সিসিটিভি ঘিরে ফের উত্তপ্ত এসআরএফটিআই ! উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুরের অভিযোগ
SRFTI: ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকে আন্দোলনকারীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও অভিযোগ ছাত্র সংসদের । উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন পড়ুয়ারা ।
Published : October 15, 2026 at 8:22 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোকে কেন্দ্র করে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে (এসআরএফটিআই) ফের সংঘাত তীব্র । উপাচার্য সন্তোষ আজমেরার দফতরে ভাঙচুর, জানলার কাচ লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া এবং তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তার অভিযোগ তুলেছে কর্তৃপক্ষ ।
অন্যদিকে, সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের দাবি, সিসিটিভি বসানোর বিরোধিতায় চলা আন্দোলনকে হিংসাত্মক প্রমাণ করতেই তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে । ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকে আন্দোলনকারীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও অভিযোগ ছাত্র সংসদের । উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন পড়ুয়ারা । দুই পক্ষের পরস্পরবিরোধী অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে ।
বৃহস্পতিবার প্রকাশিত বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষের দাবি, বুধবার রাতে উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুর চালানো হয় । দফতরের জানলা লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ফলে কাচ ভেঙে যায় । শুধু তাই নয়, জলের সংযোগ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । বৃহস্পতিবার সকালে দফতরের ভিতরে ভাঙা কাচ, পাথরের টুকরো এবং ক্ষতিগ্রস্ত আসবাব পড়ে থাকতে দেখা যায় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ । এই ঘটনার পিছনে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে ।
বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, বৃহস্পতিবার বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে আগের রাতের ঘটনার নিন্দা জানান । তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় কয়েক জন পড়ুয়া উপাচার্যকে ঘিরে স্লোগান দিতে শুরু করেন । তাঁর উদ্দেশে অশালীন ভাষা ব্যবহার করা হয় বলেও দাবি কর্তৃপক্ষের । সেই সময় এক পড়ুয়া উপাচার্যকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ ।
প্রায় 15 দিন আগে দায়িত্ব নেওয়া উপাচার্য সন্তোষ আজমেরা ঘটনাটিকে 'অগ্রহণযোগ্য ও ভীতিপ্রদ' বলে উল্লেখ করেছেন । তাঁর বক্তব্য, পড়ুয়াদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানানোর অধিকারকে সম্মান করা হয় । কিন্তু সেই অধিকারের আড়ালে হিংসা, ভাঙচুর কিংবা ব্যক্তিগত হেনস্তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না । ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ।
কর্তৃপক্ষের আরও অভিযোগ, কয়েক জন পড়ুয়ার আচরণের কারণে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে । গত আট দিন ধরে কিছু পড়ুয়া অন্যদের ক্লাসে যোগ দিতে বাধা দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ । প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং পঠনপাঠন সচল রাখাকে এখন অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ।
কিন্তু আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বক্তব্য, গোটা ঘটনার সূত্রপাত সিসিটিভি বসানোর পদ্ধতি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ থেকে । ছাত্র সংসদের দাবি, আন্দোলনের 17তম দিনে প্রশাসনিক ভবনের সামনে নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়াশোনা করছিলেন তাঁরা । সেই সময় খবর পান, প্রশাসনিক ভবনের প্রথম তলে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ চলছে । ছাত্র সংসদকে না জানিয়েই এই কাজ শুরু করা হয়েছে বলে অভিযোগ । এর প্রতিবাদে ওই তলে অবস্থান শুরু করেন আন্দোলনকারীরা ।
পড়ুয়াদের দাবি, সিসিটিভি বসানো নিয়ে তাঁদের আপত্তি শুধু নজরদারির ব্যবস্থা থাকা বা না-থাকার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয় । ক্যামেরা কোথায় বসানো হবে, কী ভাবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় ছাত্র সংসদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে কি না, তা নিয়েও আপত্তি রয়েছে তাঁদের । তাঁদের বক্তব্য, ক্যাম্পাসে নজরদারির ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা আগেই স্বীকৃত হয়েছিল । এ বার সেই প্রক্রিয়া এড়িয়ে কাজ শুরু করায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ।
ছাত্র সংসদের বক্তব্য অনুযায়ী, 2024 সালে টানা 16 দিনের আন্দোলনের পরে ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসানোর স্থান নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় ছাত্র সংসদকে অবহিত করা এবং তাদের যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। গত 30 সেপ্টেম্বর উপাচার্য আশ্বাস দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে সিসিটিভি বসানোর আগে অন্তত তিনদিন আগে ছাত্র সংসদকে জানানো হবে । কিন্তু এ বার সেই আশ্বাস কার্যকর করা হয়নি বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের । তাঁদের দাবি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদেই বর্তমান আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছে ।
উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুরের অভিযোগেরও পালটা জবাব দিয়েছে ছাত্র সংসদ । তাদের দাবি, দফতরে পাথর ছোড়া, জানলার কাচ ভাঙা কিংবা জল ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটনায় আন্দোলনকারীরা জড়িত নন । সিসিটিভি বিতর্ক থেকে নজর ঘোরাতে এবং আন্দোলনকে হিংসাত্মক হিসেবে তুলে ধরতেই এই অভিযোগ আনা হয়েছে বলে দাবি পড়ুয়াদের । তাঁদের বক্তব্য, এত দিন ধরে চলা আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ঘেরাও, অবস্থান, শিল্পকর্ম, মিছিল এবং স্লোগান । কোনও ক্ষেত্রেই হিংসাকে আন্দোলনের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি ।
এই আবহে ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি নিয়েও নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । ছাত্র সংসদের অভিযোগ, উপাচার্যের ডাকে পুলিশ ক্যাম্পাসে আসে । ছাত্র সংসদের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক (ফিল্ম)-এর নাম পুলিশি জেনারেল ডায়েরিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে বলেও দাবি তাদের ।
এসআরএফটিআইয়ে এই সংঘাত অবশ্য একদিনের নয় । গত 27 সেপ্টেম্বর এবং 4 অক্টোবর ক্যাম্পাসে দু'টি পৃথক গোলমালের ঘটনার পর থেকেই উত্তেজনা অব্যাহত । দুর্গাপুজোর পঞ্চমীতেও সেই পরিস্থিতির অবসান হয়নি । ক্যাম্পাসের ভিতরে এখনও ধর্না চালিয়ে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা । সিসিটিভি বসানোকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিরোধের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুর ও শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ, পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন এবং পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ার বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে এই সংঘাতের সমাধান হয়, নাকি আন্দোলন আরও দীর্ঘায়িত হয়, এখন সেদিকেই নজর এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের।