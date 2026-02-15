SSC: ‘দাগি’দের দরজা বন্ধ! মার্চেই গ্রুপ-সি ও ডি পরীক্ষা, অ্যাডমিট কার্ড পেলেন না 544 জন
এর আগেও এসএসসি 3512 জন ‘দাগি’ শিক্ষাকর্মীর তালিকা প্রকাশ করেছিল। তার মধ্যে গ্রুপ-সি বিভাগে 1363 জন এবং গ্রুপ-ডি বিভাগে 2349 জনের নাম ছিল।
Published : February 15, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: মার্চের প্রথম সপ্তাহেই গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নিতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) । তবে তার আগেই ফের এক দফায় ‘দাগি’ তালিকা প্রকাশ করল কমিশন । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে 2016 সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত ‘অযোগ্য’ বা ‘দাগি’ শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হবে না—এই অবস্থানেই অনড় এসএসসি ।
কমিশন সূত্রে খবর, মোট 544 জন চিহ্নিত ‘অযোগ্য’ প্রার্থীর আবেদন বাতিল করা হয়েছে । শুক্রবার গভীর রাতে এই সংক্রান্ত তালিকা কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় । বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, চিহ্নিত ‘অযোগ্য’ প্রার্থীদের কোনও অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হবে না । কমিশন সূত্রের খবর, তথ্য যাচাইয়ের সময় দেখা যায়, একাধিক ‘অযোগ্য’ হিসেবে চিহ্নিত চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী নতুন করে পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছেন । সেই আবেদনগুলিই খারিজ করা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রুপ-সি পরীক্ষার জন্য 288 জন এবং গ্রুপ-ডি পরীক্ষার জন্য 256 জনের আবেদন বাতিল হয়েছে।
আগামী 1 মার্চ গ্রুপ-সি এবং 8 মার্চ গ্রুপ-ডি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে গ্রুপ-সি শূন্যপদ রয়েছে 2989টি এবং গ্রুপ-ডি শূন্যপদ 5488টি। এই দুই বিভাগের জন্য মোট প্রায় 16 লক্ষ প্রার্থী আবেদন করেছেন। তার মধ্যে গ্রুপ-সি পদের জন্য প্রায় 8 লক্ষ 13 হাজার এবং গ্রুপ-ডি পদের জন্য প্রায় 8 লক্ষ 20 হাজার আবেদন জমা পড়েছে।
প্রায় দেড় হাজার পরীক্ষাকেন্দ্রে নেওয়া হবে পরীক্ষা। গ্রুপ-সি লিখিত পরীক্ষা হবে 60 নম্বরের, সময় 1 ঘণ্টা 50 মিনিট। গ্রুপ-ডি পরীক্ষা হবে 40 নম্বরের, সময়সীমা 1 ঘণ্টা 20 মিনিট। দুই ক্ষেত্রেই পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর 12টায়।
উল্লেখ্য, এর আগেও কমিশন 3512 জন ‘দাগি’ শিক্ষাকর্মীর তালিকা প্রকাশ করেছিল। তার মধ্যে গ্রুপ-সি বিভাগে 1363 জন এবং গ্রুপ-ডি বিভাগে 2349 জনের নাম ছিল। নতুন করে 544 জনের আবেদন বাতিল হওয়ায় ‘দাগি’ বিতর্ক ফের একবার শিরোনামে। পরীক্ষা ঘিরে উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তার আবহেই মার্চের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জোরকদমে প্রস্তুতি চালাচ্ছে কমিশন। এখন দেখার এবারের পরীক্ষা বিতর্কমুক্ত হয় কি না৷
আরও পড়ুন: