শিক্ষাকর্মীদের আবেদনের সময়সীমা বাড়াল কমিশন, শেষ তারিখ কবে
গত রবিবার থেকে প্রচুর আবেদন স্কুল সার্ভিস কমিশনের জমা পড়ায় ওয়েবসাইট ঠিক মতো খুলতে পারছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা ।
Published : December 8, 2025 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: ফের বাড়ল শিক্ষাকর্মী নিয়োগের আবেদনের সময়সীমা । আগামী 12 ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে চাকরির জন্য আবেদন করা যাবে বলে এসএসসি সূত্রে খবর ।
এই আবেদনের শেষ তারিখ ছিল আজ, অর্থাৎ 8 ডিসেম্বর । কিন্তু গত রবিবার থেকে প্রচুর পরিমাণে আবেদন স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে জমা পড়ায় সাইট ঠিক মতো খুলতে পারছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা । এসএসসির এক কর্তা বলেন, "কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী প্রায় একই সময়ে আবেদন করার চেষ্টা করায়, ওয়েসবাইটে সম্ভবত সার্ভার সমস্যা দেখা যায় । প্রার্থীদের যেন আবেদন করতে অসুবিধা না-হয়, সে জন্য আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়ে 12 ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হল ।" এখনও পর্যন্ত 14 লক্ষের মতো আবেদন জমা পড়েছে বলে এসএসসি সূত্রে খবর ।
এর আগে, শিক্ষাকর্মী নিয়োগের আবেদনের সময়সীমা ছিল 3 ডিসেম্বর পর্যন্ত । কিন্তু চলতি মাসের এক তারিখ বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্কুল সার্ভিস কমিশন । সেখানে বলা হয়, আগামী 8 ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদনের সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে । কিন্তু শেষ মুহূর্তে এত সংখ্যক পরীক্ষার্থী একসঙ্গে আবেদন করায়, সেই সময়সীমা আবারও বাড়ানো হল ৷ নয়া বিজ্ঞপ্তির ফলে গ্রুপ সি ও ডি-এর কর্মীরা তাঁদের পরীক্ষার জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবেন 12 ডিসেম্বর পর্যন্ত ।
প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে এসএসসি-র তরফে প্রকাশ করা হয় 2016 সালে নিয়োগের পরীক্ষায় গ্রুপ সি ও ডি-এর দাগিদের তালিকা । সেই তালিকায় রয়েছে 3 হাজার 512 জনের নাম । কিন্তু এই এসএসসি সূত্রে খবর, মোট দাগির সংখ্যা প্রায় 7,293 । বাকিদের নামের তালিকা আগামী দিনে প্রকাশ করা হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ নতুন তালিকায় প্রার্থীদের নাম, রোল নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, বাবার নাম, ঠিকানা এবং কোন পদে তিনি আবেদন করেছিলেন, সেই সমস্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷ আগের তালিকায় ছিল শুধু নাম ও রোল নম্বর । এর আগে, গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি-র দু'টি পৃথক 'অযোগ্য' তালিকাও প্রকাশ করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন ।
2016 সালে শেষবার শিক্ষাকর্মী নিয়োগের জন্য দু'টি বিভাগ গ্রুপ সি ও ডি মিলিয়ে প্রায় 18 লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল ৷ এদিকে, গ্রুপ সি-তে রয়েছে 2 হাজার 989টি এবং গ্রুপ ডি-তে রয়েছে 5 হাজার 488টি শূন্যপদ ৷ মাধ্যমিক পাশ করলেই গ্রুপ ডি-তে আবেদন করা যায় ৷ তবুও আবেদনকারীর সংখ্যা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম ছিল প্রথম দিকে । তবে সময়সীমা বৃদ্ধি করার পর সেই সংখ্যাটা অনেকটাই বেড়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