নিয়োগের নথি যাচাই শুরু, অসন্তোষ অব্যাহত যোগ্য চাকরিহারা ও নতুন পরীক্ষার্থীদের

নিয়োগের নথি যাচাই শুরু, অসন্তোষ অব্যাহত যোগ্য চাকরিহারা ও নতুন পরীক্ষার্থীদের
প্রায় 710 জন তালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীর নথি যাচাই করা হয় মঙ্গলবার । প্রথমদিন ডাক পড়েছিল বাংলা বিভাগের ।
Published : November 18, 2025 at 2:45 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: মঙ্গলবার থেকে শুরু হল একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের নথি যাচাই পর্ব । প্রায় 710 জন তালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীর নথি এদিন যাচাই করা হয় । প্রথমদিন নথি যাচাইয়ের জন্য ডাক পড়েছিল বাংলা বিভাগের । 15টা টেবিলের ব্যবস্থা রয়েছে এই নথি যাচাইয়ের জন্য । কিন্তু সেখানে এসেও অসন্তোষ ঝরে পড়ল দু'পক্ষের গলায় ।
এক পক্ষ হল, যাঁরা 2016 সালে বৈধভাবে চাকরি পেয়েও চাকরিহারা হয়েছেন দুর্নীতির কারণে ৷ আর অন্য পক্ষ হল, 2026 সালের নতুন পরীক্ষার্থীরা ।নতুনরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যোগ্য চাকরিহারাদের বাড়তি 10 নম্বর দেওয়া নিয়ে এখনও সরব ৷ তাঁদের মতে, এটা ঠিক হয়নি ৷ অপরদিকে, যোগ্য চাকরিহারাদের পালটা দাবি, 10 নম্বর নয়, এজন্য আরও বেশি নম্বর তাঁদের প্রাপ্য ছিল ৷ আরও বেশকিছু বিষয় নিয়ে দু'পক্ষেরই অসন্তোষ রয়েছে ৷
যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম মুখ মেহেবুব মণ্ডল এদিন বলেন, "এই জায়গাটায় আসতে চাইনি । এটা আমাদের কাছে খুব দুঃখজনক । আমাদের এই একই পরীক্ষার জন্য আবারও সেই একই জায়গায় আসতে হল । আশা রাখব, আর যেন এরকম কোনও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি না-হয় । শিক্ষক পদে মোট আসন সংখ্যা 32 হাজার । যাঁরা অপরাধ না-করে চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা 13,000 । ফলে এই সংখ্যাটা ছাড়া বাকি সকল পদে নতুন পরীক্ষার্থীরা সুযোগ পাবেন । 17 হাজার শূন্যপদ ছিল । সেই জায়গাটাই কেউ পেত না যদি পরীক্ষা না-হত ।"
আমারাবাগ থেকে এসেছেন সুখেন্দু ঘোষ । তিনি এই বছরের নতুন পরীক্ষার্থী । তিনি বলেন, "যে প্যানেল বাতিল করা হয়েছে সেই প্যানেলকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 10 নম্বর দেওয়ার অর্থ কী ? তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 10 নম্বর দেওয়া হয়েছে, আবার ইন্টারভিউতে কীভাবে পড়াতে হয় তার অনুকরণেও 10 নম্বর পেয়ে যাবেন । এটা মনে হয় না যুক্তিযুক্ত । আমাদের দোষ কোথায় ? আমরা তো আগেরবার পরীক্ষা দিতে পারিনি ।"
2016 সালের চাকরিহারা শ্রীরামপুরের এক শিক্ষিকা আবীরা দাস বলেন, "কিচ্ছু বলার নেই আমাদের । যা হচ্ছে আমাদের সহ্য করে নিতে হচ্ছে । 10 নম্বর দেওয়ার কথা গেজেটেই বলা ছিল । নতুনদের ক্ষেত্রে এটা সত্যিই একটা সমস্যা । কিন্তু আমাদেরও কিছু করার নেই । আমরা নির্দোষ হয়েও শাস্তি পেয়েছি । 10 নম্বর কেন, আরেকটু বেশি নম্বরও আমরা পেতে পারি । হয়তো যোগ্যরা ভেবেছিল তারা যেহেতু পড়াশোনার মধ্যে আছে, তারা এই বিষয়টা নিয়ে সমস্যায় পড়বে না । কিন্তু 2016 সালে তখনও আসন সংখ্যা খুব কম ছিল । আমরা যারা যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছি, আমাদের পারফরম্যান্সও কিন্তু ভালো । আসলে সরকার 2016 এবং নতুন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছে ।"