আবারও পিছল খসড়া ভোটার তালিকার প্রকাশ, বন্ধ সামারি রিভিশনও
ECI on Voter list: 23 নভেম্বর প্রকাশ পাচ্ছে না খসড়া ভোটার তালিকা। সেই সূত্র ধরে পিছবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশও ।
Published : November 20, 2026 at 9:38 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: আগামী 23 নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে না। তালিকা প্রকাশ পিছিয়ে গেল। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এমনটাই জানানো হয়েছে । তাতে লেখা হয়েছে আগামী 23 নভেম্বর প্রকাশ পাচ্ছে না খসড়া ভোটার তালিকা।
আর তাই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনটিও পিছিয়ে গেল। আগামী জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। এখন তা কবে প্রকাশিত হবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে ।
ভোটার তালিকা প্রকাশ পাওয়ার বিলম্বের সঙ্গেই স্পেশাল সামারি রিভিশন বা SSR কর্মসূচিও আপাতত হচ্ছে না । তার দিনক্ষণও পিছিয়ে গেল। আগামী 23 নভেম্বর SSR কর্মসূচির সূচনা ও খসড়া ভোটার তালিকা বা ড্রাফট রোল প্রকাশের কথা ছিল। সেটি পিছিয়ে যাওয়ার কথাও জানিয়ে কমিশন । তবে কি কারণে দিনটি পিছিয়ে গেল সেই বিষয় কিছুই স্পষ্ট করে জানায়নি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। এ বিষয়ে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে লেখা হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত 23 নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা ভোটার তালিকা সংশোধনের আসন্ন কর্মসূচি আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত. এর আগে 19 নভেম্বর জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতেও রাজনৈতিক দলগুলিকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছিল। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল, নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশোধিত নতুন কর্মসূচি পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।
প্রসঙ্গত. 2027 সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের লক্ষ্যে এই স্পেশাল সামারি রিভিশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্তকরণ, মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং তথ্যের ভুল সংশোধনের জন্য সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলি এই খসড়া তালিকা প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে। তবে পরপর বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিনক্ষণ পিছিয়ে দেওয়ায় এবং নতুন সূচি এখনও ঘোষণা না হওয়ায় এবং কবে নাগাদ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে তা নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
ভোটার তালিকা প্রকাশে দেরি হওয়ার প্রভাব রাজ্যের পুরসভা এবং পুরনিগমের নির্বাচনের উপর পড়তে পারে । ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে । একটি মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে আপাতত কলকাতার পুরভোট নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাবে না ।