পার্থর নির্দেশেই কাজ করতেন প্রাক্তন কর্মী, SSC নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দাবি নতুন সাক্ষীর

পার্থর নির্দেশেই কাজ করতেন প্রাক্তন কর্মী, SSC নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দাবি নতুন সাক্ষীর
Published : November 6, 2025 at 10:51 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: স্কুল সার্ভিস কমিশনের (West Bengal SSC Scam) নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে নতুন সাক্ষ্য পেশ করল সিবিআই। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে কাজ করতেন যিনি, তিনিই এদিন আদালতে সাক্ষ্য দেন। তাঁর দাবি, পার্থের নির্দেশেই বেশ কিছু ব্যক্তিগত ও দফতর-সংক্রান্ত কাজ করতেন তিনি। এমনকি একবার নামের একটি তালিকা ‘টাইপ’ করার কাজও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, যদিও তালিকায় কার নাম ছিল তা তিনি জানতেন না।
সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সাক্ষী পার্থের সমাজমাধ্যমের দিকও সামলাতেন এবং ব্যক্তিগত নানা কাজ করতেন। তদন্ত চলাকালীন তিনিই নাকি সিবিআইকে ‘মিডলম্যান’ প্রসন্ন রায়কে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। পরে প্রসন্নকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন।
তবে এই সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী। তাঁর বক্তব্য, সিবিআই এখনও পর্যন্ত পার্থের দফতরে ওই ব্যক্তির নিয়োগের কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি। এমনকি তাঁর নামে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বা সরকারি নথিও নেই। তিনি সিবিআইয়ের দেখানো ছবি দেখে প্রসন্নকে চিনেছিলেন, আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ তোলেন পার্থের পক্ষের আইনজীবী।
গত কয়েকদিন ধরেই সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে সিবিআই সংক্রান্ত এসএসসি মামলার। বিভিন্ন সাক্ষীদের মধ্যে এই সাক্ষী শিক্ষামন্ত্রীর সমাজমাধ্যম সামলাতেন বলে জানা যাচ্ছে৷ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ‘মিডলম্যান’ প্রসন্ন রায়ের যোগাযোগ ছিল বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন ওই সাক্ষী!
সিবিআইয়ের দাবি, সাক্ষীর দেওয়া তথ্যই প্রমাণ করে যে পার্থের দফতরে বসেই তাঁর নির্দেশে চাকরি প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হত। তবে আদালতে সাক্ষী জানিয়েছেন, তিনি শুধু টাইপ করেছিলেন, কিন্তু সেই নামগুলি কার তা তাঁকে জানানো হয়নি। তবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে প্রসন্ন রায়ের যে যোগাযোগ ছিল তা এদিনে ওই সাক্ষীর বয়ানে উঠে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, 2022 সালে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার করা হয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার নামে বিপুল অর্থ আদানপ্রদান হয়েছে, কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে সরকারি চাকরি। একাধিকবার তাঁর জামিনের আবেদন আদালত খারিজ করে দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত রয়েছে আগামী সপ্তাহে।