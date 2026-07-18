কিশোরের 23 সেমি দীর্ঘ 'লেজ'! অপসারণে নজির এসএসকেএমের
আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারিত ট্রু হিউম্যান টেলের মধ্যে এটিই বিশ্বের দীর্ঘতম নথিভুক্ত উদাহরণ ।
Published : July 18, 2026 at 5:33 PM IST
কলকাতা, 18 জুলাই: 23 সেন্টিমিটার দীর্ঘ লেজ 13 বছরের কিশোরের ৷ আর সেটাই হয়ে উঠেছিল তার মাথাব্যাথার কারণ ৷ চলাফেরায় অসুবিধে তো হচ্ছিলই, তার সঙ্গে হতে হচ্ছিল উপহাসের পাত্র ৷ কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে বিরল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই কিশোরের শরীর থেকে দীর্ঘ লেজ অর্থাৎ 'ট্রু হিউম্যান টেল' বা 'প্রকৃত মানব লেজ' অপসারণ করা হয়েছে ।
হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক সার্জেনদের দাবি, আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারিত ট্রু হিউম্যান টেলের মধ্যে এটিই বিশ্বের দীর্ঘতম নথিভুক্ত উদাহরণ । বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ওই কিশোর সুস্থ রয়েছে এবং তাকে নিয়মিত ফলো-আপে রাখা হয়েছে ।
এই অস্ত্রোপচারের নেতৃত্ব দেন এসএসকেএম হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক সার্জারি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডা. সব্যসাচী বক্সি । তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিভাগের প্রধান ডা. রুচিরেন্দু সরকার, ডা. সন্দীপকুমার ঘোষ এবং ডা. সায়ক পালিত । ডা. সব্যসাচী বক্সি বলেন, "চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে এ পর্যন্ত প্রায় 200টি মানব লেজের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে । তবে তার অধিকাংশই 'সিউডো টেল'। প্রকৃত 'ট্রু হিউম্যান টেল'-এর ঘটনা রিপোর্ট হয়েছে মাত্র 40টি । এসএসকেএমের এই অস্ত্রোপচার সেই তালিকায় 41তম সংযোজন । আমাদের রোগীর লেজটির দৈর্ঘ্য ছিল 23 সেন্টিমিটার, যা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারিত ট্রু হিউম্যান টেলের মধ্যে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ।"
তিনি জানান, জন্ম থেকেই কিশোরটির কোমরের নীচে একটি ছোট লেজ ছিল । পরিবারের সদস্যরা প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব না-দিলেও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেটির দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে । একসময় বসা, শোওয়া এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতেও সমস্যা হচ্ছিল কিশোরের । স্কুলে সহপাঠীদের কটাক্ষ ও উপহাসেরও শিকার হতে হচ্ছিল তাকে । স্থানীয় হাসপাতাল থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে এসএসকেএমে পাঠানো হয় ।
অস্ত্রোপচারের আগে কী কী বিষয় নিশ্চিত করতে হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে ডা. বক্সি বলেন, "এ ধরনের অস্ত্রোপচারের আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল লেজটির সঙ্গে মেরুদণ্ড বা স্নায়ুর কোনও সংযোগ রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া । তাই এমআরআই-সহ একাধিক পরীক্ষা করা হয় । আমরা নিশ্চিত হই, এটি শুধুমাত্র সফট টিস্যু ও পেশি দিয়ে গঠিত, স্নায়ুর কোনও সংযোগ নেই । তা না-হলে অস্ত্রোপচারের সময় শরীরের নিম্নাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকত ।"
পেডিয়াট্রিক সার্জারি বিভাগের প্রধান ডা. রুচিরেন্দু সরকার বলেন, "ভারতে এতদিন নাগপুরে 18 সেন্টিমিটার এবং বিশ্বের ক্ষেত্রে ফ্রান্সে 22 সেন্টিমিটার দীর্ঘ ট্রু হিউম্যান টেল অপসারণের নথি ছিল । আমাদের রোগীর ক্ষেত্রে 23 সেন্টিমিটার দীর্ঘ লেজ অপসারণ করা হয়েছে । অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারিত ও বৈজ্ঞানিকভাবে নথিভুক্ত ট্রু হিউম্যান টেলের মধ্যে এটিই এখন বিশ্বের দীর্ঘতম ।"
তিনি আরও বলেন, "অস্ত্রোপচারটি শুধু বিরল নয়, অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিংও ছিল । কারণ এই ধরনের ঘটনা খুব কম দেখা যায় । রোগীর স্নায়ুতন্ত্র অক্ষত রেখে সম্পূর্ণ লেজ অপসারণ করাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । আমাদের দল সফলভাবে সেই কাজ করতে পেরেছে এবং রোগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ।"
মানুষের শরীরে এমন লেজ কেন দেখা যায়, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ তথা অ্যানাটমির অধ্যাপক ডা. পার্থপ্রতিম প্রধান । তিনি বলেন, "মানুষের ভ্রূণের চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ বয়সে একটি ভ্রূণীয় লেজ তৈরি হয় । স্বাভাবিক অবস্থায় আট সপ্তাহের মধ্যে সেটি মিলিয়ে গিয়ে কক্সিক্স বা টেলবোনে পরিণত হয় । কিন্তু অত্যন্ত বিরল কিছু জন্মগত ত্রুটির ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না । তখনই জন্মের পরও ট্রু হিউম্যান টেল দেখা যায় ।"
তিনি আরও বলেন, "বিবর্তনবাদের আলোচনায় এই ধরনের ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ভ্রূণের বিকাশে মানুষের বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের প্রতিফলন দেখা যায় । তাই এই ধরনের বিরল ঘটনা চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত মূল্যবান ।" চিকিৎসকদের মতে, এই সফল অস্ত্রোপচার শুধু একটি বিরল জন্মগত শারীরিক সমস্যার সমাধান নয়, আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-সাহিত্যে ভারতের চিকিৎসকদের দক্ষতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ।