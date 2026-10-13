আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে চণ্ডীপাঠ ! সিপিএম সদর দফতরে 'শুভ শারদীয়া' পোস্টার
BJP vs CPI(M): দেবীপক্ষে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিআই(এম)-এর পার্টি অফিসের কাছে চণ্ডীপাঠের আয়োজন করেছে বিজেপি ৷ ঢিল ছোড়া দূরত্বে এসআইআর প্রতিবাদ করছে বামপন্থীরা ৷
Published : October 13, 2026 at 1:39 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: সিপিএম-সহ সব বামপন্থীরা 'হিন্দু ধর্ম বিরোধী'— এই অভিযোগে 'বধির'কে শোনাতে চণ্ডীপাঠ চলছে সকাল থেকে ৷ আজ মঙ্গলবার, তৃতীয়ায় আরপিআই-এর উদ্যোগে এজেসি বোস রোডে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে প্রবেশের মুখে চণ্ডীপাঠের আয়োজন করা হয়েছে ৷ বিজেপি নেতা থেকে বিধায়ক, সাধু-সন্তরা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন ৷
ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী, তন্ত্র দেবাননন্দ মহারাজ, খনা মা, সত্যজিৎ দাস, সায়ন্তন বসু-রা চণ্ডীপাঠে হাজির হয়েছেন ৷ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চণ্ডীপাঠ চলবে ৷ এই বিষয়ে গতকাল রাত থেকে সোশাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয় ৷ এসবের মাঝে 'শুভ শারদীয়া' পোস্টার পড়ল সিপিএম রাজ্য সদর দফতর মুজফ্ফর আহমদ ভবনে, যা নিয়ে দেবীপক্ষে তুঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিতর্ক ৷
গত 10 সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় হুঁশিয়ারির সুরেই জানান, শারোদৎসব লেখা থাকলে কোনও স্টল করতে দেওয়া হবে না ৷ তিনি সাফ জানান, স্টলে দুর্গাপুজোই লিখতে হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী দাবি করেন, মূল সমস্যা ‘শারদোৎসব’ নিয়ে নয়, বরং বই ও মুক্তচিন্তা নিয়ে।
এদিন বিকেলে আবার এজেসি বোস রোডে গণশক্তি পত্রিকা অফিসের ঠিক পাশে নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া বিরোধী কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে ৷ বিকেলে পাঁচটা নাগাদ সেই কনভেনশন শুরু হবে ৷ যেখানে বলি অভিনেতা প্রকাশ রাজ, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা, প্রাক্তন আমলা তথা রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার, আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে এদিন সিপিআই(এম) রাজ্য দফতর ও সংলগ্ন এলাকা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ৷
সিপিএমও এক কদম এগিয়ে দলীয় দফতরের সামনে শারদীয়ার পোস্টার সাঁটিয়েছে ৷ তাতে, লেখা রয়েছে — "সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী, বর্ণবিদ্বেষীরা ছাড়া সবাই স্বাগত ৷ শুভ শারদীয়া ৷" এই সব নিয়েই সিপিএম নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। যদিও চণ্ডীপাঠের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি আজকে পশ্চিম বর্ধমানের রানীগঞ্জে আছে দলীয় বৈঠকে। তার মাঝেই মহ সেলিম ইটিভি ভারতকে বলেন," যারা করছে তাদের বিষয়। গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। বাকি কথা ঘটনাস্থলে উপস্থিত নেতারা বলবেন।"
চণ্ডীপাঠে আগত বক্তাদের মধ্যে সত্যজিৎ দাস বলেন, "আজ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে, সিপিআই(এম)-এর পার্টি অফিসের পাশে, হিন্দু ধর্মগুরুদের উপস্থিতিতে চণ্ডীপাঠের এই আয়োজন শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি বাংলার মাটিতে সনাতন ধর্মের সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের এক দৃঢ় প্রকাশ ৷ যে আলিমুদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে বাংলার হিন্দু বিরোধী রাজনীতির অন্যতম পরিচিত কেন্দ্র, আজ সেই আলিমুদ্দিনের পাশেই আমরা বলতে চাই— বাংলার সংস্কৃতি কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয় ৷ সনাতন ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা এবং আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য কোনও বামপন্থীদের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে না ৷"