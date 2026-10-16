আরও কড়া এসআরএফটিআই ! 13 নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ক্লাস, 24 ঘণ্টার মধ্যে হস্টেল ছাড়ার নির্দেশ
chaos in SRFTI: ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে হস্টেলের মেস পরিষেবা। সবমিলিয়ে পুজোর সময় অচলাবস্থা আরও বাড়ল এসআরএফটিআই-তে ।
Published : October 16, 2026 at 10:25 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: টানা ছাত্র আন্দোলন, ক্লাস বয়কট এবং উপাচার্যকে নিগ্রহের অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)। 6 পড়ুয়াকে বহিষ্কারের পর এবার পঠনপাঠন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ।
শুক্রবার রেজিস্ট্রার দীপক কুমার জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানান, আগামী 13 নভেম্বর পর্যন্ত ফিল্ম উইং এবং ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়ার সমস্ত অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি, হস্টেলে থাকা পড়ুয়াদের 24 ঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্পাস ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে হস্টেলের মেস পরিষেবাও। সবমিলিয়ে পুজোর সময় অচলাবস্থা আরও বাড়ল এসআরএফটিআই-তে ।
বহিষ্কৃত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে উপাচার্য সন্তোষ আজমেরা ও অন্য আধিকারিকদের শারীরিক নিগ্রহ, উপাচার্যের কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং ক্যাম্পাসের দেওয়ালে আপত্তিকর গ্রাফিতি আঁকার অভিযোগ তুলেছে কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে দাবি উপাচার্যের।
গত 27 সেপ্টেম্বর এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের সঙ্গে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের সদস্যদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরপর থেকেই ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ করা এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে ক্লাস বয়কট শুরু করেন ছাত্রছাত্রীরা।
পরিস্থিতি আরও জটিল হয় সপ্তাহ খানেক বাদে । দিনটা ছিল 4 অক্টোবর। ওই দিন ক্যাম্পাসের বাইরে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। এরপর উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন পড়ুয়ারা। এখনও সেই আন্দোলন চলছে।
ষষ্ঠীর দিনও আন্দোলন থেকে সরে আসার কোনও ইঙ্গিত দেননি পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে হামলার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার বদলে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ ! পড়ুয়াদের নিরাপত্তা, হস্টেলের সমস্যা এবং বৈষম্যের অভিযোগের মতো বিষয়গুলির সমাধান না করেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও দাবি তাঁদের।
স্টুডেন্টস ইউনিয়নের আরও দাবি, গত 18 দিন ধরে তাঁদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলছে। কর্তৃপক্ষের একতরফা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বহিষ্কৃত পড়ুয়ারা আইনি পদক্ষেপ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পুজোর মধ্যেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
অন্যদিকে, উপাচার্যের বক্তব্য, প্রতিষ্ঠানের নিয়ম লঙ্ঘন এবং তাঁর দফতরে হামলার মতো ঘটনার জেরেই এই শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ এবং কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের মধ্যে সংঘাতের আবহে এসআরএফটিআইয়ের পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটাই এখন দেখার।