SSC: গ্রুপ-সি'র পর গ্রুপ-ডি পরীক্ষাতেও ভিড়, সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ চাকরিপ্রার্থীরা

SSC: গ্রুপ-সি'র পর গ্রুপ-ডি পরীক্ষাতেও ভিড়, সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ চাকরিপ্রার্থীরা
বুট পরে আসায়, খালি পায়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকলেন এসএসসি গ্রুপ-ডি’র পরীক্ষার্থী ৷ অংশ নিলেন ভিনরাজ্যের বাসিন্দারাও ৷
Published : March 8, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 8 মার্চ: গত রবিবার হয়েছে এসএসসি-র গ্রুপ-সি পরীক্ষা ৷ সেই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন আট লক্ষ চার হাজার পরীক্ষার্থী ৷ এক সপ্তাহ পর আরেক রবিবারে গ্রুপ-ডি’র পরীক্ষায় মোট প্রার্থীর সংখ্যা আট লক্ষ নয় হাজার ৷ আর এই প্রার্থীদের মধ্যেই আবার গত সপ্তাহের গ্রুপ-সি’র পরীক্ষায় বসা প্রার্থীরাও রয়েছেন ৷ কারণ, যেখানেই চাকরির সুযোগ আসবে, সেটাকেই বেছে নেওয়া ৷ তা গ্রুপ-সি হোক, আর গ্রুপ-ডি ৷
তেমনই একজন উল্টোডাঙার বাসিন্দা চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষার্থী শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, "গ্রুপ-সি’র পরীক্ষা দিয়েছিলাম ৷ আজকে গ্রুপ-ডি‘র পরীক্ষাও দিতে এলাম ৷ কোনও সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছি না ৷ আগের দিনের পরীক্ষার উত্তরপত্রে কার্বন কপি আমাদের দেওয়া হয়েছে ৷ আশা করছি, এবারের পরীক্ষাও (গ্রুপ-ডি) স্বচ্ছতা মেনেই হবে ৷"
রাজারহাটের বাসিন্দা প্রিয়াঞ্জনা গোলদার বলেন, "গত সপ্তাহের গ্রুপ-সি পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম ৷ এই সপ্তাহের গ্রুপ-ডি’র পরীক্ষাও দিচ্ছি ৷ একটা ভয় রয়েছে ৷ তবে, আশা করব স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হবে ৷ তবে যাঁরা চাকরিরত ছিলেন, তাঁদের পাশাপাশি আমাদের নতুনভাবে চাকরি পাওয়া একটা লড়াই ৷"
হাওড়া থেকে গ্রুপ-ডি’র পরীক্ষা দিতে এসেছেন খুশবু সাহা ৷ তিনি বলেন, "অনেক বছর অপেক্ষার পর এই পরীক্ষা ৷ এই পরীক্ষা নিয়ে তো অনেক অসুবিধা দেখেছি ৷ তবে, আশা করছি এবারে সেটা হবে না ৷ স্বচ্ছভাবেই নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে ৷ সেই কারণেই আমি গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি দু’টো পরীক্ষাই দিয়েছি ৷"
অন্যদিকে, এসএসসি-র চাকরির পরীক্ষার মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মিছিল রয়েছে ৷ তারই সঙ্গে শিয়ালদা ও হাওড়া শাখার বহু ট্রেন বাতিল রয়েছে রবিবারে ৷ যে কারণে অনেক পরীক্ষার্থীর সময়ের বেশ কিছু আগে বেরিয়েছেন পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে ৷
নদিয়ার বড়জাগুলিয়া থেকে এসেছেন পলাশকুমার ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "আজ অনেক সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ৷ বাড়ি থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রের দূরত্ব অনেকটা ৷ আসার সময় কোনও অসুবিধা হয়নি ৷ সময় হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলাম ৷ যদি কোনও অসুবিধা হয় ৷" তিনি গ্রুপ-সি পরীক্ষাতেও বসেছিলেন ৷ তাঁর কথায়, "পরীক্ষা তো দিয়েছি ৷ আশা করব ফলাফল ভালোই হবে ৷" তবে, দূরত্বের জন্য তিনি বুট পরে এসেছিলেন ৷ কিন্তু, নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন খালি পায় ৷
বিহারের বাসিন্দা দীতিপ্রিয়া থাকেন দমদমে ৷ মা ও দিদিকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসেন পরীক্ষার্থী ৷ তিনি বলেন, "সরকারি পরীক্ষা হচ্ছে ৷ তাই সেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছি ৷ গ্রুপ-ডি’র পরীক্ষার সঙ্গে অন্য সরকারি পরীক্ষাও দিয়েছি ৷"
এ দিনের পরীক্ষা শুরু হয়েছে বেলা 12টা থেকে ৷ সকাল 10টা থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন ৷ পরীক্ষা শেষ হয়েছে বেলা 1টা 20 মিনিটে ৷ পরীক্ষা শেষের পর দমদমের সায়নী সরকার বলেন, "গ্রুপ-সি এর প্রশ্ন আমার সোজা লেগেছে ৷ তবে যাঁরা যোগ্য, তাঁরা আগে সুযোগ পাবেন ৷ কারণ, তাঁরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 5 নম্বর আগে থেকেই পেয়ে যাচ্ছেন ৷ ফলে তাঁদের সুযোগ বেশি ৷"