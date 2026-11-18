SRFTI প্রাক্তনী সংগঠনের সহ-সভাপতি দাবি করা অনির্বাণকে প্রমাণ দিতে বলল কর্তৃপক্ষ
SRFTI Row: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটউট-এর প্রাক্তনী সংগঠনের সহ-সভাপতি বলে দাবি করেছেন অনির্বাণ দত্ত ৷ প্রতিষ্ঠানের অচলাবস্থা কাটাতে খোলা চিঠি লিখলেন বিশিষ্টরা ৷
Published : November 18, 2026 at 12:59 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রাক্তনীদের সহ-সভাপতি বলে দাবি করা ব্যক্তির থেকে প্রামাণ্য নথি চাইল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটউট কর্তৃপক্ষ ৷ গতকাল অনির্বাণ দত্তকে 24 ঘণ্টার মধ্যে তাঁর দাবির সমর্থনে নথি দিতে বলেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷
এসআরএফটিআই-এর প্রাক্তনীদের সংগঠনের সহ-সভাপতি বলে দাবি করেছেন অনির্বাণ দত্ত ৷ তাঁকে তাঁর এই দাবির সপক্ষে নথি দিতে বলেছে কর্তৃপক্ষ ৷ এই নথির মধ্যে সংগঠনের সংবিধান এবং নথিভুক্তিকরণের বিস্তারিত তথ্য, শেষ নির্বাচনের রেকর্ড, সংগঠনের কার্যালয়ের কর্মচারী এবং এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের তালিকা ৷ এছাড়া তাঁকে যে সহ-সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে সেই নির্বাচনের নথি অথবা সহ-সভাপতি হিসাবে নিয়োগের নথিও চাওয়া হয়েছে ৷
অনির্বাণ দত্ত যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নথিগুলি জমা না-দেন, তাহলে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই) কর্তৃপক্ষ প্রাপ্য রেকর্ডের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে বলে একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে ৷
অনির্বাণ দত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নিজেকে এসআরএফটিআই-এর প্রাক্তনী সংগঠনের সহ-সভাপতি দাবি করে ক্যাম্পাসে সংঘাত ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে একের পর এক বিবৃতি জারি করে চলেছেন ৷ এর ফলে পড়ুয়ারা সেই সংঘাত ও কর্মকাণ্ডের দায় নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে ৷ সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য সন্তোষ আজমেরার ইস্তফাও দাবি করেছেন পড়ুয়ারা ৷ ফলে গত সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বন্ধ হয়ে রয়েছে ৷
কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষ অনির্বাণ দত্তের কাছ থেকে সংগঠনের তরফে তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়ার রেজোলিউশন চেয়েছে ৷ এই বিবৃতিতে চলচ্চিত্র নির্মাণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 4 এপ্রিল তাঁকে চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের উল্লেখও করেছে কর্তৃপক্ষ ৷
এদিকে বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, এসআরএফটিআই যে পাঁচজনকে বহিষ্কার করেছিল, তাঁদের এবার পুলিশ সমন পাঠিয়েছে ৷ এসআরএফটিআই গত 25 অক্টোবর এফআইআর দায়ের করে ৷ সেই এফআইআর-এর প্রেক্ষিতেই তাঁদের সমন পাঠানো হয়েছে ৷ যদিও কলকাতা পুলিশের তরফে এই বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি ৷
এদিকে এসআরএফটিআই-এর অচলাবস্থা কাটাতে খোলা চিঠি লিখলেন দেশের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ৷ তাঁরা অবিলম্বে ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিযোগ্য পদক্ষেপ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি ক্যাম্পাস স্বাভাবিক করার অনুরোধও করেছেন তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রক ও প্রশাসনিক পরিষদের কাছে ৷
এই বিশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন আনন্দ পটবর্ধন, নন্দিতা দাস, ওনির, পায়েল কাপাডিয়া, দেবাশিস মাখিজা, নিষ্ঠা জৈন, সৌনক সেন এবং জিও বেবির মতো পরিচালকরা ৷ এছাড়া কয়েকজন সম্পাদক, সিনেমাটোগ্রাফার, শিক্ষাবিদ এবং প্রাক্তনীরাও তালিকায় রয়েছেন ৷