সুপ্রিম-নির্দেশে অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ এসএসসি'র
এর আগে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি ৷ এবার প্রকাশিত হল অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের নামের তালিকা ৷
Published : November 4, 2025 at 9:01 AM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর গত অগস্ট মাসে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ৷ নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে মোট 1804 জন প্রার্থীর নাম রয়েছে প্রকাশিত ওই তালিকায় । এবার গ্রুপ সি ও ডি-র অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হল ৷ এই তালিকায় আছে 3 হাজার 512 জনের নাম ৷
কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, সাড়ে 3 হাজারের মধ্যে গ্রুপ-সি পদে রয়েছেন 1 হাজার 163 জন ৷ গ্রুপ-ডি পদে রয়েছেন 2 হাজার 349 জন ৷ এই তালিকা প্রকাশ করে 2016 সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্তদের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল কমিশন । রবিবার সন্ধ্যায় এই তালিকা প্রকাশিত হয় ৷
এদিকে একই দিনে নতুন নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ৷ কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, গ্রুপ-সি পদে 2 হাজার 989টি এবং গ্রুপ-ডি পদে 5 হাজার 488টি অর্থাৎ মোট 8 হাজার 877টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে । অনলাইনে আবেদন করা যাবে 3 নভেম্বর থেকে 3 ডিসেম্বর বিকেল 5টা পর্যন্ত । অষ্টম পাশ হলেই গ্রুপ-ডি পদে আবেদন করা যাবে ৷ আবেদন করতে পারবেন মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরাও। গ্রুপ-সি পদের জন্য প্রার্থীকে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে । দু'ক্ষেত্রেই প্রার্থীর সর্বাধিক বয়স হতে হবে 40 বছরের মধ্যে ।
কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, গ্রুপ-সি পদের বাছাই প্রক্রিয়ায় টাইপিং দক্ষতা ও কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে । এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে । 'যোগ্য' গ্রুপ-সি কর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, "যোগ্য হয়েও এতদিন বেতনহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি । এখন আবার নতুন প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে ! কবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে ।"
অগস্ট মাসে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে বহু টালবাহানার পর অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি ৷ অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের পর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, 7 ও 14 সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে প্রকাশিত তালিকায় থাকা অযোগ্যদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গত 3 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি যায় প্রায় 26 হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর । এরপর পুরনো প্যানেল বাতিল করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এসএসসি-কে সময়ও বেঁধে দেওয়া হয় ।