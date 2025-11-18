ETV Bharat / state

আজ থেকে শুরু এসএসসি'র নথি যাচাই পর্ব, সঙ্গে কী কী আনবেন ?

এসএসসি-র সূত্রে খবর, প্রতিদিন গড়ে এক থেকে দেড় হাজার প্রার্থীকে ডাকা হবে । মঙ্গলবার, প্রথম দিন ডাক পেয়েছেন 710 জন ৷

teaching and non-teaching staff
আজ থেকে শুরু এসএসসির নথি যাচাই পর্ব (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 18, 2025 at 8:08 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 18 নভেম্বর: মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নথি যাচাইয়ের কাজ । 18 নভেম্বর অর্থাৎ আজ প্রি-ইন্টারভিউ পর্বের প্রথম দিন ডাকা হয়েছে বাংলা বিষয়ের জন্য তালিকাভূক্ত চাকরিপ্রার্থীদের । প্রায় 710 জন চাকরিপ্রার্থী ডাক পেয়েছেন প্রথম দিন ।

শিক্ষক নিয়োগে মোট শূন্যপদ 35 হাজার 726 জন। তার মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শূন্য পদের সংখ্যা 12 হাজার 514। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে আবেদন করেছিলেন 2 লক্ষ 46 হাজার 543 জন। তাঁদের মধ্যে 3,120 জন বিশেষভাবে সক্ষম‌। পরীক্ষায় বসেছিলেন 2 লক্ষ 29 হাজার 606 জন। ইন্টারভিউতে ডাক পেয়েছেন প্রায় 20 হাজার 500 জন।

18 নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলবে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত । এসএসসি-র সূত্রে খবর, প্রতিদিন গড়ে হাজার থেকে দেড় হাজার প্রার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে ডাকা হবে । ভেরিফিকেশন পদ্ধতি সুষ্ঠু এবং দ্রুত করার জন্য একাধিক টেবিলের ব্যবস্থা রাখছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সূত্রের খবর, প্রায় 20 থেকে 21টি টেবিল রাখা হচ্ছে পুরো প্রক্রিয়ার জন্য । সকাল 10টা থেকে শুরু হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।

নথি যাচাইয়ের জন্য প্রার্থীদের কোন কোন নথি নিয়ে যেতে হবে, তা সোমবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ সেখানে বলা হয়েছে, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এবং ই-ইনফরমেশন শিট। যেখানে রোল নম্বর আইডি লেখা আছে, তা অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে । এছাড়া সচিত্র পরিচয়পত্র— আধার, প্যান, পাসপোর্ট এবং জাতিগত শংসাপত্র। বিশেষভাবে সক্ষম বা অর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ সঙ্গে রাখতে হবে ৷ প্রত্যেকটি বৈধ কাগজের স্বাক্ষর তারিখ 21 জুলাই, 2025 এর আগের হতে হবে।

এছাড়া স্নাতকোত্তরের শংসাপত্র ও মার্কশিট অরিজিনাল রাখতে হবে প্রার্থীদের। টেট পাস সার্টিফিকেট এবং কোথা থেকে এই শিক্ষক শিক্ষণ, তার যাবতীয় নথিও আনতে হবে সঙ্গে। শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে সে সব প্রতিষ্ঠানের তরফে দেওয়া চিঠি সঙ্গে রাখতে হবে ৷ সমস্ত নথির আসল ও স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপিও সঙ্গে রাখতে হবে।

