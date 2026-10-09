নিরাপত্তার আশ্বাস ছাড়া ক্লাসে ফিরতে নারাজ SRFTI-র পড়ুয়ারা, সবপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি
SRFTI Students Demand Safety Assurances: পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি ৷ কর্তৃপক্ষ ও সরকারের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ ৷ সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ৷
Published : October 9, 2026 at 8:34 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: পরপর দু’টি রবিবারের অশান্তির পরেও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (SRFTI) ৷ বন্ধ পঠনপাঠন, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে টানাপড়েন—সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে ৷ এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি নিয়ে কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল বিবৃতি দাবি করলেন পড়ুয়ারা ৷
তাঁদের বক্তব্য, শুধু ক্লাসে ফেরার নির্দেশ দিলেই হবে না, ক্যাম্পাসে নিরাপদ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে আগে ৷ শুক্রবার ক্যাম্পাসের কাছে সাংবাদিক বৈঠক করে এই দাবিগুলি জানান তাঁরা ৷ একই সঙ্গে কর্মসমিতি, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন পড়ুয়ারা ৷
পড়ুয়াদের অভিযোগ, গত মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অধিকাংশ ক্লাস বন্ধ ৷ এর ফলে পঠনপাঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজও ব্যাহত হচ্ছে ৷ তাঁরাও চান দ্রুত ক্লাস শুরু হোক এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়াশোনা শেষ করতে ৷ কিন্তু ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের নিষ্পত্তি না-হলে কীভাবে তাঁরা স্বাভাবিকভাবে ক্লাস করবেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন পড়ুয়ারা ৷
তাঁদের দাবি, পরপর দু’টি ঘটনার পরও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষের তরফে যথাযথ পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ বরং তাঁদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে প্রশাসনের অসহযোগিতার মনোভাব স্পষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ উল্লেখ্য, গত 27 সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) একটি সংগঠনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রথম উত্তেজনা ছড়ায় এসআরএফটিআই-তে ৷
ওই কর্মসূচির প্রতিবাদ করায় পড়ুয়াদের উপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ ওঠে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত বা এবিজিপি-র (পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত) সদস্যদের বিরুদ্ধে ৷ যদিও পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে মারধরের পালটা অভিযোগ তোলেন ওই সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকরা ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে গত 4 অক্টোবর মিছিলের আয়োজন করে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ৷ সেই কর্মসূচিকে ঘিরেও ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকা ৷
অভিযোগ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিলের জন্য ক্যাম্পাসের কিছুটা আগে ব্যারিকেড বসানো হয়েছিল ৷ সেই ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ৷ ক্যাম্পাসের সব গেট বন্ধ থাকলেও, গেট ধরে ঝাঁকানো হয় বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের ৷ অন্যদিকে, গেটের ভিতরে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে জমায়েত করেন পড়ুয়ারা ৷ দু’পক্ষের স্লোগান ও পালটা স্লোগানের মধ্যেই পাথর ও ঢিল ছোড়াছুড়ির অভিযোগ ওঠে ৷ গেটে টাঙানো বিআর আম্বেদকরের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পড়ুয়ারা ৷
অন্যদিকে, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যদের বক্তব্য, 27 সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ভারতমাতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবির অবমাননার প্রতিবাদ জানাতেই তাঁরা মিছিল করেছিলেন ৷ দ্বিতীয় ঘটনার পর পঞ্চসায়র থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রার দীপক কুমার ৷ পরপর দু’সপ্তাহের এই অশান্তির জেরে বিতর্ক ছড়িয়েছে শিক্ষামহলেও ৷
ঘটনার তদন্তে নবান্নের নির্দেশে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয় ৷ গত 1 অক্টোবর ওই দল নবান্নে রিপোর্ট জমা দেয় ৷ কিন্তু, তারপরেও 4 অক্টোবর ফের উত্তেজনা ছড়ানোয় পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে ৷ এর মধ্যে গত 28 সেপ্টেম্বর থেকে অধিকাংশ ক্লাস বন্ধ থাকায় পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ও পঠনপাঠনের ধারাবাহিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
শুক্রবারের সাংবাদিক বৈঠকে এক পড়ুয়া বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে এই পরিস্থিতির দায় নিতে হবে ৷ সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির নিন্দা করে কর্তৃপক্ষকে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না-ঘটে, তার জন্য কী পদক্ষেপ করা হবে, তা জানাতে হবে ৷" তাঁদের প্রশ্ন, ক্যাম্পাসের কাছে দ্বিতীয়বারের জন্য উত্তেজনা ও হামলার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পরেও কেন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হল না ?
