বৃদ্ধি করতে হবে আসন সংখ্যা, নতুনদের পর পথে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা

সোমবার মিছিল করেন নতুন পরীক্ষার্থীরা৷ মঙ্গলবার পথে নামেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা৷ বিকাশ ভবনে ডেপুটেশনও জমা দেন আন্দোলনকারীরা৷

পথে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 18, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 18 নভেম্বর: সোমবার পথে নেমেছিলেন শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় প্রথমবার উত্তীর্ণ হওয়া চাকরিপ্রার্থীরা৷ মঙ্গলবার রাস্তায় নামলেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষিকারা৷

নতুন পরীক্ষার্থীরা একদিকে যখন দাবি করেছেন যে চাকরিহারাদের অভিজ্ঞতার জন্য 10 নম্বর অতিরিক্ত দেওয়ায় তাঁদের অনেকে পুরো নম্বর পেয়েও বঞ্চিত হয়েছেন, তখন অন্যদিকে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষিকারা দাবি করেছেন যে দ্বিতীয় তালিকায় যেন সকলের নাম আসে৷ কেউ যেন বঞ্চিত না-হন৷

তবে একটাই দাবি, যা নতুন পরীক্ষার্থী থেকে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়পক্ষের মুখে শোনা গিয়েছে, তা হল - আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে৷ তৈরি করতে হবে আরও শূন্যপদ৷

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে নতুন জটিলতা

2016 সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়া দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় তা বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট৷ আদালতের নির্দেশেই নতুন করে নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে৷ তার ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে৷ গত শনিবার ইন্টারভিউয়ের জন্য নামের তালিকা প্রকাশিত হয়৷ তার পরই এই নিয়োগ নিয়ে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয়৷

যাঁরা এবার প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরা দাবি করেন যে লেখা পরীক্ষা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে 70-এর মধ্যে 70 পেয়েও অনেকে ইন্টারভিউতে ডাক পাননি৷ কারণ, অনেক বিষয়ে ন্যূনতম পাশ মার্ক 70-এর উপরে ছিল৷ আর চাকরিহারা পরীক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতার 10 নম্বর পেয়ে যাওয়ায় পুরো নম্বর পেয়েও বঞ্চিত হতে হল নতুনদের৷

এই নিয়ে সোমবার বিকাশভবন অভিযান করেন নতুন পরীক্ষার্থীরা৷ করুণাময়ী থেকে মিছিল শুরু হয় তাঁদের৷ সেন্ট্রাল পার্কের কাছে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ৷ সেখানেই অবস্থান বিক্ষোভ করেন তাঁরা৷ রাতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়৷ সেই নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতিও তৈরি হয়৷

নতুন পরীক্ষার্থীদের পর মঙ্গলবার পথে নামেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবন পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ, একজনও চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকের যাতে চাকরি না-যায়। সেই দাবি নিয়েই তাঁরা বিকাশ ভবনে ডেপুটেশন জমা দেন৷ তাঁদের প্রতিনিধিরা যখন বিকাশ ভবনে ডেপুটেশন জমা দিতে যান, সেই সময় বাইরে রাস্তায় বসে পড়েন বাকি যোগ্যশিক্ষকরা।

পথে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা (নিজস্ব ছবি)

আন্দোলনের অন্যমত মুখ সঙ্গীতা সাহা বলেন, "পর্যাপ্ত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম নথি যাচাইয়ে আসেনি। সেই সমস্ত যোগ্য শিক্ষকের নাম যেন সেকেন্ড লিস্টে আসে। পাশাপাশি অবিলম্বে নবম-দশমের ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।"

চাকরির অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে দেওয়া 10 নম্বর দেওয়া নিয়ে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা যে বিরোধিতা শুরু করেছেন, তা নিয়ে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষিকা সঙ্গীতা বলেন, "ওরা মনে হয় গেজেট ভালো করে পড়েনি। নতুনদের সঙ্গে আমার পরীক্ষায় বসতে চাইনি। আর অভিজ্ঞতার দাম সব জায়গায় দেওয়া হয়।"

আসন সংখ্যা বাড়বে কি?

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সোমবার যোগ্যদের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তার প্রেক্ষিতে আরেক শিক্ষক নেতা চিন্ময় মণ্ডল বলেন, ‘‘আমরা চাই শিক্ষামন্ত্রীর এই কথা দ্রুত বাস্তবায়িত হোক। বর্তমানে দাঁড়িয়ে যোগ্যরা চাকরি হারিয়েছে, তার একটা জ্বালা রয়েছে। পাশাপাশি নতুনরা এত বছর নিয়োগ নেই। তাদেরও একটা জ্বালা রয়েছে। আমরা চাইব পর্যাপ্ত আসন দিয়ে সকলের চাকরি হোক।’’

পাশাপাশি এই দিন মিছিলে চোখ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সাহা নামে দৃষ্টিহীন এক শিক্ষক। তাঁর নাম নথি যাচাইয়ের তালিকায় আসেনি। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের জীবন বিপন্ন। একাদশ-দ্বাদশে নাম আসেনি। নবম-দশমেও নাম আসবে কি না, বুঝতে পারছি না। যেভাবে কাট অফ নম্বর হচ্ছে। সেখানে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।’’

