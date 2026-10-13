প্রকাশিত এসএসসির সংশোধিত তালিকা ! দ্বিতীয় এসএলএসটি-তে নিয়োগের পথে আরও এক ধাপ

প্রকাশিত এসএসসির সংশোধিত তালিকা ! দ্বিতীয় এসএলএসটি-তে নিয়োগের পথে আরও এক ধাপ
SSC's revised list published: নথি যাচাই, ইন্টারভিউ এবং ক্লাস টিচিং বা লেকচার ডেমনস্ট্রেশনের মতো পরবর্তী পর্যায় পেরিয়েই নিয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
Published : October 13, 2026 at 6:53 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: দ্বিতীয় স্কুল লেভেল সিলেকশন টেস্ট (এসএলএসটি)-এর মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আরও এক ধাপ এগোল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) । ইন্টারভিউয়ের জন্য বিবেচিত প্রার্থীদের সংশোধিত প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করল কমিশন ।
সোমবার রাতে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের 14 সেপ্টেম্বরের নির্দেশ এবং অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের নির্দেশিকা মেনেই এই তালিকা সংশোধন করা হয়েছে । তবে তালিকায় নাম থাকা মানেই চাকরি নিশ্চিত নয় । নথি যাচাই, ইন্টারভিউ এবং ক্লাস টিচিং বা লেকচার ডেমনস্ট্রেশনের মতো পরবর্তী পর্যায় পেরিয়েই নিয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, সংশোধিত তালিকা এসএসসির সরকারি ওয়েবসাইট এবং নির্দিষ্ট হেল্পডেস্কের ওয়েবসাইটে (https://westbengalssc.com / https://wbsschelpdesk.com) আপলোড করা হয়েছে । প্রার্থীরা নিজেদের নাম ও রোল নম্বরের সাহায্যে তালিকায় অবস্থান যাচাই করতে পারবেন । পরবর্তী পর্যায়ে কোন প্রার্থীকে কবে এবং কখন নথি যাচাই, ইন্টারভিউ ও ক্লাস টিচিং বা লেকচার ডেমনস্ট্রেশনের জন্য ডাকা হবে, তা পরে জানানো হবে । সংশ্লিষ্ট সূচি কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ।
দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগ ঘিরে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের কাছে এই সংশোধিত তালিকা প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ । দ্বিতীয় এসএলএসটি-র মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া কত দ্রুত শেষ হয়, সে দিকেই এখন নজর চাকরিপ্রার্থীদের । তালিকা প্রকাশের ফলে নিয়োগের পরবর্তী ধাপ শুরু করার পথ খুললেও চূড়ান্ত নিয়োগের আগে আরও কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে প্রার্থীদের ।
তবে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছেন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের একাংশ । তাঁদের অভিযোগ, তালিকা সংশোধনের পরেও আরও কয়েকজন যোগ্য শিক্ষকের নাম বাদ পড়েছে । চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, "সংশোধিত তালিকায় দেখলাম, আরও বেশ কিছু যোগ্য শিক্ষকের নাম বাদ গিয়েছে । প্রথম থেকেই আমাদের দাবি ছিল, 2016 সালের প্যানেল থেকে যাঁরা শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের পুনর্বহাল করতে হবে ।"
রাকেশের আশঙ্কা, এই পরিস্থিতিতে ফের আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে । তাঁর বক্তব্য, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উঠছে । কিন্তু সংশোধিত তালিকা প্রকাশের পরেও যদি যোগ্য প্রার্থীদের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ ওঠে, তা হলে নতুন করে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে বলেও আশঙ্কা তাঁর ।
এক দিকে নতুন প্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি, অন্য দিকে চাকরিহারা শিক্ষকদের পুনর্বহাল এবং তালিকায় নাম বাদ পড়ার অভিযোগ, দুইয়ের মধ্যে ফের প্রশ্নের মুখে নিয়োগের স্বচ্ছতা ও সময়সীমা । এসএসসির সংশোধিত তালিকা প্রকাশে পরবর্তী ধাপের পথ তৈরি হলেও, অভিযোগগুলির নিষ্পত্তি এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আইনি অনিশ্চয়তা কাটানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ ।