ভোটের কাজে কর্মী নিয়েছে নির্বাচন কমিশন, সময়ে শিক্ষক নিয়োগ করতে হাইকোর্টে এসএসসি

ভোটের কাজে কর্মী নিয়েছে নির্বাচন কমিশন, সময়ে শিক্ষক নিয়োগ করতে হাইকোর্টে এসএসসি
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ 31 অগস্টের মধ্যে শেষ করতে হবে নিয়োগ-প্রক্রিয়া ৷ কর্মী না থাকায় সময়ে নিয়োগ শেষ করা নিয়ে শঙ্কায় কমিশন ৷
Published : March 25, 2026 at 3:08 PM IST
কলকাতা, 25 মার্চ : 31 অগাস্টের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সম্পন্ন করার সময়সীমা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ কিন্তু তার আগেই ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল এসসসি ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটের কাজে অধিকাংশ কর্মীকে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ ফলে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মতো সময়ের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করা নিয়ে নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি কমিশনের তরফে আরও জানানো হয়েছে তারা একটি স্বশাসিত সংস্থা ৷ তাদের কর্মীদের ভোটের কাজে লাগানো যায় না ৷
2025 সালের এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে 25 হাজার 753 জনের চাকরি বাতিল হয় ৷ পাশাপাশি নতুন করে ক্লাস 9 থেকে ক্লাস 12 পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৷
সেসময় নিয়োগের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে আবারও সুপ্রিম কোর্টের আবেদন করেছিল কমিশন ৷ এসএসসি'র আবেদনের ভিত্তিতে গত বছরের 18 ডিসেম্বর ফের একটি নির্দেশ দেয় আদালত ৷ সেখানে বলা হয় 31 ডিসেম্বরের বদলে 2026 সালের 31 অগাস্টের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে ৷ পাশাপাশি শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা শুনবে কলাকাতা হাইকোর্ট ৷ সেই মর্মে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল কমিশন ৷
কী আর্জি কমিশনের ?
স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, বর্তমানে তাদের অধীনে আছেন মোট 35 জন কর্মী ৷ যাঁরা অফিসের যাবতীয় কাজের পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাজও সামলাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু বর্তমানে ওই 35 জনের মধ্যে 24 জনকে ভোটের কাজে নিযুক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ ফলে এখন কমিশনের হাতে রয়েছে মাত্র 11 জন কর্মী ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাস এসএসসি জানিয়েছে, স্কুলে শিক্ষক ও অশিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ চলছে । এই অবস্থায় ওই কর্মীদের না ফেরালে সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয় । সংস্থার আরও দাবি, তারা একটি স্বশাসিত সংস্থা ৷ তাদের কর্মীরাও স্বশাসিত সংস্থার কর্মী । সেখান থেকে কর্মী নির্বাচনের জন্য নেওয়া যায় না । কমিশনের হয়ে এই বিষয়ে লড়ছেন আইনজীবী তথা প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যাোপাধ্যায় ৷ আগামী সোমবার অর্থাৎ 30 মার্চ মামলাটি শুনানি হবে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর এজলাসে ।