পড়ুয়াদের আরও অভিযোগ, হস্টেলে পর্যাপ্ত জায়গা না-থাকায় অনেককে ক্যাম্পাসের বাইরে থাকতে বলা হয়েছে ৷ কিন্তু, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে তাঁদের অনেকেই বাইরে থাকতে পারছেন না ৷ কেউ কেউ বাড়ি ফিরে গিয়েছেন ৷ অন্য একটি অংশকে ক্যাম্পাসের ভিতরে ফাঁকা স্টাফ কোয়ার্টারে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ কিন্তু, সেই কোয়ার্টার খালি করার জন্য কর্তৃপক্ষের তরফে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের ৷ তাঁদের বক্তব্য, বিকল্প নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা না-করে এভাবে ঘর ছাড়তে বলা হলে তাঁরা সমস্যায় পড়বেন ৷
এক পড়ুয়ার কথায়, "আমরাও ক্লাসে ফিরতে চাইছি ৷ কিন্তু তার আগে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে ৷ আমরা যে দাবিপত্র পেশ করেছি, সেই বিষয়েও কর্তৃপক্ষ উদাসীন ৷" পড়ুয়াদের বক্তব্য, তাঁরা পঠনপাঠন দীর্ঘায়িত করতে চান না ৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়াশোনা শেষ করাই তাঁদের লক্ষ্য ৷ কিন্তু নিরাপত্তা, আবাসন এবং প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার মতো মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান না-করে, ক্লাসে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না ৷
পড়ুয়া সুদীপ চক্রবর্তী বলেন, "প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করতে হবে ৷ উপাচার্য আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন না ৷ বরং ক্লাসে ফিরে গেলে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে নেওয়া সমস্ত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ প্রত্যাহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ আমাদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখতে উপাচার্য ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের তরফে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাবও রয়েছে ৷ পড়ুয়াদের আশঙ্কা, কমিটি গঠনের কথা বলে মূল সমস্যাগুলি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হতে পারে ৷"
কেন পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের কথা উঠছে, সেই প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন তাঁরা ৷ এক পড়ুয়ার দাবি, ক্যাম্পাসের দেওয়ালে গ্রাফিতি আঁকা এবং উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় কর্মীরা বাধা দেওয়ায়, পড়ুয়ারা খারাপ ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করা হচ্ছে ৷
এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা ৷ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি শুভমের দাবি, গত দু’টি ঘটনার নিন্দা জানিয়ে কর্তৃপক্ষের বিবৃতি প্রকাশ করা উচিত ৷ তাঁর বক্তব্য, এই প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের ভবিষ্যতে পেশাগত ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে হবে ৷ অথচ সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিকে ঘিরে তাঁদের সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা ছড়ানো হচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা ৷ এর প্রভাব পড়ুয়াদের পেশাগত জীবনের উপরেও পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
পড়ুয়াদের দাবি, অশান্তির জেরে প্রতিষ্ঠানের একাধিক প্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে ৷ শুটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় লোকজন ক্যাম্পাসে আসতে চাইছেন না ৷ এমনকি পরিস্থিতির কারণে অভিনেতারাও আসতে রাজি হচ্ছেন না-বলে অভিযোগ ৷ ফলে পঠনপাঠনের পাশাপাশি ব্যবহারিক কাজ এবং প্রকল্পের অগ্রগতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানসূত্র খোঁজার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷
অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের এক কর্তার বক্তব্য, নবান্নের নির্দেশে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত করছে ৷ তাই তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কোনও পক্ষকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷ তবে, ঘটনার নিন্দা জানানো হয়েছে বলে দাবি তাঁর ৷ পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ সচেতন বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আপাতত পড়ুয়ারা স্টাফ কোয়ার্টারে রয়েছেন ৷ এখনই তাঁদের ঘর খালি করতে বলা হচ্ছে না ৷ তবে এই ব্যবস্থা স্থায়ী সমাধান নয় ৷ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"