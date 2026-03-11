এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলা: পার্থ-অর্পিতার পর আরও দুই ‘হেভিওয়েট’-কে তলব ইডির

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলা: পার্থ-অর্পিতার পর আরও দুই ‘হেভিওয়েট’-কে তলব ইডির
একই মামলায় আগেই তলব করা হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে৷ আগামী 16 ও 18 মার্চ তাঁরা হাজিরা দিতে পারেন বলে ইডি সূত্রের খবর৷
Published : March 11, 2026 at 3:38 PM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: সামনেই বিধানসভা ভোট৷ চলতি মাসেই ঘোষণা হতে পারে নির্বাচনের দিনক্ষণ৷ তার আগে দুর্নীতির মামলার তদন্তে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা আবার চোখে পড়তে শুরু করেছে৷ এই তৎপরতা বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)৷ এবার ইডি-র আধিকারিকরা কোমর কষছেন স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত নিয়ে৷
দিনকয়েক আগে জানা গিয়েছিল যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে তলব করেছে ইডি৷ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই তলব করা হয়েছে৷ এবার জানা গেল একই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও দু’জনকে তলব করেছে ইডি৷ এই কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে খবর, এবার তলব করা হয়েছে কুন্তল ঘোষ ও মণীশ জৈনকে৷
কুন্তল-মণীশকে ইডির তলব
কুন্তল ঘোষ এক সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ছিলেন৷ তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠায় তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে বহিষ্কার করে৷ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হুগলির বাসিন্দা কুন্তলকে এর আগে ইডি ও সিবিআই গ্রেফতার করেছিল৷ তিনি দীর্ঘদিন জেল হেফাজতেও থেকেছেন৷ পরে তিনি জামিন পান৷ এবার এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি৷
অন্যদিকে মণীশ জৈন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষাসচিব৷ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগেও তাঁকে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির কাছে হাজিরা দিতে হয়েছে৷ একই মামলায় আর্থিক তছরূপের সঙ্গে তিনি জড়িত কি না, সেটা খতিয়ে দেখতেই মণীশ জৈনকে ফের তলব করা হয়েছে ইডি-র সূত্র থেকে জানা গিয়েছে৷ ইডি-র সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে আগামী সপ্তাহে সল্টলেকে ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুন্তল ঘোষ ও মণীশ জৈনকে।
এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলা
তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার আর্থিক লেনদেন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য অনিয়মের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এই তলব করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই মামলায় বেশ কয়েক জন প্রভাবশালী ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে ইডি।
এই তদন্তে চলতি মাসেই আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে তলব করা হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়-কে মার্চ মাসের 16 এবং 18 তারিখ ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে দুর্নীতির মামলায় প্রথম গ্রেফতার করে ইডি৷ সেটা ছিল প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা৷ পরে সিবিআই একই মামলায় পার্থকে হেফাজতে নেয়৷ এমনকী, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও পার্থ-অর্পিতাকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই৷ তবে এই মামলায় এখনও ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়নি পার্থ-অর্পিতাকে৷
এবার সেই পদক্ষেপও করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট৷ ইডি সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে, আগামিদিনে আরও কয়েক জনকে তলব করা হতে পারে। তখন এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ-অর্পিতা কিংবা কুন্তল-মণীশ সহ অন্য অভিযুক্তদের আর্থিক লেনদেনে কী ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে৷