ওবিসি সংরক্ষণে বদল, ফের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ এসএসসির

ওবিসি সংরক্ষণে বদল, ফের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ এসএসসির
SSC interview List: দীর্ঘ এক দশক ধরে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বার বার আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতায় আটকে যাওয়ার পর নতুন করে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ।
Published : September 29, 2026 at 12:56 AM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: একাদশ-দ্বাদশ স্তরে শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের জন্য ফের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সোমবার কমিশনের ওয়েবসাইটে নতুন তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ওবিসি সংরক্ষণের নতুন নিয়ম মেনেই বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কমিশনের এই পদক্ষেপেই ফের আইনি জটিলতার আশঙ্কা করছেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।
প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগের জেরে 2025 সালের এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট 2016 সালের এসএসসি নিয়োগের গোটা প্যানেল বাতিল করে। এর ফলে প্রায় 26 হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যায়। এরপর নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে এসএসসি। 2025 সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং ওই বছরই ফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারপরেও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রত্যাশিত গতি আসেনি।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে নবম-দশম স্তরে মূলত নথি যাচাইয়ের কাজ এগিয়েছে। অধিকাংশ বিষয়ের ইন্টারভিউ এখনও হয়নি। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে কিছুটা এগোলেও এখনও কোনও শিক্ষক নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে কাজে যোগ দিতে পারেননি।
এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে, একাদশ-দ্বাদশ স্তরের মোট 33টি বিষয়ের মধ্যে 21টি বিষয়ের কাউন্সেলিং ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। অর্থাৎ ওই প্রার্থীদের সুপারিশপত্রও দেওয়া হয়েছে। কয়েকজনের ক্ষেত্রে পুলিশি যাচাইকরণ শেষ হয়েছে। কিন্তু নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি।
এর মধ্যেই সামনে এসেছে সংরক্ষণ সংক্রান্ত নতুন জটিলতা। গত অগস্ট মাসে এসএসসি চেয়ারম্যান দুষ্মন্ত নারিওয়ালা জানিয়েছিলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের তরফে যাচাই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাওয়ার পরেই কমিশন এই পদক্ষেপ করে বলে সূত্রের খবর।
এদিকে, 2016 সালের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রথমে যোগ্য শিক্ষকদের 2025 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং পরে 2026 সালের 31 অগস্ট পর্যন্ত সবেতন কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। একই সঙ্গে ওই সময়ের মধ্যে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়সীমার মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় রাজ্যের তরফে ফের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট 2027 সালের 31 মে পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার সময়সীমা বৃদ্ধি করে।
এর মধ্যেই সোমবার নতুন করে একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে, এত দিন ধরে এগিয়ে যাওয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া কি ফের পিছিয়ে যাবে? যদিও কমিশনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, যাঁরা ইতিমধ্যেই ইন্টারভিউ দিয়ে ফেলেছেন, তাঁদের নতুন করে ইন্টারভিউ দিতে হবে না।
তবে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের তরফে মেহবুব মণ্ডলের দাবি, নতুন ইন্টারভিউয়ের পর আবার মেধাতালিকা তৈরি হবে । তারপর ফের কাউন্সেলিং করতে হতে পারে। ফলে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েই নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে । একই সঙ্গে নতুন করে জাতিগত তথ্য সংশোধনের জন্য ‘ইউনিভার্সাল এডিট’ বিকল্প রাখার বিষয়টিও প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলে দাবি পদপ্রার্থীদের একাংশের।
কর্মরত শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, ‘‘ 2016 সালের যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সকলের চাকরি পুনর্বহাল চাই। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সরকার গঠন করলে যোগ্যদের চাকরিতে পুনর্বহাল করবেন। আমাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। এছাড়া যে নীতি নিয়ে নতুন করে নিয়োগ শুরু হয়েছিল, মাঝপথে সেই নীতির পরিবর্তন করাকে নিয়োগের সদিচ্ছার অভাব বলেই দেখছি। কারণ, ফের নতুন করে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে।’
যদিও কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, মোট শূন্যপদের সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ স্তরে মোট 12 হাজার 445টি শূন্যপদই রয়েছে। তবে ওবিসি সংরক্ষণ 17 শতাংশ থেকে কমে 7 শতাংশ হওয়ায় বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিন্যাসে পরিবর্তন হয়েছে। সেই পরিবর্তনের ভিত্তিতেই নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর।