SRFTI সংঘাতের জের ! উপাচার্যকে হেনস্তার অভিযোগে 6 পড়ুয়াকে বহিষ্কার

SRFTI সংঘাতের জের ! উপাচার্যকে হেনস্তার অভিযোগে 6 পড়ুয়াকে বহিষ্কার
6 SRFTI students expelled: বর্তমান সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে পড়ুয়াদের বিরোধ ।
Published : October 16, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-এ পড়ুয়াদের আন্দোলন ঘিরে আরও জটিল হল পরিস্থিতি । উপাচার্য সন্তোষ আজমেরা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের হেনস্তা, উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুর এবং ক্যাম্পাসের দেওয়ালে আপত্তিকর লেখা দেওয়ার অভিযোগে 6 পড়ুয়াকে বহিষ্কার করল কর্তৃপক্ষ । শুক্রবার এসআরএফটিআই-এর এক প্রবীণ আধিকারিক এই সিদ্ধান্তের কথা জানান । অন্যদিকে, পড়ুয়াদের দাবি, তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং অন্যায়ভাবে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হয়েছে । বহিষ্কারের নোটিশ পাওয়া পড়ুয়ারা আইনি পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন ছাত্র সংসদের এক প্রতিনিধি ।
ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে পড়ুয়াদের আন্দোলন শুক্রবার 18 দিনে পড়েছে । গত 28 সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস বয়কট চলছে । উপাচার্যের পদত্যাগ, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ক্যাম্পাসে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত-সহ একাধিক দাবিতে সরব ছাত্র সংসদ । এই পরিস্থিতিতে ছয় পড়ুয়ার বিরুদ্ধে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আন্দোলন ও প্রশাসনের সংঘাতকে আরও তীব্র করল ।
এসআরএফটিআইয়ের এক প্রবীণ আধিকারিকের দাবি, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ-সহ বিভিন্ন বিভাগের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানেরা সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন । তাঁদের বিরুদ্ধে উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুর, উপাচার্য ও অন্য কর্মীদের হেনস্থা এবং ক্যাম্পাসের দেওয়ালে অশালীন লেখা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ।
আধিকারিকের বক্তব্য, পড়ুয়াদের একাংশ নিজেদের স্বার্থে পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছেন । যদিও পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয় বলেও দাবি করেছেন তিনি । পুজোর ছুটি শনিবার থেকে শুরু হওয়ার কথা । তাই আপাতত ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এক সপ্তাহ পরে ক্লাস শুরু করা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক ।
তবে ছাত্র সংসদের মুখপাত্র সুদীপ চক্রবর্তী দাবি করেছেন, পাঁচ জন পড়ুয়ার কাছে অন্যায়ভাবে বহিষ্কারের নোটিশ পাঠানো হয়েছে । এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা আইনি পদক্ষেপ করছেন বলেও জানান তিনি ।
বর্তমান সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে পড়ুয়াদের বিরোধ । ছাত্র সংসদের অভিযোগ, প্রশাসনিক ভবনের প্রথম তলে আগাম কোনও খবর না দিয়েই ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু করা হয় । বৃহস্পতিবার আন্দোলনের 17তম দিনে বিষয়টি জানতে পেরে পড়ুয়ারা ওই তলে অবস্থান শুরু করেন । তাঁদের বক্তব্য, এটি ছিল প্রশাসনের আগের প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ।
ছাত্র সংসদের দাবি, 2024 সালে টানা 16 দিনের আন্দোলনের পরে ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসানোর বিষয়ে একটি সমঝোতা হয়েছিল । সেই সমঝোতা অনুযায়ী, ক্যামেরা কোথায় বসানো হবে, তা ঠিক করার ক্ষেত্রে ছাত্র সংসদকে যুক্ত করার কথা ছিল । পাশাপাশি, গত 30 সেপ্টেম্বর উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠকেও ভবিষ্যতে সিসিটিভি বসানোর আগে অন্তত তিন দিন আগাম খবর দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, দাবি পড়ুয়াদের । কিন্তু এ বার কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের ।
এই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রশাসনিক ভবনের প্রথম তলে অবস্থান শুরু করেন আন্দোলনকারীরা । তাঁদের দাবি, প্রশাসনের আগের প্রতিশ্রুতি মানা হচ্ছে না বলেই তাঁরা প্রতিবাদে বসেছেন ।
প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বুধবার রাতে উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুর চালানো হয়। দফতরের জানলার কাচ ভেঙে যায়, আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পাথর পড়ে থাকতে দেখা যায় । শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও জল সরবরাহের পাইপও কেটে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ । এই ঘটনার পরেই সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে উপাচার্য জানিয়েছেন বলে দাবি পড়ুয়াদের ।
বৃহস্পতিবার ওই ঘটনার নিন্দা জানাতে শিক্ষক ও আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন কর্তৃপক্ষ । বৈঠক শেষ হওয়ার পরে উপাচার্যকে কয়েক জন পড়ুয়া ঘিরে ধরেন, স্লোগান দেন এবং তাঁকে হেনস্তা করেন বলে প্রতিষ্ঠানের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে । এক পড়ুয়া উপাচার্যের গায়ে হাত তোলেন বলেও অভিযোগ । এরপরেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় ।
কিন্তু ছাত্র সংসদ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে । তাদের দাবি, আন্দোলন এত দিন ধরে অবস্থান, মিছিল, বিক্ষোভ, স্লোগান এবং শিল্পকর্মের মাধ্যমে চালানো হয়েছে । কোনও রকম হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়নি । উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুর কিংবা তাঁকে হেনস্তার ঘটনায় পড়ুয়াদের জড়িত থাকার অভিযোগও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে তারা ।
ছাত্র সংসদের আরও অভিযোগ, আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাতে ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকেছেন উপাচার্য। ছাত্র সংসদের সভাপতি এবং চলচ্চিত্র বিভাগের সাধারণ সম্পাদকের নাম উল্লেখ করে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে বলেও দাবি পড়ুয়াদের । অন্য দিকে, উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুর এবং তাঁকে হেনস্তার অভিযোগকে গুরুতর বলে মনে করছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনা ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ ও শিক্ষার পরিসরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
এসআরএফটিআইয়ের বর্তমান অচলাবস্থার সূত্রপাত ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিয়ে পড়ুয়াদের উদ্বেগ থেকে । গত 27 সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানের ভিতরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনকে কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচিত অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের সদস্যদের সংঘর্ষ হয় বলে অভিযোগ । ওই ঘটনায় কয়েক জন পড়ুয়া আহত হয়েছিলেন বলে ছাত্র সংসদের দাবি । এর পর 4 অক্টোবর প্রতিষ্ঠানের গেটের কাছে আরও একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে অভিযোগ ওঠে ।
পড়ুয়াদের বক্তব্য, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ওই ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে । সেই কারণেই ক্লাস বয়কট ও অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয় । অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, আন্দোলনের জেরে স্বাভাবিক পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে এবং কয়েক জন পড়ুয়া অন্যদের ক্লাসে যোগ দিতে বাধা দিচ্ছেন ।
এই পরিস্থিতিতে ছাত্র সংসদ ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান সুরেশ গোয়েলের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি দিয়েছে । উপাচার্যের পদত্যাগ, শাস্তিমূলক নোটিশ প্রত্যাহার এবং ক্যাম্পাসে হিংসার ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে সেখানে । কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে ছাত্র সংসদ ।
একদিকে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে অভিযোগ, অন্য দিকে উপাচার্যকে হেনস্তা ও দফতরে ভাঙচুরের পালটা অভিযোগ- সব মিলিয়ে এসআরএফটিআইয়ের পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে ।