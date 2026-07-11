স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের 24 ঘণ্টার মধ্যেই বারাসত মেডিক্যালের 12 জনকে শোকজ
তাঁরা প্রত্যেকেই হাসপাতালে তাঁদের দায়িত্বে থাকা কাজ যথাযথভাবে করছিলেন না বলে অভিযোগ ।
Published : July 11, 2026 at 3:10 PM IST
বারাসত, 11 জুলাই: হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । অপরিচ্ছন্নতা ও হাসপাতালের বিভিন্ন অব্যবস্থা নিয়ে তিনি চূড়ান্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন । মন্ত্রী ফিরে যাওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের 12 জনকে শোকজের চিঠি ধরানো হল । মন্ত্রী আবার আচমকা পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন । তাই, হাসপাতাল কর্মীদের মধ্যে শুক্রবার তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো ।
বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় আচমকা বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরিদর্শনে আসেন । হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ও ভাইস প্রিন্সিপাল অভিজিৎ সাহাকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন । রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন । হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন । আচমকা তিনি বলেন, "হাসপাতালে ছাদের কী অবস্থা আমি দেখতে চাই ।" কিন্তু ছাদের চাবি খুঁজতে প্রায় 10 মিনিট লেগে যায় । মন্ত্রী ততক্ষণ সিঁড়ির ওপরে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন । মেডিক্যালের সুপার অভিজিৎ সাহাকে তিনি ওই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েই বলেন, "যদি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে তাহলে অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের কর্মীরা কীভাবে ছাদে উঠবেন ? ছাদের চাবিটাই আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না ।"
বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শনের সময় হাসপাতালে যত্রতত্র নোংরা আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখে মন্ত্রী চূড়ান্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেন । সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি সেই ক্ষোভ চেপে রাখেননি । তিনি বলেন, "চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে তেমন অভিযোগ না-থাকলেও হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে । পরিচ্ছন্নতা দেখার জন্য যাঁরা সরকারি কর্মী রয়েছেন, তাঁরা কেন সেই নজরদারি করেন না, হাসপাতাল সুপার তথা ভাইস প্রিন্সিপালকে সেগুলো দেখতে হবে । প্রয়োজনে তাঁদের শোকজ করতে হবে ।" হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের সামনেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলে গিয়েছেন, "আমি আবার বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসব । তবে কবে আসব আমি নিজেও জানি না । আপনারাও জানবেন না ।"
স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফিরে যাওয়ার পর 24 ঘণ্টাও পার হয়নি । বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল 12 জন আধিকারিককে শোকজের চিঠি ধরিয়েছে । ওই 12 জনের মধ্যে রয়েছেন চারজন ওয়ার্ড মাস্টার, চারজন নন মেডিক্যাল সুপার, একজন ইনফেকশন ইনচার্জ সিস্টার, প্রসূতি বিভাগের দু'জন সিস্টার ইনচার্জ ও একজন ফেসিলিটি কোয়ালিটি ম্যানেজার । তাঁরা প্রত্যেকেই হাসপাতালে তাঁদের দায়িত্বে থাকা কাজ যথাযথভাবে করছিলেন না বলে অভিযোগ ।
বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপার তথা ভাইস প্রিন্সিপাল অভিজিৎ সাহা বলেন, "স্বাস্থ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন । তিনি কয়েকটি বিষয়ে কাজে গাফিলতির কথা বলেছেন । তাঁর নির্দেশমতো হাসপাতালের 12 জনকে আমরা শোকজের চিঠি ধরিয়েছি । তাঁরা কী জবাব দেন, সেটা দেখার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।"