মৃত্যুকে হারিয়ে ঘরে ফেরা! হাসপাতালের বেডে শুয়েই নিট দিয়ে অনুপ্রেরণা এখন সৃষ্টি দুবে

মৃত্যুকে হারিয়ে ঘরে ফেরা! হাসপাতালের বেডে শুয়েই নিট দিয়ে অনুপ্রেরণা এখন সৃষ্টি দুবে
14 জুন দুর্ঘটনায় জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন সৃষ্টি দুবে৷ 21 জুন হাসপাতালেই তিনি নিট পরীক্ষা দেন৷ সোমবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হল৷
Published : June 29, 2026 at 8:58 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: বিভীষিকাময় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হওয়ার পর প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন হাওড়ার লিলুয়ার বাসিন্দা ও নিট পরীক্ষার্থী 18 বছরের সৃষ্টি দুবে। একাধিক জটিল অস্ত্রোপচার, টানা 16 দিনের চিকিৎসা এবং অদম্য মানসিক শক্তির জোরে সোমবার নাগেরবাজারের আইএলএস হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন তিনি। চিকিৎসকদের কথায়, এটি শুধুমাত্র একটি সফল চিকিৎসার ঘটনা নয়, বরং জীবনযুদ্ধ, সাহস এবং স্বপ্নপূরণের এক অসাধারণ কাহিনি।
গত 14 জুন একটি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন সৃষ্টি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে দমদমের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা করে চিকিৎসকেরা দেখেন, দুর্ঘটনায় তাঁর শরীরের নয়টি পাঁজরের হাড় ভেঙে গিয়েছে। বাম ফুসফুস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শ্বাসনালীও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি মুখমণ্ডল এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত ছিল। তাঁর অবস্থা এতটাই সঙ্কটজনক ছিল যে প্রথম কয়েক ঘণ্টাকে চিকিৎসকেরা ‘গোল্ডেন আওয়ার’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
এরপর দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কার্ডিওথোরাসিক, অর্থোপেডিক এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি দল টানা প্রায় আট ঘণ্টার জটিল অস্ত্রোপচার করে সৃষ্টির প্রাণ বাঁচায়। অস্ত্রোপচারের পর তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়। চিকিৎসকদের মতে, তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিয়ে শুরুতে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে চিকিৎসায় সাড়া দিতে শুরু করেন তিনি। একের পর এক শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি হাঁটাচলা শুরু করেন।
তবে এই লড়াইয়ের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক ছিল তাঁর অদম্য মানসিক শক্তি। হাসপাতালে শুয়ে থাকা অবস্থাতেও তিনি একটাই কথা বারবার বলছিলেন — যেকোনও পরিস্থিতিতেই তিনি নিট পরীক্ষায় বসতে চান। ছোটবেলা থেকেই চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন সৃষ্টি। সেই স্বপ্নকে কোনোভাবেই ছাড়তে রাজি ছিলেন না তিনি। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরিস্থিতির কথা জানানো হলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়, যাতে হাসপাতালে ভর্তি অবস্থাতেই সৃষ্টি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং অক্সিজেন সাপোর্টের মধ্যেই হাসপাতালের বেডে শুয়ে নিট পরীক্ষা দেন তিনি। উপস্থিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকের কাছেই সেই মুহূর্ত ছিল আবেগঘন।
হাসপাতালের কার্ডিওথোরাসিক সার্জন ড. সমর্থ আচার্য বলেন, “সৃষ্টির নয়টি পাঁজরের হাড় ভেঙেছিল, কিন্তু তাঁর মনোবল একবারের জন্যও ভাঙেনি। শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি যে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, সাহস মানে কষ্ট না থাকা নয়, বরং সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলা।”
হাসপাতালের চিফ অপারেটিং অফিসার বৈষ্পায়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, “গত 16 দিন ধরে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি বড় দল দিনরাত এক করে সৃষ্টির চিকিৎসা করেছেন। আজ তাঁর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরা আমাদের কাছেও এক আবেগের মুহূর্ত। তাঁর এই লড়াই ভবিষ্যতে অনেকের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।”
সোমবার হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার সময় সৃষ্টি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় একাধিক উপহার ও শুভেচ্ছা স্মারক। অসুস্থতার কারণে এখনও দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারছেন না তিনি। তবে বাড়ি ফেরার আনন্দ স্পষ্ট ছিল তাঁর চোখেমুখে। তিনি এবং তাঁর পরিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, চিকিৎসক দল এবং হাসপাতালের সমস্ত কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে চিকিৎসাধীন থাকা কোনও ছাত্রছাত্রী যাতে পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন, সে বিষয়ে সরকার যেন মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করে।