি আরও জানান, তিনি তারকেশ্বর থেকে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করবেন এবং 'পিএম-কিষাণ' (PM-KISAN) প্রকল্পের আওতায় সর্বশেষ কিস্তির অর্থ প্রদান করবেন । তিনি বলেন, "তারকেশ্বর থেকে 'পিএম-কিষাণ'-এর 23তম কিস্তির অর্থ ছাড়া হবে, যার ফলে সারা দেশের অসংখ্য কঠোর পরিশ্রমী কৃষক উপকৃত হবেন । এই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পেরও সূচনা করা হবে ।"