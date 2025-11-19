নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় জামিন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় জামিন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের
কলকাতা হাইকোর্ট থেকে তিনি জামিন পেলেন৷
Published : November 19, 2025 at 3:53 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: 2022 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2025 সালের নভেম্বর৷ প্রায় তিন বছর দু’মাস৷ এই সময়কাল পেরিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে জেলের বাইরে আসতে চলেছেন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়৷ স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে 2022 সালের সেপ্টেম্বরে গ্রেফতার করা হয়৷ বুধবার তাঁকে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট৷
এই মামলায় কল্যাণময় ছাড়াও আরও অনেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন৷ তাঁদের মধ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য-সহ একাধিক অভিযুক্ত জামিন পেয়েছেন৷ এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, পার্থ-সুবীরেশের মতো অনেকের যেহেতু জামিন হয়েছে, তাই কল্যাণময়কেও জামিন না-দিয়ে সংশোধনাগারে আটকে রাখার কোনও যুক্তি নেই৷
পাশাপাশি এই মামলার আটজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়ে গিয়েছে৷ কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের জামিনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে৷ অন্যদিকে হাইকোর্ট জানিয়েছে, নিম্ন আদালতের দেওয়া শর্ত মেনে চলতে হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিকে৷
বিস্তারিত আসছে...