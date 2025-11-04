ETV Bharat / state

সুপ্রিম-নির্দেশে অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ এসএসসি'র

এর আগে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি ৷ এবার প্রকাশিত হল অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের নামের তালিকা ৷

WB SSC RECRUITMENT SCAM
'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ এসএসসি'র (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2025 at 9:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 4 নভেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর গত অগস্ট মাসে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ৷ নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে মোট 1804 জন প্রার্থীর নাম রয়েছে প্রকাশিত ওই তালিকায় । এবার গ্রুপ সি ও ডি-র অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হল ৷ এই তালিকায় আছে 3 হাজার 512 জনের নাম ৷

কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, সাড়ে 3 হাজারের মধ্যে গ্রুপ-সি পদে রয়েছেন 1 হাজার 163 জন ৷ গ্রুপ-ডি পদে রয়েছেন 2 হাজার 349 জন ৷ এই তালিকা প্রকাশ করে 2016 সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্তদের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল কমিশন । রবিবার সন্ধ্যায় এই তালিকা প্রকাশিত হয় ৷

এদিকে একই দিনে নতুন নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ৷ কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, গ্রুপ-সি পদে 2 হাজার 989টি এবং গ্রুপ-ডি পদে 5 হাজার 488টি অর্থাৎ মোট 8 হাজার 877টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে । অনলাইনে আবেদন করা যাবে 3 নভেম্বর থেকে 3 ডিসেম্বর বিকেল 5টা পর্যন্ত । অষ্টম পাশ হলেই গ্রুপ-ডি পদে আবেদন করা যাবে ৷ আবেদন করতে পারবেন মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরাও। গ্রুপ-সি পদের জন্য প্রার্থীকে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে । দু'ক্ষেত্রেই প্রার্থীর সর্বাধিক বয়স হতে হবে 40 বছরের মধ্যে ।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, গ্রুপ-সি পদের বাছাই প্রক্রিয়ায় টাইপিং দক্ষতা ও কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে । এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে । 'যোগ্য' গ্রুপ-সি কর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, "যোগ্য হয়েও এতদিন বেতনহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি । এখন আবার নতুন প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে ! কবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে ।"

অগস্ট মাসে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে বহু টালবাহানার পর অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি ৷ অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের পর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, 7 ও 14 সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে প্রকাশিত তালিকায় থাকা অযোগ্যদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে ৷

উল্লেখ্য, গত 3 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি যায় প্রায় 26 হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর । এরপর পুরনো প্যানেল বাতিল করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এসএসসি-কে সময়ও বেঁধে দেওয়া হয় ।

পড়ুন: 7 দিনের মধ্যে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের 'সুপ্রিম' নির্দেশ এসএসসি'কে

TAGGED:

অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকা
এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি
SSC TAINTED CANDIDATE LIST
WB SSC RECRUITMENT SCAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.