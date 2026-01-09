সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে AI নিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, আগামী বছরে শুরু কৃত্রিম মেধার কোর্স

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে AI নিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, আগামী বছরে শুরু কৃত্রিম মেধার কোর্স
কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবার কৃত্রিম মেধা নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ মিলবে ৷ আগামী বছরে নতুন কোর্সের সূচনা হবে ৷
Published : January 9, 2026 at 6:44 PM IST
কলকাতা, 9 জানুয়ারি: শিক্ষাক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ৷ স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অন্তর্ভুক্ত করার কথা ঘোষণা করল কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, 2027-28 শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হতে চলেছে 'এমএসসি ইন এআই কোর্স' ৷ তার আগেই বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক স্তরের চতুর্থ বর্ষে কৃত্রিম মেধা বিষয়টি পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হচ্ছে ৷
আগামী 16 জানুয়ারি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 19তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান ৷ এই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখেই কলেজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন অধ্যক্ষ ডমনিক স্যাভিও ৷ তিনি জানান, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে ৷ সেই কথা মাথায় রেখে পড়ুয়াদের প্রথমে স্নাতক স্তরে ডেটা সায়েন্স ও কম্পিউটার সায়েন্সে দক্ষ করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে পরবর্তীতে কৃত্রিম মেধা নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার জন্য তাঁরা প্রস্তুত থাকতে পারেন ৷
কলেজ সূত্রে খবর, 'এমএসসি ইন এআই' চালুর পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতির নির্দেশিকা মেনে 2026 শিক্ষাবর্ষ থেকে ‘মাল্টিপল এন্ট্রি ও মাল্টিপল এক্সিট’ ব্যবস্থার সূচনা করা হচ্ছে ৷ তবে এই সুবিধা তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়াদের জন্য প্রযোজ্য হবে। ইতিমধ্যে বাণিজ্য বিভাগের প্রায় অর্ধেকের বেশি পড়ুয়া এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ৷ বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে স্নাতকোত্তর স্তরে এমএসসি ইন ডেটা সায়েন্স ও এমএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স পড়ানো হয় ৷ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এই পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কৃত্রিম মেধা বিষয়টি যুক্ত করা হবে ৷ সর্বশেষ সেমিস্টারে পড়ুয়ারা এআই-এর ব্যবহারিক দিক, বাস্তব প্রয়োগ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে প্রশিক্ষণ পাবেন ৷ 2027 সাল থেকেই কৃত্রিম মেধায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ মিলবে ৷
সম্প্রতি কলেজের উদ্যোগে ডেটা ম্যানেজমেন্ট, অ্যানালিটিক্স ও ইনোভেশন বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় ৷ তিন দিনের এই সম্মেলনে বিভিন্ন শিল্প সংস্থার প্রতিনিধিরা ও তথ্য বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন ৷ কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ পড়ুয়াদের এআই ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ক হবে ৷
এদিকে, 16 জানুয়ারির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতার প্রাক্তন অধিকর্তা সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ওই দিন স্নাতক, স্নাতকোত্তর, বিএড ও পিএইচডি মিলিয়ে মোট 565 জন পড়ুয়াকে সম্মানিত করা হবে ৷ সমাবর্তনের অঙ্গ হিসেবে প্রথমবার ‘জ্যাবাথন 2026’ নামে একটি ম্যারাথনের আয়োজন করছে কলেজ ৷ আগামী 11 জানুয়ারি সকালে কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজকুমার বর্মা এই ম্যারাথনের সূচনা করবেন ৷ পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে এক বছরে 50 হাজার বৃক্ষরোপণের কর্মসূচিও হাতে নিয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ৷