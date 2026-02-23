হৃদপিণ্ডে সাড়ে চার লাখের ভালভ বসল বিনামূল্যে, নজির এসএসকেএম হাসপাতালে
স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় অস্ত্রোপচার করে রোগীর হৃদপিণ্ডে সফলভাবে ওই হার্ট ভালভ বসানো হয়েছে ৷
Published : February 23, 2026 at 9:39 PM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: পূর্ব ভারতের মধ্যে এই প্রথম ৷ বাংলার সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক 'সিউচারলেস হার্ট ভালভ' (Sutureless heart valve) প্রতিস্থাপনের নজির গড়ল এসএসকেএম (পিজি) হাসপাতাল । স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় অস্ত্রোপচার করে গত বৃহস্পতিবার 39 বছর বয়সি এক মহিলার হৃদপিণ্ডে সফলভাবে এই উন্নত প্রযুক্তির হার্ট ভালভ বসানো হয় ।
চিকিৎসক মহলের মতে, সরকারি হাসপাতালে এই ধরনের উচ্চমূল্যের আধুনিক অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হওয়া স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক । কার্ডিওথোরাসিক ভাসকুলার সার্জন (Cardiothoracic Vascular Surgeon) অধ্যাপক ড. শান্তনু দত্তর তত্ত্বাবধানে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. শিল্পা বসু রায় এই জটিল অস্ত্রোপচারটি করেন । চিকিৎসক দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দেবতনু হাজরা, অপর্ণা বসুমাতারি, দেবার্পিত মুখোপাধ্যায়, উজ্জয়িনী ঘোষাল এবং বিক্রমজিৎ সাহা । অ্যানাস্থেশিয়া টিমে ছিলেন অধ্যাপক ড. চৈতালি দাশগুপ্ত, ড. কাকলি ঘোষ, ড. সৌরভ দাস, ড. আনমোল সিং এবং ড. রুশ্মা শর্মা ।
অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি কম
কার্ডিওথোরাসিক ভাসকুলার সার্জন শিল্পা বসু রায় বলেন, "পূর্ব ভারতের মধ্যে এসএসকেএম হাসপাতালে প্রথম অস্ত্রোপচার করে সিউচারলেস হার্ট ভালভ বসানো হল ৷ সিউচারলেস হার্ট ভালভের অন্যতম বড় সুবিধা হল এতে প্রচলিত পদ্ধতির মতো একাধিক সেলাই (সিউচার) দিয়ে ভালভ বসাতে হয় না । ভালভটির বিশেষ নকশার কারণে এটি দ্রুত ও নির্ভুলভাবে স্থাপন করা সম্ভব হয় । ফলে অস্ত্রোপচারের সময় অনেকটাই কম লাগে এবং দীর্ঘ সময় অ্যানাস্থেশিয়ার প্রয়োজন হয় না । এর ফলে অস্ত্রোপচারের ঝুঁকিও তুলনামূলকভাবে কমে যায় । বিশেষ করে বয়স্ক, উচ্চঝুঁকিপূর্ণ বা হৃদযন্ত্র দুর্বল রোগীদের জন্য এই প্রযুক্তি অত্যন্ত উপযোগী ।"
হৃদপিণ্ডের ভালভের কাজ
হৃদপিণ্ডের ভালভের প্রধান কাজ হল বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে রক্তপ্রবাহের সঠিক দিক নিয়ন্ত্রণ করা । রোগীর ক্ষেত্রে সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যহত হচ্ছিল, যার ফলে শারীরিক জটিলতা বাড়ছিল এবং অস্ত্রোপচার জরুরি হয়ে পড়ে । সফল অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে রোগী স্থিতিশীল আছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে । এই অত্যাধুনিক হার্ট ভালভটির বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ৷ যার সঙ্গে অস্ত্রোপচারের খরচ আলাদা । তবে সরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে ।
চিকিৎসক শিল্পা বসু রায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে রাজ্যের প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষ এখন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা বিনামূল্যে পাচ্ছেন । চিকিৎসকদের মতে, সরকারি হাসপাতালে এই ধরনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক জটিল হৃদরোগীর চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক চিকিৎসাকে আরও সহজলভ্য করে তুলবে ।
উল্লেখ্য, সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা হয় ৷ তবে বেশ কিছু জটিল রোগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা করা হয় ৷ তেমনই এই ক্ষেত্রে হয়েছে ৷