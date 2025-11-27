হাইকোর্টের নির্দেশের পরই দাগিদের নামের তালিকা প্রকাশ SSC-র
Published : November 27, 2025 at 2:56 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরই 'দাগি'দের নামের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন । বৃহস্পতিবার 54 পাতার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন । সেখানে প্রায় 1,806 জনের নাম রয়েছে । নামের পাশাপাশি সেখানে প্রার্থীর জন্মের তারিখ, কোন বিষয়ে তিনি শিক্ষকতা করতেন, অভিভাবকের নাম - এই সম্পূর্ণ তালিকা কমিশনের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে । এর আগেও, কমিশনের তরফে একবার দাগি শিক্ষকের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল । তবে সেখানে শুধু প্রার্থীর রোল নম্বর ও স্কুলের নাম লেখা ছিল । তবে এবার স্কুলের নাম লেখা না-থাকলেও রোল নম্বরের উল্লেখ রয়েছে ।
হাইকোর্ট 'দাগি'দের নামের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়ার পরই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন দাগিদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হবে । দমদমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, আদালতের প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলার পাশাপাশি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার ৷
এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "আদালত এসএসসি-কে যা নির্দেশ দিচ্ছে, তা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে । আমরা এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সঙ্গে শেষ করার জন্য শুধু আশাবাদী নই, বদ্ধপরিকর।" উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট আবারও 2016 সালের এসএসসি দাগিদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে ।
তবে সুপ্রিম কোর্ট এই পুরো প্রক্রিয়াটাই 31 ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে । বর্তমানে এসএসসিতে একাদশ-দ্বাদশের নথি যাচাই পর্ব চলছে । এরপর শুরু হবে নবম-দশমের নথি যাচাই পর্ব । শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষা এখনও বাকি । এই পরিস্থিতিতে আদৌ পুরো প্রক্রিয়া এই তারিখের মধ্যে হওয়া সম্ভব কি না সেই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন । যদিও এই ব্যাপারে আশাবাদী শিক্ষামন্ত্রী । তিনি বলেন, "মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট আমাদের যে সময় বেঁধে দিয়েছে, তাতে আমরা আশাবাদী । যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হোক, এটা সুপ্রিম কোর্টও চাইছে না ।"
তাঁর সংযোজন, "যদি কোনও বিরোধীরা বলেন যে, আমরা যোগ্যদের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করেছি. সেটা মানতে আমরা রাজি নই। আমরা অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে এসএসসির পরীক্ষা নিয়েছি । এখন আমাদের লক্ষ্য, এসএসসি যাতে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে তার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে পারে সেটা নিশ্চিতকরণ করা ।"
সামনেই বিধানসভা নির্বাচন । ফলে রাজ্যের বিরোধীদলের মতে, এসএসসির এই নিয়োগ শাসক শিবিরের নির্বাচনের একটি অন্যতম হাতিয়ার । তবে বিরোধীদের এই কথায় কর্ণপাত করতে চান না শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষে কোথাও এমন হয় বলে আমার জানা নেই । যেমন, পরীক্ষার সঙ্গে একটি উত্তরপত্রের কার্বন কপি দেওয়া হচ্ছে । পুরো উত্তরপত্র আপলোড করা হয়েছে এবং সেটাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি সময় দেওয়া হয়েছে । ইন্টারভিউতে কাদেরকে ডাকা হচ্ছে সেই সম্পূর্ণ তালিকা নম্বর সমেত তুলে ধরা । এটা ভারতবর্ষের কোনও স্কুল সার্ভিস কমিশন করেনি । এসএসসির কাজ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতার সঙ্গে এই পরীক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা । সেটা এসএসসি করছে ।"
বিরোধীদের কটাক্ষ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "বিরোধীরা বিরোধীদের কাজ করবে । তাদের লক্ষ্য থাকতে পারে আমাদের ক্ষমতাচ্যুত করার । কিন্তু মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যে কাজ করে গিয়েছেন বা করছেন সেখানে আমরা এই নিয়োগ স্বচ্ছ ভাবে করা নিশ্চিত করব ।"
উল্লেখ্য, 2016 সালের নিয়োগের সময়, প্যানেলের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর কাদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তার বিস্তারিত তালিকা এদিন চেয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা । সেই তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে অবিলম্বে প্রকাশ করতে নির্দেশ দেন তিনি বিচারপতি ।