একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করল এসএসসি

একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করল এসএসসি
চূড়ান্ত মেধাতালিকার সঙ্গে ওয়েটিং লিস্টে থাকা পরীক্ষার্থীদের নামও এবার প্রকাশ করা হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে৷
Published : January 21, 2026 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: প্রকাশিত হল একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত মেধাতালিকা। বুধবার সন্ধ্যা 7টা 45 মিনিট নাগাদ এই তালিকা প্রকাশ করা হয় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র তরফে৷ মেধাতালিকার পাশাপশি প্রকাশিত হয়েছে ওয়েটিং লিস্টের তালিকাও৷ ফলে ওয়েটিং লিস্টে কারা আছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে।
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে শূন্যপদের সংখ্যা 12 হাজার 445। একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেয়েছিলেন 18 হাজারের কিছু বেশি প্রার্থী। সেখান থেকে 12 হাজার 445 জনের মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বাকিরা রয়েছেন ওয়েটিং লিস্টে।
যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা দাবি করেছেন, একাদশ-দ্বাদশে ইন্টারভিউতে তাঁদের মধ্য থেকে ডাক পেয়েছেন 8299 জন। এখান থেকে কত জন মেধা তালিকায় ঠাঁই পেলেন, এখন সেটাই দেখার। যাঁরা পেলেন না, তাঁদের আর চাকরি থাকবে না৷ তাঁদের চাকরির মেয়াদ 31 জুলাই শেষ হয়ে যাবে।
অন্যদিকে নতুন এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, যোগ্য শিক্ষকরা যেহেতু অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত 10 নম্বর পেয়েছেন, তাই একাদশ-দ্বাদশে ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন। ফলে একাদশ-দ্বাদশে মেধা তালিকায় নতুন চাকরিপ্রার্থী কম থাকতে পারে।
প্রসঙ্গত, 2016 সালের এসএসসির দুর্নীতির জেরে চাকরি বাতিল হয়েছে প্রায় 19 হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার। তার মধ্যে এসএসসির বাছাই করা যোগ্য শিক্ষকদের সংখ্যা 15 হাজার 403। তাঁদের নিয়ে আবার নতুন করে এসএসসি শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা আয়োজন করে। সেই পরীক্ষায় নতুন চাকরিপ্রার্থীরাও অংশ নিয়েছিলেন। এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশ পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 2 লক্ষ 46 হাজার 543 জন। তাঁদের মধ্যে 3 হাজার 120 জন বিশেষ ভাবে সক্ষম। পরীক্ষায় বসেছিলেন 2 লক্ষ 29 হাজার 606 জন।