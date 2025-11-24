ETV Bharat / state

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি: সুপার নিউমেরারি পোস্ট-মামলার রায় স্থগিত হাইকোর্টের

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু দীর্ঘদিন ধরে এই মামলা শুনেছেন৷ সোমবার মামলার শুনানি শেষে তিনি রায়দান স্থগিত করে রাখার সিদ্ধান্ত জানান৷

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 24 নভেম্বর: সুপার নিউমেরারি বা অতিরিক্ত শূন্যপদে কি চাকরির সুপারিশ করতে পারে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)? এই নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি সোমবার শেষ হল কলকাতা হাইকোর্টে৷ তবে রায়দান স্থগিত রাখলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু৷

2016 সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে৷ এই নিয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়৷ ইতিমধ্যে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের প্রায় 26 হাজার নিয়োগ বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট৷ শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়াও চলছে৷ পাশাপাশি গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি তে নিয়োগের ক্ষেত্রেও আদালতের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে কয়েক হাজারের৷

2016 সালের কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন ওঠে৷ অভিযোগ ওঠে, স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রায় 1600 জন কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার প্রার্থীকে নিয়োগ করার জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ (সুপার নিউমেরারি) তৈরি করা হয়েছিল৷ এই নিয়ে মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে৷

মামলায় মূলত প্রশ্ন তোলা হয়, অতিরিক্ত শূন্যপদে চাকরির সুপারিশ করতে পারে কি স্কুল সার্ভিস কমিশন? অতিরিক্ত শূন্যপদে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ভূমিকা কতটুকু? অতিরিক্ত শূন্যপদ সংক্রান্ত রাজ্যের 2016 সালের আইন ও 2018 সালের আইনের পার্থক্য রয়েছে, তাহলে কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষায় অতিরিক্ত শূন্যপদের নিয়োগ কোন আইনি প্রক্রিয়ায় করা হয়েছে?

এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু স্থগিতাদেশ জারি করেন৷ 2022 সালে ওই স্থগিতাদেশ জারি হয়েছিল৷ সেই সময় বিচারপতি বসু জানিয়েছিলেন, মামলার নিস্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত ওই নিয়োগ কার্যকর করা যাবে না। সেই মামলারই সোমবার শুনানি শেষ হল৷ রায়দান স্থগিত রাখলেন বিচারপতি৷

এই মামলায় মামলাকারীদের অভিযোগ ছিল, স্কুলে চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিপুল দুর্নীতি করা হয়েছে, তার অংশ হচ্ছে কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষায় অতিরিক্ত শূন্যপদ (সুপার নিউমেরারি) তৈরি করে নিয়োগ করা। ওএমআর বিকৃত করা, টাকা দিয়ে চাকরি না-পাওয়া প্রার্থীদের ঘুরপথে চাকরি পাইয়ে দিতেই এই শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল। এইভাবে শূন্যপদ তৈরি করা যায় না। আর যদি শূন্যপদ তৈরি করা হয়, তাহলে তার সুবিধা দিতে হবে সব প্রার্থীকে।

এখন দেখার এই মামলার রায় কী হয়? এদিকে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত আরও একটি মামলার রায়দানও স্থগিত হয়ে রয়েছে৷ সেটা প্রাথমিকে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা৷ সেই মামলারও শুনানি শেষ৷ ওই মামলার রায়ের দিকে তাকিয়ে 32 হাজার চাকরি প্রার্থী৷

