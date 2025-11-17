পুরো নম্বর পেয়েও ডাক আসেনি ইন্টারভিউয়ে, পথে নতুন চাকরি প্রার্থীরা

পুরো নম্বর পেয়েও ডাক আসেনি ইন্টারভিউয়ে, পথে নতুন চাকরি প্রার্থীরা
সোমবার বিকাশ ভবন অভিযান করেন নতুন চাকরি প্রার্থীরা৷ মিছিল করুণাময়ী থেকে সেন্ট্রাল পার্ক পৌঁছাতেই পথ আটকায় পুলিশ৷ সেখানেই বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান পরীক্ষার্থীরা৷
কলকাতা, 17 নভেম্বর: রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জটিলতা কার্যত শেষ হচ্ছে না৷ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর নতুন করে যে নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে, তার ফলাফল বের হতেই আবারও স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে৷ সেই সব অভিযোগ নিয়েই সোমবার বিকাশ ভবন অভিযান হয়৷
সম্প্রতি স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে এবারের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়৷ তার পর গত সোমবার প্রকাশিত হয় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে কাদের ইন্টারভিউ-তে ডাকা হবে, সেই তালিকা৷ তার পর থেকেই নতুন পরীক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন৷ তাঁদের অভিযোগ, অনেকেই পুরো নম্বর পেয়েও ইন্টারভিউতে ডাক পাননি৷
সোমবার তাঁরাই পথে নামেন৷ তিন দফা দাবি নিয়ে সোমবার তাঁরা করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দেন। কিন্তু তাঁদের মিছিল কিছুটা এগোতেই সেন্ট্রাল পার্কের সামনে পুলিশ আটকায়। সেখানেই রাস্তায় বসে পড়েন নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের দাবি, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 10 নম্বর বাতিল করতে হবে। পাশাপশি সমস্ত ওএমআর প্রকাশ করতে হবে।
উল্লেখ্য, এসএসসি-র লেখা পরীক্ষা হয়েছে 60 নম্বরে৷ এছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ 10 নম্বর৷ ফলে সব মিলিয়ে সর্বাধিক 70 নম্বর পাওয়ার সুযোগ ছিল অনেক পরীক্ষার্থীর কাছে৷ অনেকে তা পেয়েওছেন৷ কিন্তু যাঁরা চাকরিহারা, তাঁদের ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে আরও 10 নম্বর৷ সেটা তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে৷ অভিযোগ, যে বিষয়গুলিতে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়ার জন্য ন্যূনতম নম্বর 70-এর বেশি, সেখানে নতুন পরীক্ষার্থীদের অনেকেই ডাক পাননি৷ অভিজ্ঞতার 10 নম্বর থাকায় চাকরিহারাই সুযোগ পেয়েছেন৷
এদিনের মিছিলে সামিল হয়ে সেই কথাই বলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের নতুন পরীক্ষার্থী তাবানা ইয়াসমিন৷ তিনি বলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতার নম্বর নেই। এদিকে আমরা পুরো নম্বর পেয়েও নাম তুলতে পারিনি। তাহলে কেন ইন্টারভিউয়ের তালিকায় নাম এল না, তার জবাব চাই। তার সঙ্গে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর বাতিল করতে হবে। এছাড়া বহু বছর এসএসসি হয়নি। ফলে শূন্যপদ বৃদ্ধি করে 1 লাখ করতে হবে। তার সঙ্গে সমস্ত ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হবে।"
ইংরেজি পরীক্ষায় পুরো নম্বর পেয়েছেন দত্তপুকুরের রাহুল নাথ। তিনি বলেন, "চাকরির এই ধরনের পরীক্ষায় অভিজ্ঞতার নম্বর হতে পারে না। আমারা এক লাখ টাকা দিয়ে বিএড করেছি। ওটা কি তাহলে ব্যবসা? আমি যদি পুরো নম্বর পেয়ে অযোগ্য হলে, যোগ্য কে?"
রেজাল্ট হাতে মিছিলে বীরভূম থেকে এসেছেন আরও এক চাকরিপ্রার্থী উজ্জ্বল শেখ। তিনিও পুরো নম্বর পেয়েছেন৷ পরীক্ষার্থী বলেন, ‘‘আমার বিষয় ইতিহাস। সেখানে পাঁচটা প্রশ্নের উত্তরে সবাইকে নম্বর দেওয়া হয়েছে অবৈধ হিসাবে। এখানে নতুন পরীক্ষার্থীদের ব্যাপক ভাবে বঞ্চিত করে হয়েছে।’’
অপরদিকে এই আন্দোলনের অন্যমত মুখ শিশির দাস বলেন, "আমাদের কমিশনের কাছে প্রশ্ন, 70-এ পুরো নম্বর পেয়েও আমাদের ডাক আসেনি। তাহলে আমাদের কত নম্বর পেতে হবে। সংবিধানের 16 নম্বর ধারা অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে সকলের সমান অধিকার দিতে হবে।"
যদিও চাকরিহারা শিক্ষকদের দাবি, মোট 20 হাজার প্রার্থীকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে৷ তার মধ্যে সাড়ে ন’হাজার নতুন পরীক্ষার্থী ডাক পেয়েছেন। 2016 সালের চাকরিহারা অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা এর ফলে বঞ্চিত হয়েছেন। প্রায় 47.3 শতাংশ নতুন পরীক্ষার্থী ডাক পেয়েছেন৷