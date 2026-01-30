ইন্দো-নেপাল সীমান্তে এসএসবি-র অভিযানে উদ্ধার প্রচুর জাল মদ ও 36 লক্ষের রুপো, গ্রেপ্তার 2
ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে দু’টি পৃথক অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য সশস্ত্র সীমা বলের৷ একটি অভিযানে গ্রেফতার এক যুবক৷ আরেকটিতে ধরা পড়েছেন নেপালের নাগরিক এক মহিলা৷
Published : January 30, 2026 at 4:31 PM IST
দার্জিলিং, 30 জানুয়ারি: সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান ও বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে দু’টি পৃথক অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সশস্ত্র সীমা বল। শুক্রবারে রাতের ওই দু’টি অভিযানে ইন্দো-নেপাল সীমান্তের পানিটাঙ্কি এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ ও প্রায় 10 কেজি রুপোর দানা উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় এক যুবক ও এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবারই সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাড়ে 22 লক্ষ টাকা উদ্ধার করে এসএসবি৷ সেই অভিযানে মেঘালয়ের তিন বাসিন্দাকেও এসএসবি গ্রেফতার করে। সেই ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টা না-কাটতেই ফের সাফল্য পেল এই কেন্দ্রীয় বাহিনী।
এসএসবি সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদের 41 নম্বর ব্যাটালিয়নের ‘সি’ কোম্পানি, পানিটাঙ্কি এবং নকশালবাড়ি আবগারি বিভাগ যৌথভাবে অভিযান চালায়। একটি চারচাকা গাড়িতে করে সিকিম থেকে বিহারে অবৈধ মদ পাচার করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। নকশালবাড়ির রথখোলা ট্রাফিক মোড়ে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন গাড়িটিকে আটক করা হয়। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মোট 258 বোতল অবৈধ মদ।
গাড়ির চালক বিহারের বাসিন্দা বিশাল কুমার সাহনি (21) কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি এবং মদ পাচারের কথা স্বীকার করেন। পরে তাঁকে আটক করে গাড়ি, মদ ও একটি মোবাইল ফোন-সহ নকশালবাড়ি আবগারি দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
অন্যদিকে, পানিটাঙ্কি সীমান্ত এলাকায় আরেকটি বিশেষ অভিযানে প্রায় দশ কেজি রুপোর দানা উদ্ধার করে এসএসবি। ডিআরআই, শিলিগুড়ি বিভাগের নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পানিটাঙ্কি ওল্ড ব্রিজে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অভিযানে সন্দেহভাজন এক মহিলার ব্যাগ থেকে রুপোর দানা উদ্ধার হয়।
এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম দেবী কিলা খাদকা৷ তাঁর বয়স 45 বছর। তিনি নেপালের ঝাপা জেলার বাসিন্দা। জেরায় ওই মহিলা স্বীকার করে নেন যে বাগডোগরা থেকে এক অজ্ঞাত ভারতীয় নাগরিক তাঁর হাতে রুপো তুলে দেন নেপালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। যাঁর বিনিময়ে তাঁকে চার হাজার নেপালের টাকা দেওয়ার কথা ছিল। উদ্ধার হওয়া রুপোর আনুমানিক বাজারমূল্য 36 লক্ষ 53 হাজার টাকা। পরবর্তীতে ওই মহিলাকে ও উদ্ধার হওয়া রুপো ও মোবাইল ফোন-সহ ডিআরআই, শিলিগুড়ি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এসএসবির আধিকারিক বলেন, "দু’টি আলাদা অভিযানে ওই সাফল্য এসেছে। সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা রাখা হয়েছে। এই ধরনের পাচার রোধে এসএসবি সবসময় তৎপর থাকে।"