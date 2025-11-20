পিজি হাসপাতালে উডবার্ন-অনন্য ব্লকে স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা, মিলবে 'ক্যাশলেস' চিকিৎসা
পিজি হাসপাতালের উডবার্ন ব্লক এবং নবনির্মিত বাজেট হাসপাতাল ‘অনন্য’ শীঘ্রই সম্পূর্ণ ক্যাশলেস পরিষেবা চালু করতে চলেছে।
November 20, 2025
কলকাতা, 20 নভেম্বর: রাজ্যের মধ্যবিত্ত রোগীদের জন্য বড় স্বস্তির খবর। পিজি হাসপাতালের উডবার্ন ব্লক এবং নবনির্মিত বাজেট হাসপাতাল ‘অনন্য’ শীঘ্রই সম্পূর্ণ ক্যাশলেস পরিষেবা চালু করতে চলেছে। এই প্রথম কোনও সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যবিমার মাধ্যমে ভর্তি থেকে অপারেশন পর্যন্ত পুরো চিকিৎসাই বিনা খরচে করা যাবে।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি চারটি স্বাস্থ্যবিমা সংস্থা— ন্যাশনাল, ওরিয়েন্টাল, নিউ ইন্ডিয়া ও ইউনাইটেড ইন্ডিয়া— পিজি হাসপাতালের সঙ্গে ইতিমধ্যেই চুক্তি করেছে। ফলে এই বিমাগুলির লক্ষ লক্ষ উপভোক্তা উডবার্ন ও অনন্য–— এই দুই ইউনিটে সরাসরি ক্যাশলেস চিকিৎসা নিতে পারবেন। বেসরকারি বেশ কয়েকটি বিমা সংস্থাও পরিষেবা চালুর বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে৷ ফলে ভবিষ্যতে আরও বেশি রোগী এই সুবিধা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
রোগীর আর্থিক স্বার্থ মাথায় রেখে উডবার্নে বিভিন্ন ইন্ডোর চিকিৎসা ও অপারেশনের নির্দিষ্ট প্যাকেজ তৈরি করা হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালের তুলনায় খরচ অনেক কম রাখা হয়েছে। বেড ভাড়া, রক্তপরীক্ষা, চিকিৎসা, ডাক্তারদের ফি, ওটি খরচ, হাসপাতালের খাবার— সব কিছুই প্যাকেজের মধ্যেই থাকবে। ফলে চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর পরিবারের আলাদা কোনও খরচের চাপ পড়বে না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, করোনা পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত রোগীদের যে আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছিল, এই উদ্যোগ সেই বোঝা অনেকটাই কমাবে।
এদিকে, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প আগের মতোই পিজির অধিকাংশ ইউনিটে বহাল থাকবে। তবে উডবার্ন ও অনন্য— এই দুই নতুন ক্যাশলেস ইউনিটে স্বাস্থ্যসাথী প্রযোজ্য হবে না। উডবার্নে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম’-এর আওতায় ক্যাশলেস পরিষেবা মিলবে। অনন্য-তে স্বাস্থ্য স্কিমের টাকা আগে দিতে হলেও পরে রি-ইমবার্সমেন্ট পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে, নতুন উদ্যোগে সরকারি বিমার আওতায় থাকা রাজ্যের বিশাল সংখ্যক মধ্যবিত্ত রোগী আর্থিক দুশ্চিন্তা ছাড়াই উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। এতে রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসার সুবিধা বাড়বে এবং সরকারি হাসপাতালে পরিষেবার উপর মানুষের আস্থাও আরও মজবুত হবে।
সএসকেএম হাসপাতালে উডবার্ন-2 বা ‘অনন্য’ ওয়ার্ডের উদ্বোধন গত সেপ্টেম্বরে করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়, এই অনন্য ওয়ার্ডের কেবিন ও আইসিইউ পরিষেবার জন্য রোগীদের নির্দিষ্ট হারে অর্থ খরচ করতে হবে। ওই সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, একজন রোগী থাকার জন্য প্রাইভেট কেবিনে প্রতিদিন 5 হাজার টাকা খরচ হবে৷ প্রাইভেট কেবিনের ডিলাক্স সুইটে থেকে চিকিৎসা করাতে হলে খরচ হবে 8 হাজার টাকা৷ এইচডিইউ-এর দৈনিক খরচ 12 হাজার টাকা। সমস্ত সুবিধা-সহ আইসিউ-এর ভাড়া দৈনিক 15 হাজার টাকা। আগামিদিনে এই সব খরচ স্বাস্থ্যবিমার আওতায় 'ক্যাশলেস' হতে চলেছে ৷