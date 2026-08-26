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এসএসকেএমের নামে ‘ভুয়ো’ প্রেসক্রিপশন ! ভবানীপুর থানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

এই ঘটনায় মঙ্গলবার ভবানীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এসএসকেএম হাসপাতালের এমএসভিপি পীযূষ রায়। বিষয়টি কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলকেও জানানো হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

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এসএসকেএমের নামে ‘ভুয়ো’ প্রেসক্রিপশন ! ভবানীপুর থানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 9:24 AM IST

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কলকাতা, 26 অগস্ট: হাসপাতালের লেটারহেডে ভুয়ো প্রেসক্রিপশন ! ‘গত রাতে স্ত্রী কামড়ে দিয়েছেন।’ রোগীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের নিদান— ‘এক মাস স্ত্রীর থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন।’ এমনই একটি প্রেসক্রিপশন সোমবার সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়। প্রেসক্রিপশনে এসএসকেএম হাসপাতালের ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের উল্লেখ থাকায় প্রশ্ন ওঠে, রাজ্যের অন্যতম প্রধান সরকারি হাসপাতালে কী ভাবে এমন অদ্ভুত পরামর্শ দেওয়া হল? বিষয়টি নিয়ে সমাজমাধ্যমে শুরু হয় জোর বিতর্ক।

তবে মঙ্গলবার গোটা ঘটনায় নতুন মোড়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই প্রেসক্রিপশন কোনও চিকিৎসকের দেওয়া নয়। এসএসকেএম হাসপাতালের নাম ব্যবহার করে পরিকল্পিত ভাবে ভুয়ো প্রেসক্রিপশন ছড়িয়ে হাসপাতালের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ভবানীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এসএসকেএম হাসপাতালের এমএসভিপি পীযূষ রায়। পাশাপাশি বিষয়টি কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলকেও জানানো হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এসএসকেএমের বহির্বিভাগে কোনও রোগী চিকিৎসা করাতে এলে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ওপিডি টিকিট তৈরি করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিলমোহর থাকে সেই টিকিটে।একই সঙ্গে প্রতিটি ওপিডি টিকিটের নম্বর বহির্বিভাগের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়। কিন্তু সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই প্রেসক্রিপশনটি খতিয়ে দেখার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একাধিক অসঙ্গতি দেখতে পায়।

হাসপাতালের দাবি, ভাইরাল হওয়া প্রেসক্রিপশনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোনও সিলমোহর নেই। শুধু তাই নয়, সেখানে যে ওপিডি টিকিট নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে, হাসপাতালের বহির্বিভাগের রেকর্ডে সেই নম্বরের কোনও অস্তিত্বই পাওয়া যায়নি। ফলে ওই টিকিট এসএসকেএম হাসপাতালের নিয়মিত ওপিডি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। এর পরেই প্রেসক্রিপশনে যাঁদের চিকিৎসক হিসেবে নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা বিভাগীয় প্রধানকে জানিয়েছেন, সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া প্রেসক্রিপশনে থাকা হাতের লেখা তাঁদের নয়। অর্থাৎ, প্রেসক্রিপশনটি তাঁদের দেওয়া বা লেখা নয় বলেই হাসপাতালকে জানিয়েছেন তাঁরা।

পরপর এই অসঙ্গতিগুলি সামনে আসার পর বিষয়টি আর শুধুমাত্র সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি প্রেসক্রিপশন নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। হাসপাতালের তরফে গোটা বিষয়টি লিখিত ভাবে এসএসকেএমের ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হয়। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে আইনি পদক্ষেপ করা হয়। মঙ্গলবার ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এমএসভিপি পীযূষ রায়।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এসএসকেএমের নাম ব্যবহার করে এমন একটি প্রেসক্রিপশন তৈরি এবং তা সমাজমাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে, যার সঙ্গে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা বা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের কোনও যোগ নেই। ফলে এর পিছনে কারা রয়েছে, কোথা থেকে প্রেসক্রিপশনটি তৈরি করা হয়েছে এবং কী উদ্দেশ্যে সেটি সমাজমাধ্যমে ছড়ানো হল, তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বিষয়টি কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলকে জানিয়েছে। ফলে এই ঘটনায় পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি সাইবার-তদন্তও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এসএসকেএমের মতো রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নাম জড়িয়ে এমন একটি প্রেসক্রিপশন সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল চিকিৎসা পরিষেবার মান এবং চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রাথমিক যাচাইয়েই প্রেসক্রিপশনটির সঙ্গে হাসপাতালের নথির একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। এখন তদন্তেই স্পষ্ট হবে, ওই প্রেসক্রিপশন আদৌ কোথা থেকে তৈরি হয়েছিল এবং কী উদ্দেশ্যে এসএসকেএমের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল।

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TAGGED:

FAKE PRESCRIPTION
SSKM HOSPITAL
SSKM FAKE PRESCRIPTION

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