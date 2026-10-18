চোরবাগানে পুজো দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু বাড়ির একমাত্র কন্যার ! শোকের ছায়া বৈদ্যবাটিতে

চোরবাগানে পুজো দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু বাড়ির একমাত্র কন্যার ! শোকের ছায়া বৈদ্যবাটিতে
Tragic incident at Chorbagan: পরিবারের একমাত্র মেয়ে শ্রীপর্ণা টাটা ক্যানসার হাসপাতালের নার্স। বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতায় পুজো দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি ।
Published : October 18, 2026 at 10:37 AM IST
বৈদ্যবাটী, 18 অক্টোবর: চোরবাগানে দুর্গাপুজো দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া হুগলির বৈদ্যবাটিতে । মৃত তরুণী শ্রীপর্ণা পোদ্দারের বয়স 27 বছর । বৈদ্যবাটি পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডের মালি বাগান এলাকায় তাঁর বাড়ি । বাবা শম্ভুনাথ পোদ্দারের একমাত্র মেয়ে শ্রীপর্ণা টাটা ক্যানসার হাসপাতালে নার্স হিসাবে কাজ করতেন । বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতায় পুজো দেখতে গিয়ে এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে, তা ভাবতেই পারছেন না তাঁর পরিচিতেরা ।
শ্রীপর্ণার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর বাড়িতে শোকের পরিবেশ তৈরি হয় । খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন চাঁপদানীর বিধায়ক দিলীপ সিং । পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও সেই সময় বাড়িতে তালা ঝুলছিল । শ্রীপর্ণার বাবা কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় । বাড়িতে থাকা এক ভাড়াটিয়ার সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক ।
শ্রীপর্ণাদের বাড়ির ভাড়াটিয়া রিমা দাস জানান, শনিবার সকালে কাজে যাওয়ার সময় শ্রীপর্ণা তাঁকে চুল বেঁধে দেওয়ার কথা বলেছিলেন । কলকাতায় বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি । পরে রাতে বাড়ি ফেরার সময় রিমা তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে শ্রীপর্ণার মৃত্যুর খবর পান । তিনি বলেন, খবরটি শোনার পর থেকে তাঁরা শোকাহত । শ্রীপর্ণার বাবার সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীপর্ণা বাবা-মায়ের সঙ্গে বৈদ্যবাটির বাড়িতেই থাকতেন । তবে চাকরির সূত্রে ইদানীং কলকাতাতেও থাকতেন তিনি । পরিবারের একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে তাঁর বাবা-মায়ের উপর যে গভীর শোক নেমে এসেছে, তা বুঝতে পারছেন প্রতিবেশীরা ।
ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে বিধায়ক দিলীপ সিং বলেন, এই পরিস্থিতিতে কী বলবেন, বুঝতে পারছেন না । তিনি জানান, "দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের পাশে সরকার থাকবে এবং ঘটনার তদন্ত করা হবে ।" পুজোর ভিড়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে সতর্ক থাকা, প্রয়োজন হলে পুলিশের সাহায্য নেওয়া এবং নির্ধারিত নির্দেশিকা মেনে চলার জন্যও সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান তিনি । শ্রীপর্ণা ছাড়াও কয়েক জন তরুণী আহত হয়েছেন বলে জানান বিধায়ক ।
উৎসবের আনন্দে বন্ধুদের সঙ্গে পুজো দেখতে বেরিয়েছিলেন শ্রীপর্ণা । কিন্তু সেই বেড়ানোই শেষ পর্যন্ত পরিণত হল মর্মান্তিক ঘটনায় । তাঁর মৃত্যুর খবরে বৈদ্যবাটির মালি বাগান এলাকায় শোকের আবহ । পুজোর ভিড়ে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্নের মধ্যেই শ্রীপর্ণার বাড়িতে এখন শুধুই শোক আর অপেক্ষা ।