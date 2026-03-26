ভোটের মুখে পরিযায়ীদের নিয়ে গান বাঁধলেন সৃজন, গাইলেন আরাত্রিকা
কোভিড-লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা, মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ঘরে ফেরা, অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটানো, সেই স্মৃতিকেই গানে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা ।
Published : March 26, 2026 at 6:34 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের আবহে পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে নতুন গান প্রকাশ করল বাংলা গানের দল এবং কয়েকজন । সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের ভাবনায় তৈরি 'পাঁচশো মাইলের গান', যার অনুপ্রেরণা প্রখ্যাত ইংরেজি গান 'Five Hundred Miles' । গানটি গেয়েছেন কণ্ঠশিল্পী আরাত্রিকা সিনহা ।
বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশিত হল গানটির মিউজিক ভিডিয়ো । একই সঙ্গে 'এবং কয়েকজন'-এর ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলেও তা মুক্তি পেয়েছে ।
রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময়টিকে গান প্রকাশের জন্য বেছে নেওয়া হল কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে সৃজন জানিয়েছেন, এটি সরাসরি ভোটকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত নয় । তাঁর কথায়, "জনতা কারফিউর ছয় বছর উপলক্ষে এই গান প্রকাশ করা হয়েছে ।" বরং কোভিড-লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা, মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘরে ফেরা, অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটানো, সেই স্মৃতিকেই গানে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা । সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে লকডাউনের সময়ে পরিযায়ীদের দুর্দশার ছবিও ৷
তবে শুধু কোভিড-লকডাউনের অতীতের সময় নয়, গানে উঠে এসেছে বর্তমান বাস্তবও । রান্নার গ্যাস থেকে নাগরিকত্ব প্রমাণ, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন লাইনে দাঁড়িয়ে ভুক্তভোগী হতে হয়েছে শ্রমজীবী মানুষকে ৷ সৃজনের কথায়, "কোভিড চলে গিয়েছে ৷ কিন্তু সরকারের বিভিন্ন নীতির কারণে শ্রমজীবী মানুষকে আজও নানাভাবে দুদর্শা, হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে ৷ অকারণে মানুষকে লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য করা হচ্ছে ৷ শ্রমজীবী মানুষের সেই লড়াই দুর্দশার কথাই আমরা গানের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ৷"
তবে 'এবং কয়েকজন'র সদস্যরা জানিয়েছেন, তাঁদের ব্যান্ড নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে কথা বলার মঞ্চ নয় । কিন্তু লকডাউনের সময়ে সরকারের যে নীতিগুলি সাধারণ মানুষের হয়রানি বাড়িয়েছিল, ন্যূনতম সংবেদনশীলতা দেখায়নি, এখনো বিভিন্নভাবে কাজ-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের প্রশ্নে গণবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে চলছে, সেই সরকারি নীতির বিরুদ্ধেই নৈতিক অবস্থান রয়েছে তাঁদের । এই গান যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন আরাত্রিকা-সহ সকলে ।
আরাত্রিকা ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দীপ্তদীপ চক্রবর্তী, আকাশ আচার্য, রৌণক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভদীপ ঘোষ, দেবারত বসু, দেবদত্ত বসু প্রমুখরা । ভোটের আবহে শুরু থেকেই গানটি জনমানসে ব্যাপক সাড়া ফেলবে বলে আশাবাদী আরাত্রিকা, সৃজনরা ৷
