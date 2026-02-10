এসএসকেএমে 10 তলার হাব, 100 কোটির যন্ত্রপাতি ! ক্যানসার চিকিৎসায় বঙ্গে নয়া দিগন্ত

এসএসকেএমে 10 তলার হাব, 100 কোটির যন্ত্রপাতি ! ক্যানসার চিকিৎসায় বঙ্গে নয়া দিগন্ত
এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বরে গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক 10তলা ক্যানসার হাব ৷ এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল ব্র্যাকিথেরাপি মেশিন ।
Published : February 10, 2026 at 7:50 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কবার্তা অনুযায়ী, আগামী 20 বছরে দেশে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা দেড় গুণ বাড়তে পারে । এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই রাজ্যে ক্যানসার চিকিৎসার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে বড় পদক্ষেপ সরকারের । এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বরে গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক 10তলা ক্যানসার হাব, যেখানে ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে প্রায় 100 কোটি টাকার অত্যাধুনিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি । এর ফলে ক্যানসার চিকিৎসার জন্য ভিন রাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন চিকিৎসক মহল ।
এই ক্যানসার হাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল ব্র্যাকিথেরাপি মেশিন । পূর্ব ভারতের কোনও সরকারি হাসপাতালে এই প্রথম এমন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চালু হতে চলেছে । ব্র্যাকিথেরাপি এমন এক বিশেষ রেডিয়োথেরাপি পদ্ধতি, যেখানে ক্যানসার টিউমারের একেবারে কাছাকাছি রেডিয়েশন দেওয়া হয় । এর মাধ্যমে ক্যানসারের কোষ দ্রুত ধ্বংস হয় এবং আশপাশের সুস্থ টিস্যুর ক্ষতি তুলনামূলক ভাবে অনেক কম হয় । বিশেষ করে জরায়ু-মুখ, প্রোস্টেট, মাথা-ঘাড়-সহ একাধিক ক্যানসারের চিকিৎসায় এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর বলে জানা গিয়েছে ।
শুধু ব্র্যাকিথেরাপি নয়, ক্যানসার হাবে এসেছে রেডিয়োথেরাপির সমস্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও । বর্তমানে সেগুলি অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে । চিকিৎসকদের আশা, আগামী এক থেকে দু’মাসের মধ্যেই অনুমোদন মিললে সম্পূর্ণ রেডিয়োথেরাপি পরিষেবা শুরু করা সম্ভব হবে ।
ক্যানসার হাবের চেয়ারম্যান ডা. অলোক ঘোষদস্তিদার জানিয়েছেন, "আগামী এপ্রিল মাস থেকে এই ক্যানসার হাবে প্রাথমিকভাবে চালু হচ্ছে সার্জিকাল অঙ্কোলজি, মেডিক্যাল অঙ্কোলজি ও রেডিয়োথেরাপির ওপিডি পরিষেবা । ধাপে ধাপে শুরু হবে ইনডোর চিকিৎসাও । একই ছাদের তলায় উন্নত কেমোথেরাপি, আধুনিক রেডিয়েশন ও দক্ষ সার্জিকাল টিমের সমন্বয়ে ক্যানসার চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে রাজ্যে ।"
তিনি আরও জানান, "এছাড়াও এখানে থাকছে ক্যানসার চিকিৎসার ডে কেয়ার সেন্টার, যেখানে রোগীরা দিনে চিকিৎসা নিয়ে সেদিনই বাড়ি ফিরতে পারবেন । আলাদা অঙ্কো-প্যাথোলজি বিভাগে বায়োপসি, এফএনএসি, হিস্টোপ্যাথলজি, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি ও টিউমার মার্কার পরীক্ষার সুবিধা থাকবে । সব মিলিয়ে, এসএসকেএম হাসপাতালে 100 কোটির যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে বাংলার সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ক্যানসার চিকিৎসায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হল ।"
প্রসঙ্গত, ক্যানসার হাব ভবনের প্রথম দুই তলে প্রথমে চালু করা হবে আউটডোর, রেডিয়োথেরাপি ও প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন পরিষেবা । ভবনের বাকি আটতলার নির্মাণ দ্রুত শেষ করা হবে, যাতে পরবর্তী সময়ে শুরু করা যায় কেমোথেরাপির ইনডোর বিভাগ ও ডে কেয়ার ইউনিট ৷ আরও কিছু পরিষেবাও দেওয়া হবে সেখানে । আপাতত পিজির কিছু ক্যানসার পরিষেবা স্থানান্তরিত করা রয়েছে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালের ভবনে ।