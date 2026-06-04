বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমাতেও এসএসকেএমে পরিষেবা ! উডবার্ন-অনন্যতে ক্যাশলেস সুবিধা
এতদিন চিকিৎসার খরচ আগে মিটিয়ে পরে বিমার দাবি জানাতে হত । নতুন ব্যবস্থার ফলে সেই জটিলতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
Published : June 4, 2026 at 3:58 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: সরকারি স্বাস্থ্যবিমার পর এবার বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমার গ্রাহকদের জন্যও খুলে গেল এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ও অনন্য ভবনের দরজা । নতুন চুক্তির জেরে 28টি বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমা সংস্থার গ্রাহকেরা এবার এই দুই বিশেষ পরিষেবামূলক ব্লকে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পাবেন । স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে ।
এতদিন জেনারেল ইন্স্যুরেন্স পাবলিক সেক্টর অ্যাসোসিয়েশন (GIPSA) এর সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে চারটি সরকারি বিমা সংস্থার গ্রাহকেরা উডবার্ন ও অনন্য ভবনে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পেতেন । কিন্তু বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমা গ্রাহকদের সেই সুযোগ ছিল না । ফলে বহু রোগীকেই চিকিৎসার খরচ আগে মিটিয়ে পরে বিমার দাবি জানাতে হত । নতুন ব্যবস্থার ফলে সেই জটিলতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
হাসপাতাল সূত্রের খবর, প্রেফার্ড প্রোভাইডার নেটওয়ার্ক (PPN) এর সঙ্গে চুক্তির ফলে এখন 28টি বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমা সংস্থার গ্রাহকেরাও সরাসরি ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পাবেন । এর ফলে সরকারি বা বেসরকারি, প্রায় সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্যবিমা গ্রাহকের জন্যই এসএসকেএমের এই বিশেষ পরিষেবা কার্যত উন্মুক্ত হয়ে গেল ।
উডবার্ন ব্লক দীর্ঘদিন ধরেই এসএসকেএমের প্রিমিয়াম চিকিৎসা পরিষেবার অন্যতম কেন্দ্র । বর্তমানে সেখানে 36টি শয্যা রয়েছে । কেবিন ভাড়া 2 হাজার থেকে 4 হাজার টাকার মধ্যে । অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু হওয়া অনন্য ভবন তুলনায় অনেক আধুনিক পরিকাঠামো নিয়ে তৈরি হয়েছে । সেখানে বর্তমানে 66টি কেবিন চালু রয়েছে । কেবিনের দৈনিক ভাড়া 5 হাজার টাকা এবং স্যুইটের জন্য খরচ 8 হাজার টাকা ।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, বিভিন্ন অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট প্যাকেজ চালু রয়েছে, যার খরচ শহরের বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম । অথচ চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন এসএসকেএম ও আইপিজিএমইআর-এর অভিজ্ঞ সরকারি চিকিৎসকেরাই ।
শুধু ভর্তি চিকিৎসাই নয়, অনন্য ভবনে নিয়মিত বহির্বিভাগ (ওপিডি) পরিষেবাও চালু রয়েছে । নির্দিষ্ট রোস্টার অনুযায়ী বিকেল 3টার পর থেকে বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকেরা রোগী দেখেন । ওপিডির ফি ধার্য করা হয়েছে 350 টাকা । প্রথমবার বা পরবর্তী প্রতিটি ভিজিটের ক্ষেত্রেই একই ফি প্রযোজ্য । এর মধ্যে 50 টাকা প্রশাসনিক খাতে রাখা হয় এবং 300 টাকা চিকিৎসকদের প্রদান করা হয় ।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান সময়ে চিকিৎসার ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যবিমা থাকা সত্ত্বেও অনেক রোগী উপযুক্ত হাসপাতাল বেছে নিতে সমস্যায় পড়েন । এসএসকেএমের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলক কম খরচে উন্নত চিকিৎসা এবং তার সঙ্গে ক্যাশলেস বিমা সুবিধা যুক্ত হওয়ায় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় উপকার হবে ।
তবে একটি প্রশ্ন এখনও রয়ে গিয়েছে । কেন্দ্রীয় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় উডবার্ন ও অনন্য ভবনে ভবিষ্যতে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা মিলবে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত নির্দেশিকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়নি । ফলে সেই সিদ্ধান্তের দিকে নজর রয়েছে স্বাস্থ্য মহলের ।
স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্রমবর্ধমান খরচের মধ্যে এসএসকেএমের এই উদ্যোগকে অনেকেই ‘সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো ও বিমা সুবিধার যুগলবন্দি’ বলে ব্যাখ্যা করছেন । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশা, নতুন ব্যবস্থার ফলে আরও বেশি মানুষ উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাবেন এবং চিকিৎসার আর্থিক চাপ অনেকটাই কমবে ।